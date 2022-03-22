Ответ России на санкции ударил Японию в больное место

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22 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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США подталкивают Европу к опасному шагу против России

Отказ Европы от российской нефти будет иметь последствия Максим Богодвид/РИА Новости
Евросоюз обсуждает введение нефтяного эмбарго вслед за США, которые первыми отказались от российских углеводородов. Однако уступки Вашингтону могут дорого обойтись европейским экономикам. Самая большая опасность кроется даже не в самом нефтяном эмбарго, а в ответе, который может дать Россия на такой радикальный шаг. Подробности...
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Зеленский заговорил о референдуме для обмана России

Зеленский пытается заболтать переговорный процесс с Москвой Ukrainian Presidential Press Office/AP/ТАСС
Владимир Зеленский предложил обсуждать компромиссы с Россией о мирных договоренностях, Крыме и Донбассе на референдуме. При этом сам референдум, по мнению Зеленского, должен состояться после того, как Украина получит некие гарантии безопасности со стороны стран НАТО. Насколько реализуемы эти идеи и как к ним стоит относиться России? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Украинскую армию настигает психологический перелом

Разгрому подвергается не только техника, но и моральный дух украинской армии Минобороны РФ/ТАСС
Число пленных украинских военных исчисляется уже тысячами, а в последние дни особенно участились случаи сдачи в плен, дезертирства и отказа от выполнения приказов. Моральный дух ВСУ на некоторых участках фронта стремительно падает. Киев пытается компенсировать это террором нацбатов, безудержной пропагандой и работой «свидомых» комиссаров в воинских частях.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Мир слишком разнообразен, чтобы Россия осталась одинокой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры. Хотя бы потому, что затрагивает не только наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира. Подробности...

Европа превращается в Украину

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Юрий Подоляка, политолог
Кирилла Федорова посадили демонстративно. Он собирался сбежать из Латвии, у него уже были куплены билеты. Власти Латвии не хотели его просто взять и выдавить из страны. Кирилл Федоров должен был стать показательно посаженным лидером общественного мнения, чтобы на его примере другим было неповадно иметь такую точку зрения. Подробности...
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Одичание и ожесточение приходит быстро

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Сергей Худиев, публицист, богослов
Отказ от смертной казни – это никоим образом не что-то навязанное нам извне, а органичный результат развития того лучшего, что уже было в истории России. Фактический мораторий на смертную казнь впервые в Европе был введен императрицей Елизаветой Петровной 7 мая 1744 года. Подробности...
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
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    Ответ России на санкции ударил Японию в больное место

    Проблема Токио не только в том, что надежда вернуть Южные Курилы теперь мертва
    		   22 марта 2022, 17:00
    Фото: REUTERS/Nikolay Korchekov
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Выход России из переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов вызвал в Токио крайне болезненную и эмоциональную реакцию. То, что с нашей стороны выглядит почти формальностью, для японцев вдруг оказалось вопросом жизни и смерти. На это есть две причины: одна – из области умерших надежд, другая – из мира смертоносных угроз.

    «Неприемлемо жестко», «абсолютно неоправданно», «совершенно недопустимо». Такими словами премьер-министр и правительство Японии отреагировали на решение Москвы выйти из переговоров по мирному договору с Токио, отменить для японцев безвизовый въезд на Курилы, заморозить общие проекты на островах и еще кое-что аннулировать по мелочи. 

    Таким стал ответ России не беспрецедентно энергичное участие Японии в экономической и информационной войне против нее.

    Интересно другое: истеричный тон реакции заметно контрастирует с традиционной оценкой скептиков, согласно которой развитым странам от российских ответов на антироссийские санкции ни холодно, ни жарко. Мол, без отпуска в Сочи и ипотеки в Сбербанке как-нибудь проживем (в этом духе выступила недавно пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки).

    Но японцев ассиметричная реакция Москвы явным образом задела за живое, хотя в Стране восходящего солнца давно уже догадывались, что от Курильских островов Россия не откажется вне зависимости от того, идут переговоры по мирному договору или не идут. Как говорилось в «Игре престолов», «то, что мертво, умереть не может».

    Несмотря на всё это, у Москвы как будто бы получилось задеть третью экономику мира за живое.

    Возможно, на этот сюжет еще напишут пьесу в японском духе, преисполненную национального пафоса. Одним из главных ее героев должен стать Синдзо Абэ – многолетний премьер и один из наиболее выдающихся политиков в послевоенной истории страны. Он сделал для своей родины многое, но так и не преуспел в том, о чем поклялся на могиле отца, – приложить все усилия, чтобы российско-японский мирный договор все-таки стал реальностью. Шансы на это были.

    При Абэ между двумя странами установились добрососедские отношения, а между их лидерами – дружеские. И хотя противоречия вокруг статуса островов казались неразрешимыми, историческое соглашение между Москвой и Токио начало приобретать реальные очертания.

    Юридическая основа ныне прекращенных переговоров – так называемая Московская декларация, по которой хрущевский СССР соглашался поделить Южные Курилы. Однако США в прямом смысле слова запретили Токио идти на компромисс, после чего в Японии старательно поддерживался миф об островах как об «исконных территориях», которые необходимо вернуть полностью, – иначе позор.

    Абэ был очень умным правителем и наверняка понимал, что при подходе «всё или ничего» Япония получит «ничего»: на сдачу Южный Курил не пошла даже Россия Бориса Ельцина, а в президентстве Владимира Путина вообще ничто не говорило в пользу того, что он может уступить Токио хотя бы «хрущевскую половину» островов – Шикотан и архипелаг Хабомаи.

    Поэтому политику легендарного (теперь уже) премьера стоит воспринимать как подготовку общества и политического класса Японии к такому компромиссу, который был бы осуществим на практике: суверенитет над островами – российский, но их хозяйственное использование совместное, то есть въезд – безвизовый, налоговый режим – особенный, квоты на рыбную ловлю – братские. Чувствуйте себя как дома, пусть юридически вы и в гостях.

    Значительная часть этого пути была пройдена, но финишную черту пересечь не удалось, а теперь с таким трудом выстроенная дипломатическая конструкция разрушена буквально за день. И прежде всего по вине человека, который при Абэ почти пять лет возглавлял МИД, был фактическим соавтором его политики добрососедства с Россией и знал о клятве своего лидера на могиле отца (раз уж даже мы о ней знаем).

    То есть по вине нынешнего премьера Японии – Фумио Кисиды, погубившего дело сенсея по недостаточно очевидной причине.

    Он зачем-то решил не просто дублировать решения США, направленные на «наказание России» за спецоперацию на Украине, но и в значительной степени эти решения предвосхищать. Русские обычно сравнивают такое поведение с попыткой бежать впереди паровоза.

    В свою очередь, президент Украины, на поддержку которой якобы была направлена эта беготня, в своем послании к Конгрессу США сравнил российскую спецоперацию с нападением на Перл-Харбор, чем вызвал переполох и разочарование в японских СМИ.  

    В общем, вдохновенная могла бы получиться пьеса в японском духе, но про неяпонское поведение (а впрочем – японцам виднее).

    Однако то ощущение «неприемлемости» и «недопустимости» российского ответа, которое транслирует сейчас японская сторона, не проистекает из одних только эмоций и сакральных образов вроде клятвы на могиле или последнего взгляда на «северные территории» (то есть Южные Курилы), которые отделит от Японии новый железный занавес.

    Абэ был не только сыном большого политика и внуком большого политика, он сам был неординарным политиком, который мыслил стратегически и исходил из базовых интересов своего государства в области безопасности.

    Мирный договор нужен был Токио не только для того, чтобы повесить его в Императорском дворце в рамочке (боевые действия между ним и Москвой не ведутся с 1945 года и возобновляться не собираются даже теперь, когда разбит последний горшок). То, стал бы этот документ чистой формальностью или историческим соглашением, зависит от его текста. Никто бы не удивился, если бы в нем, помимо общих слов о добрососедстве, содержалось бы обязательство о нейтралитете сторон при конфликте одной из них с третьими странами.

    В переводе на японский понятийный аппарат, в случае войны с главной угрозой для Японии и ее историческим врагом – Китаем, Москва бы не стала как-либо поддерживать Пекин и приложила бы со своей стороны большие усилия, чтобы подобный японо-китайский конфликт не состоялся в принципе.

    Таким образом, контрсанкции Москвы не просто отрезают японцев от Курильских островов, на всеобъемлющий возврат которых они и прежде рассчитывать не могли, но и ставят их перед той политической реальностью, в которой Россия им вообще ничего не должна, хуже того, ее симпатии в потенциальном японо-китайском конфликте заранее предопределены.  

    Все могло бы сложиться иначе в том случае, если бы японская сторона попыталась соблюсти нейтралитет сейчас, в эпоху экономической войны Запада с Россией, что, несмотря на критическую зависимость от Вашингтона, не было невозможным. По крайней мере, у Абэ в 2014 году все получилось: под нажимом США он утвердил сугубо формальный пакет санкций, который почти не повлиял на отношения Токио и Москвы.

    Теперь эти отношения в могиле. Токио исключает какое-либо экономическое сотрудничество с РФ (во вторник это вновь подтвердил раздосадованный Кисида), но не исключает политического диалога – того самого, который накануне категорически отвергла Москва: ничего, мол, от вас не просим и знать вас не знаем.

    Об окончательном, то есть дипломатическом разрыве речь пока не идет, и послы обеих стран остаются по месту несения службы. Правда, что им теперь делать, когда любое практическое взаимодействие заморожено, не очень понятно.

    Если японцам угодно, они могут поклясться и над этой виртуальной могилой тоже. Например, в том, чтобы приложить все силы и минимизировать зависимость Японии от внешней политики США, поскольку эта зависимость откровенно вредит японским национальным интересам. 

    Впрочем, как показала японская практика, если уж клянешься, клянись в чем-то реалистичном. А это, увы, тоже не тот случай: истинный суверенитет остается для Токио столь же недостижимой мечтой, как и контроль за Южными Курилами.


     
     
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