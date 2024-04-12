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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

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    12 апреля 2024, 22:05 • В мире

    Байден отпраздновал свой редкий успех удачно для России

    Байден отпраздновал свой редкий успех удачно для России
    @ Yuri Gripas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В Вашингтоне прошел саммит с участием лидеров Японии и Филиппин, который американские хозяева превратили в настоящее торжества. Президенту Джо Байдену есть что праздновать: азиатское направление – единственное, где его политика успешна и приносит реальные результаты. Но чем громче он радуется, тем лучше для нас.

    У Джо Байдена случился по-настоящему хороший день. Так говорят про глубоких стариков в дни, когда их сознание проясняется, но это, как ни странно, не про Байдена. Он все так же путался в шпаргалках, которые предательски отражались в его черных очках, а без них не мог произнести даже тост за дружбу и сотрудничество с гостями, а когда все-таки смог, из тоста следовало, что американцы и японцы «поколение за поколением вместе сражались за общие надежды и общие ценности».

    Японцы и американцы, конечно, сражались. Например, в декабре 1941 года, когда Япония напала на Перл-Харбор, крупнейшую военную базу США в Тихом океане. И продолжали сражаться в августе 1945-го, когда американцы сбросили по ядерной бомбе на Хиросиму и Нагасаки. Но сражались друг против друга, а чтобы сражаться вместе – такого у них не было. Вплоть до недавних пор у Токио даже не было полноценной армии, зато был конституционный запрет использовать вооруженные силы за пределами страны – и все благодаря американской оккупации.

    Неловкие моменты продолжились на торжественном ужине. Например, вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Японии Фумио Кисида подняли бокалы за «Хиросиму», но за бейсбольную команду с таким названием, а не за атомную бомбардировку Японии. Настолько унижаться Кисиде все-таки не пришлось, ему в этот раз вообще не пришлось унижаться, хотя по СМИ ходили слухи, будто его заставят выпрашивать у Конгресса США 60 млрд долларов для Украины, что стало бы унизительным и для него, и для Конгресса (не говоря уже об Украине).

    В своей речи перед Конгрессом (предоставление этой трибуны иностранным лидерам в США – форма оказания высокой чести) Кисида говорил о политической ситуации в регионе Южно-Китайского моря, что для премьера Японии естественно, а не об обрушении фронта ВСУ на Слобожанщине. Об Украине почти забыли – как будто специально, чтобы ничто не омрачало хороший день Джо Байдена. Ведь они у него бывают крайне редко.

    Дональд Трамп называет весь период байденовского президентства «одной сплошной катастрофой». Трамп глубоко пристрастен, но происходившее с внешней политикой США в последние три года правда напоминало катастрофу: от позорного бегства из Афганистана к организационному тупику на Украине, от новой бойни на Ближнем Востоке, в которой Израиль идет против интересов Белого дома, к угрозе уже ядерной войны в Корее.

    Даже в столице США бардак. Администрация президента не может найти управу на Палату представителей, чтобы та согласовала многомиллиардные выплаты для союзников от Киева до Тайбэя. Задержка эта, благодаря Трампу и его людям, грызет репутацию Вашингтона, как колония термитов, но для Трампа игра такова, что чем хуже ситуация со страной, тем лучше для него в свете скорых выборов.

    Перепалка с Конгрессом, за которую перед союзниками уже просто неудобно, нанесла свой отпечаток и на визит Кисиды. Причем Байден, когда его выдернули украинским вопросом из хорошего дня, как будто потерял самообладание и вновь дал возрасту взять над собой верх: президент США заявил, что конфликт на Украине закончится тогда, когда Конгресс согласует злосчастную выплату в 60 миллиардов. Как только – так сразу.

    Источники американских СМИ на Капитолийском холме считают, что требование Байдена «немедленно» дать Киеву денег уже ознаменовалось очередным провалом: Палата представителей должна уйти на очередные каникулы, ничего не согласовав ни для Украины, ни для Израиля, ни для Тайваня.

    Несмотря на все это, область, в которой администрация Байдена преуспевает, все-таки имеется: это укрепление и укрупнение антикитайских альянсов в Азии. В этом регионе американцам правда есть что праздновать, начиная с проигрыша партии Гоминьдан на январских выборах на Тайване. Если бы гоминьдановцы выиграли, начался бы процесс сближения КНР с мятежным островом. А если бы их заставили проиграть как-нибудь грубо, в стиле украинского Майдана, это могло спровоцировать Пекин на собственную специальную военную операцию. Но антипекинские силы с помощью американских советников переиграли прокитайские силы четко и технично, не придерешься.

    С другой стороны, эпохальное усиление КНР и ее экспансия в Южно-Китайском море заставляют юго-восточных соседей Китая (преимущественно его исторических врагов с территориальными спорами вокруг разных островов) нервничать и сплачиваться вокруг США, которые заявили себя как главного менеджера по сдерживанию Поднебесной вне зависимости от того, насколько квалифицированный человек сидит в Белом доме.

    Модернизации военного альянса Японии с США и был посвящен визит Кисиды в Вашингтон с роскошным приемом, торжественным банкетом, выступлениями любимых артистов азиатских гостей и индивидуально подобранными сувенирами вроде картины, изображающей посаженную японским премьером в Вашингтоне вишню. Хозяин вечера – Байден – торжествовал и сиял, как серебряный доллар, благо Япония больше не обуза для Пентагона, а полноценный союзник: реформа и перевооружение армии в период Синдзо Абэ дали о себе знать.

    Теперь у Вашингтона и Токио появилась и региональная структура для общего военного командования. Между японскими островами и американской Аляской начинается азиатская часть России, так что нас это нововведение касается напрямую – и мы имеем право принять его на свой счет. Однако, справедливости ради, этот их броманс все-таки не про нас, а про сдерживание Китая.

    Еще одно важное завоевание Байдена на антикитайском пути – Филиппины.

    Это большое островное государство раньше было колонией США, отобранной при драке с испанцами, а после получения независимости 1946-м – «непотопляемым авианосцем Америки» в Тихом океане, но при предыдущем президенте Родриго Дутерте стало подавать большие надежды. Эксцентричный Дутерте на все лады поносил американскую власть, демонстративно сближался с Пекином и Москвой и слыл «народным лидером», который избавит свою страну от вашингтонской зависимости.     

    При его сменщике Бонгбонге Маркосе – сыне свергнутого в 1980-х проамериканского диктатора Маркоса – все вернулось на круги своя. Не помогло даже то, что действующим вице-президентом Филиппин и заместителем Маркоса остается родная дочь Дутерте.

    «В наихудшем кошмаре я не мог и представить, что США вернут нам статус марионетки менее чем за два года... Президент компрометирует нашу независимость, чтобы сделать страну сертифицированным вассалом и оруженосцем США  членом их «трехстороннего союза» Японией и Австралией, призванного сдержать усиление китайской сверхдержавы, бросающей вызов гегемонии США… Теперь мы  азиатская Украина», – писал по этому поводу Ригоберто Тиглао, глава президентской администрации Филиппин при Дутерте.

    Поэтому Маркос тоже стал дорогим гостем на празднике президента Байдена, хотя присоединился к их с Кисидой компании и торжествам в Вашингтоне только на второй день, когда проходил первый в своем роде саммит США – Япония – Филиппины. Разумеется, тоже антикитайский.

    Администрации Байдена (или еще кого-то из США, кто за это отвечал) удалось вернуть фрондирующие Филиппины в стойло, искусственно обострив один из их территориальных споров с КНР – вокруг рифа Жэньай. Это было уже по-настоящему грубо, но сработало и пополнило копилку байденовских успехов на азиатском направлении.

    Что ж, пускай порадуется напоследок. Филиппины, конечно, жаль, но положение Японии в принципе не подразумевало другого, кроме как сохранения фатальной зависимости от США, так что в ее случае жалеть и не о чем.

    Для России главное, что торжествующий Байден сам себя сковывает в маневре: празднуя один успех, перечеркивает другой.

    На прошлой неделе у него был перезревший телефонный разговор со старым знакомым – председателем КНР Си Цзиньпином. Из комментариев китайской стороны следовало, что этим разговором удалось остановить дальнейшее ухудшение отношений Вашингтона с Пекином – острый кризис был снят.

    Теперь, сияя в компании премьера Японии на демонстративном празднике антикитайского сердца, Байден обнуляет свою собственную дипломатию, как до того обнулил усилия своих помощников, когда ни к селу ни к городу назвал Си диктатором, и все попытки наладить диалог с Пекином опять пошли насмарку. «Хороший день» Байдена в Вашингтоне способен дать тот же эффект – в МИД КНР уже выразили резкое неприятие происходящего.

    Чем хуже атмосфера на вашингтонском треке, тем ближе Китай к позициям России в ее противостоянии с Западом. Четкий нейтралитет Пекина по вопросу СВО уже сменился на сочувственную полуподдержку на фоне неспособности Байдена сгладить конфликт КНР и США, обострившийся при Трампе.

    Ныне, когда неочевидно дееспособный президент США продолжает множить ссоры с Пекином, его не хочется останавливать. Он уже довел Китай, который принципиально не заключает ни с кем военно-политических союзов, до первых шагов в сторону такого союза с Россией. Пускай у Байдена наконец-то случился хороший день и даже два дня – не жалко, раз они сулят хороший век отношениям РФ и КНР.

    Алаверды.

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