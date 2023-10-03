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Палата представителей США отправила спикера Маккарти в отставку
Американские конгрессмены проголосовали за отставку спикера Палаты представителей США Маккарти
В результате голосования американские конгрессмены выступили за отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, сообщают информационные агентства.
Предложение об отставке поддержали 216 человек, против проголосовали 210 членов Палаты представителей, передает РИА «Новости».
Маккарти (представляет штат Калифорния) смещен с поста спикера, передает ТАСС.
Напомним, к отставке Маккарти призвал его однопартиец Мэтт Гетц, который обвинил Маккарти в сговоре с демократами по проекту бюджета и с Белым домом по финансированию Украины. Отметим, что в январе Маккарти избрали спикером лишь с 15 попытки.