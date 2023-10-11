Чем опасен обвал облигаций США для остального мира

Рекордный обвал облигаций США может привести к мировой рецессии

Tекст: Ольга Самофалова

Падение американских государственных облигаций стало рекордным за всю 250-летнюю историю США. С пиковых значений июля 2020 года по конец октября 2022 года они подешевели на 24,7%, показывает график, составленный аналитиками Bank of America. Это рекордное падение, второй и третий худшие результаты были зафиксированы еще в 19-м веке, пишет MarketWatch.

«Это величайший «медвежий рынок» на рынке бондов за все время», – отметил стратег BofA Майкл Хартнетт.

При падении стоимости гособлигаций США, их доходность растет. С конца 2022 года доходность эталонных 10-летних облигаций выросла аж в пять раз. Это произошло из-за воздействия растущей инфляции в США, которая десятилетиями оставалась низкой.

Как следствие, это привело к резкому скачку процентных ставок ФРС. Кроме того, возросли опасения по поводу кризиса суверенного долга страны. Госдолг США в прошлом месяце превысил беспрецедентные 33 трлн долларов, удвоившись за последнее десятилетие.

«Падение стоимости облигаций США происходит на фоне увеличения их доходности из-за роста ключевой ставки рефинансирования. Потому что вместе с повышением ключевой ставки увеличиваются доходности банковских депозитов и других безрисковых активов с фиксированным доходом. Если доходности облигаций не растут, то хранить деньги в банковских депозитах становится выгоднее, чем в трежерис, на который падает спрос. Поэтому доходность облигаций растет, а следом приходится увеличивать купонные выплаты по облигациям, то есть США приходится платить больше процентов по своим займам. Таким образом, рост ставки рефинансирования увеличивает еще и стоимость обслуживания госдолга США, который и так постоянно повышают, а это, в свою очередь, увеличивает риски наступления дефолта страны», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Официальные власти США пытаются унять пожар словесными интервенциями. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что рост стоимости заимствования не привел к дисфункции на финансовых рынках США: банки, предприятия и домохозяйства могут выдержать и более высокие процентные ставки.

Представители ФРС в свою очередь сделали заявления, которые дали инвесторам надежду, что регулятор может все-таки отказаться от еще одного повышения ставки до конца этого года. Потому что разочарование инвесторов было связано именно с ожиданием дальнейшего повышения ставок. Регулятор заметил рост доходности по облигациям и расценил это уже как ужесточение монетарных условий на рынке, говорит Bloomberg стратегический аналитик Nomura Holdings Эндрю Тайсхерста. Эти факторы даже привели к небольшому снижению доходности по US Treasuries во вторник.

Однако многие именитые экономисты призывают не обольщаться. Худший обвал гособлигаций США еще далек от завершения, считают в BlackRock, одной из крупнейших в мире инвесткомпаний, передает Insider.

В BlackRock считают, что долгосрочная доходность облигаций продолжит увеличиваться, а владеть ими рискованно.

«ФРС США начала текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики с явным запозданием, поэтому влияние высоких ставок на инфляцию может быть менее эффективным и более растянутым во времени. Для усиления борьбы с инфляцией может потребоваться дальнейшее повышение базовой процентной ставки.

Таким образом, перспектива дальнейшего роста доходностей казначейских обязательств США выглядит вполне реальной», – согласен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Что касается опасений вокруг долгового кризиса, то инвестор-миллиардер Рэй Далио еще в июне предупреждал, что США находятся в начале «классического позднего долгового кризиса большого цикла», которые характеризуется нехваткой покупателей. Известный экономист Нуриэль Рубини тоже выразил такую озабоченность.

Бьет тревогу по поводу долга США и бывший деловой партнер Джорджа Сороса Джим Роджерс. По его словам, ни одна страна никогда так сильно не жила в долг, как США, которые являются крупнейшей страной-должником в мировой истории. И эта история не сможет закончиться хорошо, будут пострадавшие, считает он. «Эра доллара США подходит к концу», ни одна валюта в истории не оставалась доминирующей более 100 лет, считает Роджерс. По его словам, единственный реальный претендент на место доллара сейчас – это китайский юань.

Что касается рисков дефолта США из-за невозможности оплатить долги, то это возможно только в том случае, если власти не поднимут его потолок. Однако пока США его всегда повышали, хотя и делали это с театрализованным представлением. Кроме того, американцы всегда могут напечатать еще больше долларов и купить на них собственные облигации. «У ФРС есть печатный станок, который всегда может обеспечить необходимый «спрос» на гособлигации. Долг США постоянно растет, его обслуживание осуществляется как за счет рефинансирования, так и за счет денежной эмиссии Федрезервом», – отмечает Евстифеев.

«Проблема госдолга США – долгосрочная, она может стать актуальной ближе к 2050 году», – считает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

В среднесрочной перспективе имеются другие потенциальные риски – это падение деловой активности и доверия потребителей, которые могут спровоцировать рецессию в 2024 году,

говорит она.

Более того, на рынке недвижимости США появились признаки пузыря, это сопровождается ростом ипотечных ставок и рекордным объемом ипотечного портфеля, отмечает Холоденко. Однако пока негативных триггеров не наблюдается.

Чем эта ситуация с далекими облигациями США важна для мировой и российской экономики?

«Основной риск в том, что компаниям по всему миру придется занимать по значительно более высоким ставкам. Это окажет негативное влияние на их кредитный профиль, снизит темпы развития, а наиболее закредитованным компаниям может угрожать банкротство», – указывает Евстифеев.

«Долговые проблемы в США могут привести к замедлению глобальной экономики на фоне роста стоимости обслуживания займов или даже к глобальной рецессии. В таком случае сократится потребление сырья, в том числе и нефтепродуктов, цены на них пойдут вниз вместе с доходами России от их экспорта», – заключает Владимир Чернов.