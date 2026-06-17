Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Sky News: Главная задача Киева – показать Трампу победы на фронте
Sky News: Только успехи на фронте помогут Киеву вернуть поддержку США
На саммите G7 в Эвиане украинская делегация пытается заручиться поддержкой Дональда Трампа, делая ставку на симпатию американского лидера к победителям, отмечают СМИ.
Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 во французском Эвиане для встреч с мировыми лидерами, передает Sky News.
Во вторник утром состоялась двухчасовая сессия, посвященная украинскому конфликту. Главная задача Киева сейчас – убедить Дональда Трампа оказать поддержку и использовать влияние Белого дома для завершения боевых действий, отмечает канал.
Американский лидер предпочитает поддерживать победителей, поэтому демонстрация Киевом успехов на поле боя может сыграть решающую роль. После недавней сделки с Ираном появились признаки того, что Вашингтон готов вновь активно участвовать в решении украинского вопроса.
Евросоюз в настоящий момент стал крупнейшим финансовым донором Киева, покрывая две трети бюджета страны на ближайшие два года. Брюссель предоставляет военную технику на миллионы фунтов стерлингов и рассчитывает на участие в будущих мирных переговорах. Однако Трамп привык действовать на своих условиях и может не захотеть делить лавры миротворца с европейцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США предложил поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном.
Под влиянием европейских союзников американский лидер начал активнее помогать украинской стороне.
Глава Белого дома заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании данного конфликта.