Американист: Джонсон создаст очень серьезные проблемы для поддержки ВСУ

Американист Васильев: Новый спикер Палаты представителей Конгресса США создаст очень серьезные проблемы для поддержки ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков

«Избранием Майка Джонсона республиканцы наконец-то закрыли долгий и мучительный процесс назначения спикера Палаты представителей. Это особенно значимо в предвыборный период, поскольку демократы использовали сложившееся положение в своей риторике в качестве доказательства, что их оппоненты не способны решать важные управленческие задачи», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«Республиканская партия впервые за долгое время продемонстрировала единство. Это вызвано не выдающимися политическими качествами Джонсона, но необходимостью показать умение быстро и качественно устранять проблемы. Скорее всего, тренд на отказ от фракционных разногласий продолжится», – отмечает собеседник.

«Причем в качестве основной идеологии, вероятно, будет избран трампизм. Новый спикер сам по себе является ярым сторонником 45-го президента США. К тому же более сильного лидера в настоящий момент республиканцам найти сложно. Это означает, что партия продолжит отстаивать консервативные позиции», – подчеркивает эксперт.

«Кроме того, Джонсон выглядит более состоятельным политиком, чем его предшественник Кевин Маккарти. Соответственно, он прекрасно понимает, что заигрывания с выстраиванием двухпартийного консенсуса могут стоить ему дальнейшей карьеры. Таким образом, о согласованных действиях демократов и республиканцев можно забыть», – уточняет Васильев.

«Это отразится на целом ряде ключевых вопросов. В частности, новый спикер будет активным противником увеличения госдолга. Думаю, он направит свои основные усилия на сокращение федерального бюджета, что создаст очень серьезные проблемы для продолжения поддержки ВСУ», – акцентирует собеседник.

«Важно, что в своей речи Джонсон уже обозначил проблему оказания помощи Израилю. Это говорит о том, что Республиканская партия склоняется в сторону поддержки Тель-Авива. Вопрос взаимодействия с офисом Зеленского уходит на второй план. Уверен, последствия данного расклада нам еще предстоит увидеть на практике», – резюмирует Васильев.

Ранее в США был избран спикер Палаты представителей Конгресса. Им стал Майк Джонсон, представляющий республиканцев от штата Луизиана. При голосовании он получил более 220 голосов, что достаточно для победы. Большинство сопартийцев поддержали его кандидатуру.

Назначение нового спикера вызвало негативную реакцию среди сторонников Джо Байдена. Так, Аммар Мусса, представитель предвыборного штаба действующего президента страны, заявил, что это событие «закрепляет захват» нижней палаты Конгресса «экстремистской MAGA». Аббревиатура обозначает лозунг Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой».

Напомним, новый спикер получил самую низкую оценку в рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine («Республиканцы за Украину»). Таблица составлялась на основании итогов голосований по вопросам поддержки офиса Зеленского и выстраивалась по пятибалльной шкале.

Отмечается, что Джонсон поддержал лишь один закон о ленд-лизе 2022 года. При этом он многократно выступал с «антиукраинскими заявлениями». До его избрания на должность спикера Палаты представителей, республиканцы долгое время не могли найти приемлемую замену Кевину Маккарти, который был смещен в начале октября.