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    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    25 октября 2023, 21:32

    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса

    Республиканец Джонсон избран спикером Палаты представителей Конгресса США

    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель Майк Джонсон, представляющий партию республиканцев от штата Луизиана, избран спикером Палаты представителей Конгресса США.

    При голосовании он получил более 220 голосов, что достаточно для победы, передает ТАСС.

    Большинство республиканцев по итогам прошедшего закрытого голосования поддержало выдвижение конгрессмена Джонсона на должность спикера Палаты представителей.

    Отметим, что этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Джонсон имеет самую низкую оценку в рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine.

    25 октября 2023, 11:20
    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности

    Рябков: Россия получила от США предложения по стратегической стабильности

    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper, Москва занимается их изучением, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что анализ предложений США осуществляется в межведомственном формате. Он отметил, что элементов новизны в предложениях нет, это сведенная воедино «известная позиция», передает ТАСС.

    «Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    При этом Рябков отметил, что считать это каким-то возобновлением диалога между Россией и США нельзя. По его словам, американская сторона предлагает поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, при этом делать это Вашингтон хочет «в отрыве от всего происходящего». Россия к такому не готова, подчеркнул Рябков.

    Он отметил, что без изменений глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу по стратстабильности, включая тематику СНВ, просто невозможно.

    Между тем в среду Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Коментарии (39)
    25 октября 2023, 21:57
    Байден уведомил Иран о готовности США ответить на атаки по базам США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся, заявил президент США Джо Байден.

    Также американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе сказал, что на недавней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил вопрос отсрочки наземной операции в Газе. Это необходимо для освобождения заложников, сказал Байден, передает ТАСС.

    По словам Байдена, он указал Нетаньяху, «что если представляется возможным безопасным образом освободить их, то это должно быть сделано». Но он подчеркнул, что не требовал этого.

    Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден опасается, что наземная операция Израиля в секторе Газа не уничтожит ХАМАС, но принесет множество жертв.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (10)
    25 октября 2023, 08:46
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году, о котором рассказал в интервью СМИ бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Дэвидсон в эфире Fox Business прокомментировал заявление Шредера, прозвучавшее в интервью Berliner Zeitung, о том, что Соединенные Штаты не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. Шредер говорил, что украинцам пришлось обсуждать все связанные с переговорами вопросы с представителями США, однако в итоге «ничего не произошло». «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – рассказывал экс-канцлер Германии.

    «Это досадно», – заявил Дэвидсон, отметив, что мирные переговоры должен вести сам Киев, а не Вашингтон.

    Конгрессмен считает, что США не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну вопреки желанию многих в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что ей не позволили США.

    Коментарии (8)
    25 октября 2023, 12:29
    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем

    Претендент на пост президента США Рамасвами предложил часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем

    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне нужно как можно скорее уладить украинский вопрос таким способом, при котором русскоговорящие регионы перешли бы в состав России, сказал претендент на выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Вашингтон, участвуя в ситуации на Украине «в военной сфере», сближает Москву и Пекин, США не нужно автоматически считать, что «Украина – это добро», сказал Рамасвами, передает ТАСС.

    В этой стране запретили 11 оппозиционных партий, телевизионные СМИ объединили в одну государственную структуру, а украинские власти «скрыто угрожали США не проводить выборы в этом году». Так Киев пытался истребовать с Вашингтона больше денег, указал политик.

    При этом президент Украины Владимир Зеленский «восхвалял нацистов», отметил Рамасвами.

    Необходимо предпринять шаги на «разумном пути к миру», принять обязательства в том, что Украина не вступит в НАТО. Эти договоренности также должны «заморозить линии контроля» там, где они сейчас, они должны обеспечить «передачу этих русскоговорящих регионов России».

    При этом это должно быть сделано «не бесплатно», России для этого нужно выйти из «военного союза с Китаем», это также можно использовать для того, чтобы прекратить «российское военное присутствие в Западном полушарии», считает Рамасвами.

    Союз Китая и России является «крупнейшей угрозой» для существования США, и российская сторона якобы «превосходит» США по ядерному потенциалу и по потенциалу в сфере гиперзвуковых ракет, заявил он.

    Китай же превосходит Соединенные Штаты по потенциалу на море, а современный уровень жизни в Америке зависит от экономики КНР, указал политик.

    Если называть всех врагами, и включать Россию в этот список, то это подталкивает ее к тому, что она «действует как враг», и США делают именно это. Это делается вместо того, чтобы идти в направлении трехстороннего миропорядка с США, Россией и Китаем, а не двустороннего, который выгоден Китаю при наличии России «в его лагере».

    США погрязли в украинском конфликте, киевский режим уже получил от Вашингтона гигантский объем артиллерийских боеприпасов, отметил Рамасвами.

    Ранее Рамасвами заявлял, что выход США из НАТО – разумная идея, также нужно пересмотреть членство США в ООН.

    Коментарии (33)
    26 октября 2023, 13:30
    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине

    Ряд сенаторов-республиканцев в США представили проект, позволяющий «передать миллиарды» Израилю

    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине
    @ Cliff Owen/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд американских сенаторов-республиканцев представил законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить «передать «миллиарды» долларов Тель-Авиву, а не Киеву, сообщает издание Wall Street Journal.

    Согласно информации американского издания, «передача миллиардов» долларов Израилю, а не Украине лишний раз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается гораздо более крупное предложение администрации президента США Джо Байдена на сумму 106 млрд долларов, призванное увеличить финансирование Киева, передает РИА «Новости».

    Как отметил сенатор-республиканец от штата Канзас Роджер Маршалл, любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов в Украину.

    При этом за разделение финансирования выступили в том числе сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.

    В статье подчеркивается, что такое разделение предотвратит «застревание» помощи Израилю в Палате представителей США, где число республиканцев, выступающих против финансирования Киева, растет и уже составляет более половины партийцев.

    Напомним, Байден направил в Конгресс страны запрос на сумму около 106 млрд долларов. Предлагается выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы»; 798 млн долларов – на помощь Киеву по линии ВВС США; 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация США запросила 14,3 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

    Коментарии (10)
    26 октября 2023, 04:36
    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Американский миллиардер Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего Вашингтон за предоставление помощи Украине.

    Сакс напомнил в сообщении в соцсети X, что в прошлом году Вашингтон выделил Киеву 100 млрд долларов, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление. В результате линия фронта почти не изменилась, передает РИА «Новости».

    Сакс отметил, что теперь в округе Колумбия утверждают, что сделать это позволят еще 60 млрд долларов. Он отметил, что поверить в это может только «дурак».

    Маск написал под сообщением Сакса: «Там полно дураков».

    Накануне спикером Палаты представителей Конгресса США избрали республиканца Майка Джонсона. Ранее республиканцы заявили об «антиукраинской» позиции Джонсона.

    Коментарии (3)
    26 октября 2023, 21:52
    Кирби: Вашингтон не ведет переговоры по обмену Уилана и Гершковича
    Кирби: Вашингтон не ведет переговоры по обмену Уилана и Гершковича
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

    Он отметил, что ему нечего сказать об этом возможном процессе, несмотря на «активные усилия» со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Столичный суд арестовал журналиста в конце марта.

    Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Защита считает, что гражданин США стал жертвой провокации. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Сообщалось, что американская сторона ранее сделала «серьезное предложение» российской по обмену Уилана.

    Коментарии (3)
    25 октября 2023, 15:36
    Названа дата голосования по ближневосточным резолюциям России и США

    Постпредство Бразилии: Голосование по резолюциям России и США о Ближнем Востоке пройдет 25 октября

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Голосование в Совбезе ООН по проектам ближневосточной резолюции, подготовленным Россией и США, планируется провести 25 октября, сообщило бразильское постпредство при организации.

    Голосование по американскому проекту назначено на среду, 25 октября, на 22.00 мск, сообщили в постоянном представительстве Бразилии в ООН, передает ТАСС. Голосование по российскому проекту резолюции также пройдет 25 октября.

    Ранее Fox News сообщал, что США по требованию России убрали упоминание Ирана и его предполагаемых связей с группировками на Ближнем Востоке из своего проекта резолюции в Совбезе ООН по палестино-израильскому конфликту. В российском проекте содержится призыв к конфликтующим сторонам к немедленному прекращению огня.

    Коментарии (2)
    25 октября 2023, 08:34
    В США восхитились пресс-подходом Путина в Китае

    Экс-агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в Китае

    В США восхитились пресс-подходом Путина в Китае
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн положительно отозвался о выступлении российского лидера Владимира Путина на пресс-конференции в Китае.

    «Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», – сказал Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт назвал речь президента России содержательной, отметив при этом, что такую манеру можно считать типичной для Путина, передает РИА «Новости».

    Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай на прошлой неделе, президент России среди прочего заявил, что на Украине начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем.

    В среду президент выступил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он заявил в том числе, что кураторы внешней политики киевского режима начали задумываться о завершении конфликта дипломатическим путем. Кроме того, глава государства сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

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    25 октября 2023, 19:50
    Глава Российского союза ветеранов назвал причины роста эффективности российской ПВО

    Глава Российского союза ветеранов Азаров: Уничтожением авиации противника мы предвосхищаем поставки F-16 на Украину

    Глава Российского союза ветеранов назвал причины роста эффективности российской ПВО
    @ Денис Беляев/Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Благодаря оперативному взаимодействию военных и конструкторов, нам удается качественно совершенствовать технику и добиваться новых успехов в зоне СВО. На это указывает и масштабное уничтожение авиации противника, сказал газете ВЗГЛЯД глава Российского союза ветеранов Виталий Азаров. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 24 самолетов ВСУ.

    «Россия хочет мира, поэтому всегда готовится к войне. Так было на протяжении всей нашей истории. И в ходе нынешней спецоперации мы учимся буквально на ходу. Любые боевые действия – это горе. Но поскольку избежать этого невозможно, СВО нужно понимать в том числе как испытательную площадку для наших бойцов, техников, инженеров, конструкторов. Все они показали наивысший потенциал», – пояснил генерал-полковник Виталий Азаров, председатель Российского союза ветеранов.

    «Мы знаем, что участвующие в СВО механики-водители и командиры танков после боевых столкновений рассказывают техническим специалистам, что нужно доработать и как улучшить работу боевых машин. Все то же самое происходит и с системами ПВО. В итоге Россия научилась эффективнее работать по воздушным целям. Поэтому мы видим беспрецедентные успехи ВС РФ», – подчеркнул спикер.

    «Также мы являемся свидетелями позитивной перестройки российского ВПК. Президент Владимир Путин недавно говорил, что противник удивится нашему военно-техническому и кадровому прогрессу. Собственно, это мы сейчас и видим», – указал эксперт.

    «Уверен, после таких беспрецедентных показателей уничтожения самолетов в США и в странах НАТО зададутся вопросом: а хотят ли они, чтобы их техника, инструкторы, или даже пилоты F-16 нашли свое последнее пристанище в зоне СВО? Очевидно, это заставит задуматься США и НАТО о целесообразности дальнейшей военной поддержки Украины», – отметил собеседник.

    «Запад ведь очень рационален в этом вопросе. Им нужно не только загрузить свои мощности с помощью Украины, но и не нести репутационные потери. А тут получается, что грядущие поставки истребителей F-16 грозят недетской дискредитацией американской военной продукции. «Непобедимая» западная техника станет целью российской ПВО. Фактически тем самым мы портим предвыборную кампанию Джо Байдену», – резюмировал Азаров.

    Напомним, ранее российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета ВСУ за последние пять дней. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток», удостоенных государственных наград.

    В ходе этих атак Россия применила ЗРС С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

    По словам источника, стрельба С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 км, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет.

    Ранее Минобороны сообщало, что за прошлую неделю российские средства ПВО и летчики-истребители уничтожили 12 украинских самолетов, из них: десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО.

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    25 октября 2023, 15:14
    США убрали упоминание об Иране из резолюции ООН по требованию Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    США убрали упоминание Ирана и его предполагаемых связей с группировками на Ближнем Востоке из финального проекта резолюции в Совбезе ООН по палестино-израильскому конфликту по требованию России, сообщил телеканал Fox News.

    Первый вариант резолюции содержал призыв к Тегерану к отказу от финансирования террористических группировок. А в более позднем варианте Иран не упоминается, передает ТАСС со ссылкой на телеканал.

    Авторы документа ограничились более абстрактными призывами к отказу от финансирования терроризма, в том числе в лице ХАМАС, ссылаясь на нормативы ООН.

    «Что касается резолюции, предложенной США, то постпредство России в ООН настаивало на том, чтобы убрать упоминания Ирана», – сообщил представитель американской миссии при ООН.

    Ранее свой проект резолюции по палестино-израильскому конфликту предложила Россия, но голосование 24 октября не состоялось, новая дата пока не назначена. В проекте Москва призвала конфликтующие стороны к немедленному прекращению огня.

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    27 октября 2023, 11:08
    Американский разведчик: США поставили крест на Украине

    Экс-разведчик Риттер: США поставили крест на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что только что избранный спикером Палаты представителей США Майк Джонсон в своей первой же речи призвал разделить запрос о выделении финансовых средств Израилю и Украине. «Это конец. Для Украины все кончено», – приводит его слова РИА «Новости».

    Вскоре киевский режим лишится американского финансирования, считает он. Кроме того, ВСУ, по словам эксперта, терпят поражение на поле боя.

    «Думаю, они (США – прим. ВЗГЛЯД) поставили крест на Украине», – заключил бывший разведчик.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что избрание 51-летнего политика Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей стало катастрофой сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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    26 октября 2023, 21:48
    Американский бизнесмен призвал США наладить отношения с РФ для избежания коллапса

    Американский бизнесмен Дотком заявил, что США необходимо наладить отношения с Россией и Китаем

    Американский бизнесмен призвал США наладить отношения с РФ для избежания коллапса
    @ Greg Bowker/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительству США для предотвращения коллапса необходимо наладить мирные отношения с Россией, Китаем и Ближним Востоком, написал предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в своей социальной сети.

    По его словам, в США уже поняли, «в какую беду угодили» из-за своей политики. Единственным выходом, по мнению Доткома, является налаживание отношений с Россией, Китаем и Ближним Востоком, передает РИА «Новости».

    Но даже это не поможет полностью остановить упадок США, но замедлит этот процесс. Предприниматель добавил, что «США не будут сверхдержавой к 2030 году».

    Ранее в США заявили, что выделили Украине новый пакет военной помощи на 150 млн долларов.

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    26 октября 2023, 09:18
    Пушков оценил изменения риторики Белого дома по Украине

    Член Совфеда Пушков: Администрация Байдена признала полной ерундой свои прежние доводы о помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Информационная обстановка в США вокруг Украины заметно меняется, обратил внимание член Совета Федерации Алексей Пушков, назвав эти перемены ожидаемыми.

    Теперь администрации президента США Джо Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Сенатор указал, что фактически администрация Байдена признает «полной ерундой» собственные доводы о том, какое значение имеет Украина для США.

    Так Пушков прокомментировал публикацию газеты Politico о том, что Белый дом, проигрывая информационную войну вокруг Украины, меняет месседжи. По данным издания, администрация Байдена направила законодателям письма, в которых необходимость дальнейшей поддержки Украины обосновывается обещанием экономического роста в самих США. Утверждается, что поддержка Украины якобы позволит создать новые рабочие места, а также укрепить американскую промышленность.

    Источник издания в Республиканской партии в этой связи отметил, что своим шагом администрация Байдена фактически признала свою предыдущую риторику на украинском направлении катастрофой и решила изменить ее.

    Напомним, Байден направил в Конгресс страны запрос на сумму около 106 млрд долларов. Предлагается выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы»; 798 млн долларов – на помощь Киеву по линии ВВС США; 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация США запросила 14,3 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

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    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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