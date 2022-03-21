МИД: Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи занимающим государством откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны, заявили в российском МИДе.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Отмечется также, что «российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах».

Сообщается, что принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией. «Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах», — указали в министерстве.

В МИДе также заявили, что российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», – указали в дипведомстве.

Ранее в МИД связали заявления Японии по Курилам с конфронтацией США с Россией.

Позже Япония лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

Напомним, на фоне спецоперации ВС РФ на Украине амбиции Токио резко увеличились. Теперь японцы желают не только максимально жесткого наказания России, но и строительства «нового мирового порядка» через реформу, а по сути через упразднение Совбеза ООН, где у Москвы есть право вето.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему всего за полтора года Япония из доброжелательного соседа России превратилась в сторонника жесткой конфронтации.

Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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