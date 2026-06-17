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В Калининградской области стартовала образовательная программа «ШУМ.Города»
В Калининградской области начала работу программа «ШУМ.Города», где молодые медиаспециалисты разработают стратегии развития российских территорий.
Программа «ШУМ.Города» стала второй частью пятого Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ» платформы Росмолодежь.Форумы. В течение пяти дней участники из разных регионов России будут искать новые подходы к развитию территорий.
Участниками стали авторы цифрового контента, специалисты пресс-служб и активисты студенческих медиацентров в возрасте от 18 до 35 лет.
«Особенно символично, что программа «ШУМ.Города» проходит именно в юбилейный год для Калининградской области. За 80 лет наш регион прошел большой путь становления и развития. Сегодня это территория, где бережно сохраняется история и одновременно создаются современные общественные пространства, реализуются молодежные инициативы, развиваются креативные индустрии и формируются новые точки роста. Уверена, что по итогам программы появятся проекты, которые будут востребованы далеко за пределами форума», – отметила зампредседателя правительства, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
Участники будут работать по четырем направлениям, изучая инструменты стратегических коммуникаций и современные подходы к созданию контента. Руководитель Центра развития молодежных медиа «ШУМ» Татьяна Мандрыкина добавила, что молодые авторы способны превращать локальные истории в истории национального масштаба.
Мастером программы выступит генеральный директор Flacon Residence Михаил Егошин. В образовательной части примут участие эксперты в сфере медиа, маркетинга и дизайна. Итогом станут медиапродукты, визуальные концепции и дорожные карты проектов для решения реальных задач территориального развития.
В Калининградской области стартовал пятый Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ».