  • Возросло число пострадавших при столкновении поездов метро в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войны в Европе
    Пашинян оценил отношения России и Армении
    В кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян
    Песков разъяснил позицию России по конфликту Израиля и Палестины
    Посол Израиля оценил мнение о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    14 комментариев
    11 октября 2023, 11:38

    Чем опасен обвал облигаций США для остального мира

    Рекордный обвал облигаций США может привести к мировой рецессии

    Чем опасен обвал облигаций США для остального мира
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Рекордное за всю 250-летнюю историю США падение американских гособлигаций еще далеко от завершения, считает одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock. Это событие важно для всей мировой экономики, так как последствия проблем в США могут коснуться всех, в том числе и Россию.

    Падение американских государственных облигаций стало рекордным за всю 250-летнюю историю США. С пиковых значений июля 2020 года по конец октября 2022 года они подешевели на 24,7%, показывает график, составленный аналитиками Bank of America. Это рекордное падение, второй и третий худшие результаты были зафиксированы еще в 19-м веке, пишет MarketWatch.

    «Это величайший «медвежий рынок» на рынке бондов за все время», – отметил стратег BofA Майкл Хартнетт.

    При падении стоимости гособлигаций США, их доходность растет. С конца 2022 года доходность эталонных 10-летних облигаций выросла аж в пять раз. Это произошло из-за воздействия растущей инфляции в США, которая десятилетиями оставалась низкой.

    Как следствие, это привело к резкому скачку процентных ставок ФРС. Кроме того, возросли опасения по поводу кризиса суверенного долга страны. Госдолг США в прошлом месяце превысил беспрецедентные 33 трлн долларов, удвоившись за последнее десятилетие.

    «Падение стоимости облигаций США происходит на фоне увеличения их доходности из-за роста ключевой ставки рефинансирования. Потому что вместе с повышением ключевой ставки увеличиваются доходности банковских депозитов и других безрисковых активов с фиксированным доходом. Если доходности облигаций не растут, то хранить деньги в банковских депозитах становится выгоднее, чем в трежерис, на который падает спрос. Поэтому доходность облигаций растет, а следом приходится увеличивать купонные выплаты по облигациям, то есть США приходится платить больше процентов по своим займам. Таким образом, рост ставки рефинансирования увеличивает еще и стоимость обслуживания госдолга США, который и так постоянно повышают, а это, в свою очередь, увеличивает риски наступления дефолта страны», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Официальные власти США пытаются унять пожар словесными интервенциями. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что рост стоимости заимствования не привел к дисфункции на финансовых рынках США: банки, предприятия и домохозяйства могут выдержать и более высокие процентные ставки.

    Представители ФРС в свою очередь сделали заявления, которые дали инвесторам надежду, что регулятор может все-таки отказаться от еще одного повышения ставки до конца этого года. Потому что разочарование инвесторов было связано именно с ожиданием дальнейшего повышения ставок. Регулятор заметил рост доходности по облигациям и расценил это уже как ужесточение монетарных условий на рынке, говорит Bloomberg стратегический аналитик Nomura Holdings Эндрю Тайсхерста. Эти факторы даже привели к небольшому снижению доходности по US Treasuries во вторник.

    Однако многие именитые экономисты призывают не обольщаться. Худший обвал гособлигаций США еще далек от завершения, считают в BlackRock, одной из крупнейших в мире инвесткомпаний, передает Insider.

    В BlackRock считают, что долгосрочная доходность облигаций продолжит увеличиваться, а владеть ими рискованно.

    «ФРС США начала текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики с явным запозданием, поэтому влияние высоких ставок на инфляцию может быть менее эффективным и более растянутым во времени. Для усиления борьбы с инфляцией может потребоваться дальнейшее повышение базовой процентной ставки.

    Таким образом, перспектива дальнейшего роста доходностей казначейских обязательств США выглядит вполне реальной», – согласен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Что касается опасений вокруг долгового кризиса, то инвестор-миллиардер Рэй Далио еще в июне предупреждал, что США находятся в начале «классического позднего долгового кризиса большого цикла», которые характеризуется нехваткой покупателей. Известный экономист Нуриэль Рубини тоже выразил такую озабоченность.

    Бьет тревогу по поводу долга США и бывший деловой партнер Джорджа Сороса Джим Роджерс. По его словам, ни одна страна никогда так сильно не жила в долг, как США, которые являются крупнейшей страной-должником в мировой истории. И эта история не сможет закончиться хорошо, будут пострадавшие, считает он. «Эра доллара США подходит к концу», ни одна валюта в истории не оставалась доминирующей более 100 лет, считает Роджерс. По его словам, единственный реальный претендент на место доллара сейчас – это китайский юань.

    Что касается рисков дефолта США из-за невозможности оплатить долги, то это возможно только в том случае, если власти не поднимут его потолок. Однако пока США его всегда повышали, хотя и делали это с театрализованным представлением. Кроме того, американцы всегда могут напечатать еще больше долларов и купить на них собственные облигации. «У ФРС есть печатный станок, который всегда может обеспечить необходимый «спрос» на гособлигации. Долг США постоянно растет, его обслуживание осуществляется как за счет рефинансирования, так и за счет денежной эмиссии Федрезервом», – отмечает Евстифеев.

    «Проблема госдолга США – долгосрочная, она может стать актуальной ближе к 2050 году», – считает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

    В среднесрочной перспективе имеются другие потенциальные риски – это падение деловой активности и доверия потребителей, которые могут спровоцировать рецессию в 2024 году,

    говорит она.

    Более того, на рынке недвижимости США появились признаки пузыря, это сопровождается ростом ипотечных ставок и рекордным объемом ипотечного портфеля, отмечает Холоденко. Однако пока негативных триггеров не наблюдается.

    Чем эта ситуация с далекими облигациями США важна для мировой и российской экономики?

    «Основной риск в том, что компаниям по всему миру придется занимать по значительно более высоким ставкам. Это окажет негативное влияние на их кредитный профиль, снизит темпы развития, а наиболее закредитованным компаниям может угрожать банкротство», – указывает Евстифеев. 

    «Долговые проблемы в США могут привести к замедлению глобальной экономики на фоне роста стоимости обслуживания займов или даже к глобальной рецессии. В таком случае сократится потребление сырья, в том числе и нефтепродуктов, цены на них пойдут вниз вместе с доходами России от их экспорта», – заключает Владимир Чернов.

    Главное
    NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС
    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26
    Киргизия ратифицировала соглашение с Россией по объединенной системе ПВО
    Партия «Альтернатива для Германии» обновила рекорд популярности
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории
    Квартиру Зеленского в Крыму выставили на продажу
    Курение вейпов в России предложили разрешить только в отведенных местах

    Чем опасен обвал облигаций США для остального мира

    Рекордное за всю 250-летнюю историю США падение американских гособлигаций еще далеко от завершения, считает одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock. Это событие важно для всей мировой экономики, так как последствия проблем в США могут коснуться всех, в том числе и Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    США придется выбирать между Израилем и Украиной

    Белый дом пытается увязать помощь Украине с помощью Израилю. На первом настаивают демократы, на втором – республиканцы. Однако далеко не все в Конгрессе солидарны с такой идеей. Хватит ли у Вашингтона потенциала на поддержку двух фронтов и как подобное развитие событий скажется на ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............