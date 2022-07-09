Убийство Абэ вернуло Японию на сто лет назад

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9 июля, суббота  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
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«Полезный идиот» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

У России есть много причин быть недовольной Израилем REUTERS/Corinna Kern
В последние дни между Израилем и Россией тлеет серьезный дипломатический конфликт. Затронуты темы, весьма чувствительные для обеих стран – репатриация евреев в Израиль и религиозные символы России. А ведь еще недавно обеим странам удавалось сохранять поистине уникальный баланс в отношениях. Что же его нарушило? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Россия возвращает мир в сознание

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов. Подробности...
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Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду. Подробности...
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Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован. Подробности...
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Япония вернулась на век назад

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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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    Убийство Абэ вернуло Японию на сто лет назад

    Пуля убийцы слала для Синдзо Абэ билетом в историю
    		   9 июля 2022, 10:15
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Рука убийцы - коммуниста и психопата прервала жизненный путь одного из наиболее выдающихся политиков в истории Японии: Синдзо Абэ, в сумме руководивший страной почти десять лет, скончался от выстрела в спину. Вспоминать этого человека добрым словом будут не только в Японии, но и в России – и вот почему.

    Для того, чтобы окончательно переродиться из выдающегося политика в легендарного лидера, Абэ, возможно, не хватало именно этого – злодейской пули в спину. Он пробыл в кресле главы правительства дольше, чем кто-либо другой в истории Японии, но ушел в отставку досрочно – по состоянию здоровья и не успев совершить всего, что задумал.

    Например, подписать мирный договор с Россией. Он настолько желал этого, что поклялся в усердии на могиле собственного отца – бывшего министра иностранных дел и сына бывшего премьер-министра. Своих детей у четы Абэ нет, заслуженная династия прервалась навсегда – так, как трудно было вообразить в современной Японии, страны не только зажиточной и законопослушной, но и почти избавленной от насильственных преступлений.  

    Эту Японию – нравится это ей и нам или не нравится – создали американцы, выиграв войну, продиктовав новую конституцию и заставив императора отречься от кровного родства с богиней солнца Аматэрасу. С тех пор японцам было некогда убивать – они работали, превращая разрушенную войной страну во вторую (теперь уже в третью) экономику мира.

    Исключения, конечно, были. Например, в шестидесятых фотограф Ясуси Нагао стал первым неамериканцем, кто получил Пулитцеровскую премию за «новостной фоторепортаж» – фотографию убийства лидера японских социалистов Инэдзиро Асанумы, которого 17-летний юноша с ультраправыми взглядами зарезал мечом. 

    В XXI веке исключения также были – по линии якудза, заказавшей убийство мэра Нагасаки. Но тоже – именно исключения. А вот в довоенной Японии покушения на высокопоставленных политиков были обычным делом. Даже наследник российского престола, будущий император Николай II едва не стал жертвой японского полицейского – тоже ультраправого экстремиста (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом здесь).

    Всего за сто лет от рук убийц погибли четверо действующих руководителей японского правительства и один отставной – мудрец-реформатор Ито Хиробуми, которого многие считают одним из наиболее выдающихся политиков в истории страны. Трагедия произошла в 1909-м на вокзале в Харбине, куда он в статусе председателя Тайного совета – специального совещательного органа при императоре приехал на переговоры с министром финансов России Владимиром Коковцевым. Хиробуми был последовательным противником войны с русскими – и если бы не его отставка за несколько лет до ее начала, катастрофы 1904-1905 годов, возможно, удалось бы избежать.

    В 1921-м и тоже на вокзале был убит премьер-министр Хара Такаcи – первый христианин в этой должности, замечательный также тем, что происходил хотя из самурайского, но не аристократического рода. До него «простолюдины» никогда не поднимались в системе власти столь высоко.

    В 1932 жертвой попытки военного переворота стал премьер-министр Цуёси Инукаи. Он согласился на вторжение в Манчжурию под давлением ультраправых кругов, но в целом препятствовал их усилению, жаждал мира с Китаем – за что и поплатился.

    Японские элиты переворот в большинстве своем не поддержали, поэтому путчисты отказались от идеи убить гостившего в стране Чарли Чаплина (это, по их мысли, должно было избавить страну от американского влмяния) и добровольно сдались полиции. Однако с этого момента, как считается, экспансию и жуткую мясорубку в Азии было уже не остановить. По сути заговорщики добились того, чего хотели.

    Показательно, что по закону убийцам светила смертная казнь, но они получили смешные сроки из-за давления на суд. Петицию в защиту путчистов подписали 350 тысяч человек - собственной кровью. А 11 японских юношей подкрепили свое предложение быть казненными вместо подозреваемых, прислав судье 11 отрезанных пальцев.

    Как до войны, так и после нее основными носителями политического террора в Японии были именно ультраправые, обычно из военных, полицейских или студенческих кругов. Разве что убийцей Хиробуми оказался кореец, надевшийся, что ликвидация знаменитого реформатора приведет к освобождению его родины от оккупации (по реальным результатам он этим Корее только навредил, но это уже другая история).

    Палач Абэ – Тэцуя Ямагами тоже из силового сословия, прежде он служил на флоте. Мотивы 41-летнего убийцы, вооруженного самодельным ружьем (настоящее оружие в Японии достать крайне трудно), по его словам, таковы. Ямагами заявил, что Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщил Ямагами, его «мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос». Как и убийцам премьеров прошлого, ему тоже светит смертная казнь, – Япония одна из немногих стран, где ее по-прежнему применяют на практике. 

    Кричащая разница в том, что преступник скорее ультралевый, чем ультраправый. По крайней мере, в интернете уже нашлись красноречивые фотографии с коммунистической символикой. Кумиром Ямагами был, судя по всему, Че Гевара. Возможно, что его идейные собратья т.н. «красная армия Японии», боровшаяся в основном с сионизмом и отнюдь не на территории Японии. 

    В разгоряченных левых мозгах Абэ вполне мог казаться злом во плоти – националистом, реваншистом и милитаристом, продолжателем дела тех, кто привел страну к катастрофе 1945 года и американской оккупации. И действительно: синтоистское святилище Якусуни, посвященное в том числе военным преступникам и милитаристам прошлого, премьер не стеснялся посещать лично.

    Но для большинства японцев и наблюдателей со всего мира Абэ запомнится совсем другим.

    Он тот, кто вернул правящей партии популярность, завершив многолетнюю кадровую чехарду и аннулировал неожиданный триумф оппозиции на выборах 2009 года.

    Он тот, кто вытащил стану из длительного экономического застоя, задействовав комплекс мер госсподдержки, которые теперь называют «абэномикой».

    Он тот, кто дал Японии полноценную армию, прямо запрещенную продиктованной из США конституцией. Силы самообороны, действовавшие до того, могли действовать лишь на территории страны и обладали ограниченным запасом вооружений.

    Он тот, кто твердо придерживался линии на сотрудничество с Россией и умел находить общий язык с Владимиром Путиным. Политики называли друг друга на «ты», японская пресса уверенно пишет о них, как о друзьях.

    Наконец, он тот, чьей главной целью виделось не только противостояние с Китаем (в этом Абэ был достаточно последователен), но и возвращение Стране восходящего солнца истинного суверенитета, что в ее случае невозможно без собственной армии и особых отношений с Россией.

    Абэ проводил мудрую политику, которую его враги наверняка назвали бы двуличной. Публично он стоял за укрепление связей с США и действительно укреплял их там, где выгодно. Но, в то же время, в час по чайной ложке отдалялся от Вашингтона в пользу независимой и многовекторной внешней политики.

    Например, в 2014-м году Япония ввела против России санкции по требованию США. Но настолько безобидные и с такой подачей, что их очень скоро стали называть «вежливыми».

    Не так сейчас. Страной восходящего руководит та же самая партия, лидером которой был Абэ, но эта партия пытается бежать впереди американского паровоза, выдумывая собственные удары по России и требуя по сути пересмотра мирового порядка – так, чтоб нам пусто было.

    За сутки до убийства Абэ глава МИД Японии Есимаса Хаяси демонстративно проигнорировал официальный званый ужин на саммите «большой двадцатки» – только из-за того, что на нем присутствовал его российский коллега Сергей Лавров. Несмотря на это, глава МИД РФ стал первым на G20, кто публично высказал свои соболезнования японской стороне.

    Соболезнования от президента России в адрес семьи Абэ прозвучали так

    «Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля... много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами. Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал».

    Да, теперь мы с Японией почти враги. Очевидно, это надолго, а по меркам человеческой жизни, возможно, навсегда. Экономическая война с РФ, в которой Токио решил принять максимально активное участие, образует безальтернативную спайку России и Китая (чего Абэ, кстати, пытался избежать). Но это не мешает нам разделить с японцами скорбь о человеке, дорожившем добрососедством и пытавшимся смотреть далеко в будущее. О лидере, который выгодно выделяется на фоне нынешних «временщиков» на Западе с их политикой «умри ты сегодня, а я завтра».

    По злой иронии судьбы это убийство, ставшее лично для Абэ билетом в историю, как будто вернуло Японию в прошлое – на век назад. Только Страна восходящего солнца вернула при этом не политическую самостоятельность от Америки, а политический террор, который вновь начал свою жатву среди неординарных и лучших, каким мы запомним Синдзо Абэ.
     
     
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