Почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля

Tекст: Ольга Самофалова

Президент США Джо Байден запросил у американского Конгресса выделить чуть более 100 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из них 60 млрд долларов предлагается отправить Украине. Этих денег должно хватить на весь 2024 год. Это крупнейший пакет помощи, запрашиваемый для других стран.

Такое комплексное выпрашивание денег, вероятно, связано с тем, что шансов получить столько денег для одной Украины намного меньше. В прошлом месяце республиканцы уже отказались выделить Киеву более скромную сумму в 24 млрд долларов. Тогда как отказать в поддержке Израилю американцам намного сложнее. Однако такая хитрость может не сработать.

Почему с выделением этих миллиардов в США возникли проблемы, ведь они сами печатают эти самые доллары? 100 млрд долларов – это много или мало для США? С одной стороны, кажется, что США легко могут себе позволить такую помощь, ведь они могут напечатать столько долларов, сколько надо, и инфляция «распределится» по миру. Кажется, что 100 млрд долларов для крупнейшей экономики мира – США, оцениваемой в 26 трлн долларов, это мелочь.

С другой стороны, есть нюансы, и на самом деле США не так просто находить такие суммы для чужих стран. С точки зрения бюджетных трат и дефицита бюджета США 100 млрд долларов выглядит уже не так и мало.

«Для сравнения: 100 млрд долларов – это менее 2% общих расходов федерального бюджета США за только что завершившийся 2023 финансовый год (6,134 трлн долларов). Но при этом 100 млрд долларов – это примерно 12% от объема оборонных расходов США в 821 млрд долларов.

На первый взгляд, это не такая уж критичная сумма для крупнейшей экономики мира. Однако представляется, что в текущей экономической и политической ситуации администрации Белого дома будет сложно получить одобрение Конгресса на любые дополнительные расходы, особенно не связанные непосредственно с американской экономикой. Но, скорее всего, компромисс в очередной раз будет найден, но в меньших размерах», – считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

С экономической точки зрения серьезным препятствием является рекордный дефицит бюджета США, отмечает эксперт. В 2023 финансовом году он вырос до 1,7 трлн долларов, что на 23% выше показателя 2022 финансового года. При этом многие аналитики отмечают, что если бы Верховный суд США не запретил прощать студенческие кредиты, что в 2022 году разрешил Байден, то дефицит бюджета в 2023 финансовом году был бы примерно вдвое выше, чем годом ранее, и составил бы почти 2 трлн долларов, замечает собеседник.

Иными словами, как минимум американцы, которые не успели закрыть свой студенческий кредит, могут быть возмущены, почему государство тратит 100 млрд долларов на другие страны вместо снятия финансовых проблем с их плеч.

Еще одна экономическая причина против выделения денег другим странам – это постоянно обновляющиеся рекорды госдолга США. Только в январе был превышен потолок госдолга в 31,4 трлн долларов, в конце мая замаячила угроза дефолта, что заставила партии в Конгрессе увеличить лимит госдолга в обмен на сокращение части расходов. Уже в сентябре госдолг США поставил новый рекорд, превысив 33 трлн долларов.

«С одной стороны, на фоне такого рекордного госдолга в 33 трлн долларов 100 млрд не выглядят очень большой суммой. С другой стороны, всего несколько человек на планете обладают личным состоянием, превышающим данную сумму. Печатать доллары в США, конечно, могут, но только под выпуск все более дорожающих государственных облигаций, обслуживание которых становится практически непосильной задачей для правительства США. На обслуживание госдолга США тратят около 13% расходов бюджета», – отмечает Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

«Как ни странно это звучит, но сам по себе размер госдолга США не так уж и опасен, однако его приходится обслуживать и рефинансировать в условиях рекордных для США за последние 16 лет доходностей гособлигаций, связанных с прошлогодним скачком инфляции, на который ФРС пришлось реагировать повышением ставки до максимальных за 22 года 5,25-5,5% и сокращением объема активов на балансе примерно на 1 трлн долларов. Проценты по долгу в прошлом финансовом году выросли на 23% до рекордных 879 млрд долларов. В будущем году США предстоит пиковый объем рефинансирования госдолга – около 5 трлн долларов», – отмечает Беленькая.

Только на обслуживание госдолга США сегодня тратят столько же, сколько на свою оборону. А дальше прогноз еще хуже: траты на обслуживание госдолга США будут расти и существенно превысят расходы страны на оборону.

Чем больше госдолг, тем больше бюджет тратит денег на его обслуживание и тем меньше средств остается на другие важные статьи расходов государства.

«Прогнозы Бюджетного управления при Конгрессе США предполагают нарастание несбалансированности бюджета США и рост долговой нагрузки как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Если ничего не изменится к лучшему, то процентные выплаты по долгу будут ограничивать в будущем возможность финансирования расходов, например, на инфраструктуру, здравоохранение, социальные цели», – указывает Беленькая.

США всегда имели высший страновой рейтинг. Но ситуация в американской экономике привела к потере этого рейтинга. Вера в непоколебимость американской экономики снизилась. В начале августа международное рейтинговое агентство Fitch снизило оценку странового кредитного рейтинга США с высшего ААА до АА+, аргументировав это ожидаемым ухудшением финансового положения в течение следующих трех лет, высокой и растущей долговой нагрузкой правительства в целом и ослаблением управления за последние два десятилетия.

В США много внутренних экономических проблем, на которые властям не хватает денег и приходится урезать расходы.

«Самим США эти дополнительные 100 млрд долларов однозначно не помешали бы для ремонта практически полностью изношенной транспортной и социальной инфраструктуры»,

– говорит Денис Перепелица.

Или, например, США сокращает в бюджете расходы на программы здравоохранения, в частности, на программу бесплатного медицинского обслуживания для малоимущих американцев Medicaid. Выделяемые Украине и Израилю 100 млрд долларов легко могли бы покрыть эти «дыры», то есть можно было бы отказаться от сокращения расходов на здравоохранение.

Однако эксперты полагают, что США все же придется выделить деньги Украине и Израилю, но в меньшем объеме, по политическим причинам. «Успех военной операции Израиля и тлеющий конфликт на Украине являются обязательными условиями выживания США в условиях нового многополярного мира на правах одного из центров силы. В противном случае США рискуют утратить статус западного центра силы и открыть новые перспективы для Китая», – заключает Перепелица.