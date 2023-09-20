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    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    2 комментария
    20 сентября 2023, 11:28

    Европа и США довели себя до дизельного кризиса

    Европа и США довели себя до дизельного кризиса
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Самофалова

    Стоимость дизеля в США выросла до рекордного уровня за всю историю. Даже дорожающая сейчас нефть может позавидовать. Цены на дизель в США подскочили до 140 долларов за баррель, в Европе они тоже резко выросли. Почему дизеля стало не хватать и чем это опасно для западных стран?

    Дизельное топливо оказалось в дефиците. Даже стремительный рост цен на нефть до 95 долларов за баррель не идет ни в какое сравнение с темпами подорожания дизтоплива.

    Цены на дизель в США подскочили выше 140 долларов за баррель на прошлой неделе. Это самый высокий уровень за всю историю. В Европе топливо взлетело на 60% в цене еще летом, передает Bloomberg. Западное агентство ждет, что ситуация дальше будет только ухудшаться.

    Чем опасен дизельный кризис? Удорожание дизеля, как и бензина, сразу отражается в стоимости продуктов и товаров. Это означает новый виток инфляции в США и ЕС, с которой они борются одним единственным способом – повышением ставок. Удорожание дизеля косвенным путем может завести западные экономики в рецессию, от которой они бегут из последних сил. Впрочем, ЕС уже в рецессии, но дорогой дизель может сделать ее более глубокой.

    Почему дизель оказался в дефиците и подорожал?

    Во-первых, топливо дорожает вслед за ростом цен на сырье – нефть. Однако черное золото стоило в свое время и по 120 долларов за баррель, но дизель только сейчас достиг таких рекордных ценовых уровней. Потому что на дорогое сырье накладывается дефицит нефтеперерабатывающих мощностей.

    «В США и еврозоне летом были остановки производств на НПЗ для проведения плановых ремонтных и профилактических работ, из-за чего производство нефтепродуктов сократилось и сформировало дефицит на внутреннем рынке», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Во-вторых, европейские страны значительно сократили экспорт нефти из РФ (в первом полугодии он упал на 81% – до 11 млн тонн), и европейские НПЗ были вынуждены переходить на производство нефтепродуктов из более легких сортов нефти вместо тяжелой российской Urals, что снижало количество произведенных нефтепродуктов и маржинальность производств, добавляет Владимир Чернов.

    «Европейские НПЗ зачастую недозагружены, в том числе заводы в Германии, которые раньше принадлежали «Роснефти». Теперь европейцы больше импортирует нефтепродуктов, так как собственная переработка сократилась из-за санкций»,

    – говорит эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    При этом многие низкорентабельные НПЗ были вынуждены закрыться еще с начала пандемии COVID-19, и это уже уменьшило глобальный объем производства дизтоплива, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. 

    Свою лепту в дизельный кризис внесли и сами США, которые планомерно вводили санкции против тяжелых высокосернистых сортов нефти,

    считает эксперт ФНЭБ. Сначала США запретили венесуэльскую нефть, которую сами же и закупали для переработки. Ее заменила российская нефть, которая тоже попала под эмбарго. При этом сами США в последние годы наращивают добычу собственной нефти. Однако это сланцевая нефть, которая сильно отличается от венесуэльской и российской. «США увеличили производство сланцевой нефти, однако это, по сути, газовый конденсат. Они добывают сланцевую нефть на месторождениях сланцевого газа. Когда произошла сланцевая революция, США стали добывать так много газа, что он стал очень дешевым. Чтобы не разориться, компании начали бурить на жидкую фракцию углеводородов. Так и началась революция сланцевой нефти. Проблема в том, что объемы добычи в США растут за счет легких сортов нефти, из которых выход дизеля значительно меньше, чем из тяжелых сортов нефти», – объясняет Игорь Юшков.

    При этом спрос на дизельное топливо в целом примерно всегда имеется. Сейчас его подталкивает еще и восстановление китайской экономики, которое наметилось во втором полугодии. Кроме того, влияет сезонный фактор: спрос на дизель растет во время сельскохозяйственных работ по уборке урожая, говорит Чернов.

    Учитывая идущую вверх стоимость нефти (многие уверены, что Brent скоро пробьет 100 долларов за баррель), дизель вряд ли сможет подешеветь. На Западе экономисты опасаются, что скачок цен на дизель может затянуть экономику США и ЕС в рецессию. Потому что стоимость топлива сразу отражается на ценах продуктов в этих странах. «Удорожание этого топлива рискует привести к очередному витку роста инфляции, что заставит ФРС США и европейский Центробанк продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Более высокие процентные ставки будут оказывать давление на темпы роста экономики и могут стать причиной рецессии», – говорит Евстифеев.

    Дизель используется на промышленных производствах, а также при грузоперевозках. «При подорожании дизельного топлива повышается себестоимость промышленного производства, падают его рентабельность и маржинальность. Некоторые производства приходится либо полностью закрывать, либо сокращать объемы выпускаемой продукции. Спад производства замедляет и темпы экономического роста. Увеличение стоимости логистики практически сразу же закладывают в потребительские цены, а при высокой инфляции население переходит в режим сбережения, потребительский спрос снижается, что в итоге тоже ведет к замедлению темпов роста ВВП», – заключает Чернов.

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    Европа и США довели себя до дизельного кризиса

    Стоимость дизеля в США выросла до рекордного уровня за всю историю. Даже дорожающая сейчас нефть может позавидовать. Цены на дизель в США подскочили до 140 долларов за баррель, в Европе они тоже резко выросли. Почему дизеля стало не хватать и чем это опасно для западных стран? Подробности

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