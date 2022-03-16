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В МИД связали заявления Японии по Курилам с конфронтацией США с Россией
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Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации Соединенных Штатов с Россией, решения навязываются Токио Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сейчас абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства», – передает передает радио Sputnik ее слова.
При этом Захарова отметила, что готовые решения спускаются Токио. Она подчеркнула, что у России и Японии была прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, стороны смогли вывести приоритетные направления сотрудничества, однако все это превратилось в неактуальную повестку из-за того, что это не устраивало Вашингтон.
Представитель МИД также отметила, что России нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде.
«Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего», – подчеркнула она.
Кроме того, по словам Захаровой, США во всех мировых институтах подавляют инакомыслие, пытаются подчинить их своим политическим интересам.
«Договоренности, соглашения, существующие организации – везде идет одно и то же: подавление, разрушение и использование того, что выгодно исключительно в собственных целях, вопреки не просто интересам других, а в принципе уже здравому смыслу. То же касается и сферы спорта», – заключила она.
В ночь на вторник в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. Между тем еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
В Госдуме ответили на слова Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России
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«Заявления США о гибели российской экономики – блеф, ставший частью гибридной войны Запада против России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками «полностью сокрушили» экономику России.
«Это уже стало традицией. Несколько раз в год, начиная с Барака Обамы и его слов о «разорванной в клочья экономике», видные американские чиновники на словах «рушат» экономику России. Также были заявления о «санкциях из ада», – напомнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, такие заявления являются частью гибридной войны Запада против России. «Слова Псаки в первую очередь рассчитаны на внутреннего американского «потребителя», который выражает недовольство ростом цен на топливо. Представитель Белого дома как бы указывает американцам, что потери России в этом противостоянии куда серьезнее», – отметил депутат.
При этом санкционная война США против России затронет множество стран. «Это мировая война, где будет очень много тяжело раненных», – предупредил парламентарий. Кроме того, такие заявления американской стороны направлены и на поддержку ВСУ, нацбатов и западных наемников, воюющих сейчас на Украине против Вооруженных сил России. «США как бы говорят украинцам: мы с вами сражаемся против России на всех фронтах, в том числе – экономических и политических. Но им это вряд ли поможет», – сказал Морозов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться».
Также стоит напомнить, что президент США Джозеф Байден пытается убедить своих сограждан в том, что Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». Таким образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо.
Кроме того, в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях»
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Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
Политолог сказал об позиции Китая в отношении России
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«Китай и США договорились способствовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, потому что они бьют по интересам обеих стран», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Маслов. Ранее советник президента США Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КП Китая Цзечи.
«Китай отправил на встречу с помощником президента США Джейком Салливаном не министра иностранных дел, а жесткого переговорщика – главу канцелярии комиссии ЦК КПК Ян Цзечи. Это говорит о политическом, а не дипломатическом характере переговоров. Цзечи – один из самых влиятельных людей в Китае. И, кстати, к России относится позитивно», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
По его словам, в беседе Цзечи заявил, что КНР и США не смогут решать нынешние геополитические вопросы без выполнения ряда требований Пекина. «Судя по всему, Цзечи потребовал отмены тарифных ограничений для китайских товаров, доступ на американский рынок китайских технологий, восстановления торгово-экономического баланса, а также прекращение давления на Китай и попыток стимулировать военный конфликт вокруг Тайваня», – сказал эксперт.
Представитель КНР также потребовал от США прекращения любой поддержки протестной деятельности в Гонконге и открытой проверки американских биолабораторий по всему миру, уверен аналитик.
Эксперт напомнил, что на кону стоят огромные цифры: торговый оборот США и Китая за 2021 год составил 750 млрд долларов, а Китая с Россией – 146 млрд долларов. «Китай не хочет разрыва торговых и технологических отношений с США. Но и США зависят от китайских поставок, ни одна страна не может заменить Китай», – указал он.
При это китайские интересы прочно связаны в том числе и с Россией, поэтому не стоит ожидать, что Пекин будет ими поступаться. «Китай намерен продвигать свой киберюань, и Россия здесь очень подходящий клиент, хоть США и не хотят, чтобы Китай вышел из долларовой сферы. При этом Китай сейчас занимает выжидательную позицию, пока не стабилизируется рубль, и можно будет возобновить переговоры о поставках товаров в Россию», – отметил Маслов.
Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.
Цзечи призвал «содействовать началу соответствующими сторонами равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе для отстаивания европейского и глобального мира на базе принципа неделимости безопасности». Китай призвал международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации.
При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
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В ЕС испугались риска возникновения продовольственного кризиса
Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть», – цитирует РИА «Новости» Ле Мэра.
Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
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Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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ЕС запретил поставлять в Россию черную икру
Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, перечень которых опубликован в Официальном журнале ЕС, помимо прочего под запрет попали поставки в Россию черной икры, трюфелей и сигар.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (. . .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», – говорится в публикации, сообщает «Интерфакс».
В перечень вошли круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.
Перечень запрещенных предметов на ввоз в Россию составляет 14 страниц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Эксперт: Запрет на поставку в Россию предметов роскоши бьет по ЕС
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«ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. Во вторник Евросоюз ввел четвертый пакет антироссийских санкций, запретив экспортировать предметы роскоши.
«Новые санкции не бьют по широким слоям общества, потому что основная масса населения не покупает предметы роскоши. Поэтому очередные санкции – это хорошие воспитательные меры в отношении нашей неотесанной буржуазии. Максимум, кто страдает, – это деятели культуры. Нельзя будет купить напрямую высококачественные концертные рояли. Придется заказывать их через Молдавию или Казахстан, то есть обходным путем», – считает экономист Василий Колташов.
Более того, если российская элита будет заказывать мебель в России, а не в Италии, «то мы получим импортозамещение». «Очень хорошо, что мы избавились от одежды дорогих брендов. Она стоит дорого совершенно необоснованно. Наконец, русскую буржуазию надлежит воспитывать в протестантском духе, а не в духе нуворишей, которые сорят деньгами. Эти деньги нужно вкладывать в реальное производство, создавать рабочие места, а не покупать яхты», – добавил Колташов.
По его словам, эти санкции направлены в основном против ЕС, потому что дешевых товаров они не производят. «ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – подчеркнул собеседник.
Во вторник Евросоюз ввел четвертый санкционный пакет в отношении России, запретив экспорт духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу. Кроме того, «запрещены прямые или косвенные поставки продукции из железа и стали», «продажа, поставки и экспорт предметов роскоши физическим и юридическим лицам в России или для использования в России». Среди прочего ЕС запретил поставки люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.
«Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», – указали в ЕС.
Под санкциями оказываются музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс. В целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 млрд евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 млрд евро.
Кроме того, ЕС и другие члены Всемирной торговой организации (ВТО) договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС. Таким образом, в ЕС рассчитывают, что это «приостановит значительные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО».
«Четвертый пакет санкций – это в основном символическая мера, политический жест для внутренней аудитории, поскольку ясно, что богатые россияне смогут достать дорогие европейские товары если не прямыми, то обходными путями. Этот рынок международный, существует масса каналов, цепочек, через которые предметы роскоши могут проходить в страны третьего мира, а оттуда в Россию», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Что касается приостановки действия режима наибольшего благоприятствования ВТО, то собеседник напомнил, что Россия всегда занимала в этой организации «оборонительную позицию». «Мы больше занимались тем, что представляет угрозу для российской экономики, чем теми новыми возможностями, которые возникают на внешних рынках. Поэтому для российской экономики это будет скорее плюсом, чем минусом. Протекционизм будет приветствоваться очень многими российскими производителями», – прогнозирует Кортунов.
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ЕС запретил ввоз в Россию товаров стоимостью более 300 евро
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Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу, говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.
Кроме того, «запрещены прямые или косвенные поставки продукции из железа и стали, <...> продажа, поставки и экспорт предметов роскоши физическим и юридическим лицам в России или для использования в России», сообщает ТАСС.
Также ЕС запретил поставки в Россию люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.
«Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», – указали в ЕС.
В частности, под санкциями оказываются музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс.
Высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что в целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 млрд евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 млрд евро. «Таким образом, потери Евросоюза будут не очень значительными», – пояснил он.
Новый пакет санкций введен в отношении 15 россиян: Романа Абрамовича, Германа Хана, Виктора Рашникова, Алексея Кузьмичева, Александра Михеева, Александра Шохина, Андрея Рюмина, Армена Гаспаряна, Артема Шейнина, Дмитрия Куликова, Константина Эрнста, Марины Сечиной, Сулеймана Керимова, Тиграна Худавердяна и Владимира Рашевского.
Также рестрикции распространяются на «Роснефть-Аэро», «Рособоронэкспорт», АО «НПО «Высокоточные комплексы», «Курганмашзавод», АО «Вертолеты России», «Объединенную авиастроительную корпорацию», «Объединенную судостроительную корпорацию», «УралВагонЗавод» и Зеленодольский завода имени А. М. Горького, сообщает РИА «Новости».
Американец превысил скорость на дороге и обвинил в этом Путина
Водитель легковой автомашины в американском штате Флорида объяснил превышение скоростного режима на дороге тем, что президент России Владимир Путин собрался «начать ядерную войну против всего мира».
Задержанный водитель изначально заявил шерифу, что только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим, из-за которого якобы и превысил скорость, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.
После того, как этот аргумент не сработал, он решил прибегнуть к другому.
«Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике», – заявил автолюбитель.
Мужчина получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.
Евросоюз ввел новые санкции против России
Европейский союз объявил о новых санкциях в отношении России. Вводится запрет на поставку в РФ ряда товаров, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).
Также в Россию запрещено поставлять стальную продукцию, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия, передает «Коммерсант».
Кроме того, вводится запрет на новые инвестиции в сфере энергетики. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии.
Ограничения распространяются на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов. В ЕС рассчитывают, что эти меры приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до 3,3 млрд евро.
Ранее в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
В Белом доме отреагировали на ответные санкции России
Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что никто из внесенных в список не планировал туристические поездки в Россию, а также не обладают банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ, приводит слова Псаки РИА «Новости».
Псаки отметила, что страна продолжит продвигаться вперед.
Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
Власти США призвали блогеров TikTok винить Путина в росте цен на бензин
Американская администрация попросила блогеров из TikTok обвинить российского президента Владимира Путина в росте цен на топливо в Соединенных Штатах, сообщают американские телеканалы.
Блогер Элли Цайлер, ранее не интересовавшаяся политикой, в одном из недавних клипов заявила, что в повышении цен на бензин в США виноват Путин, передает ТАСС со ссылкой на Fox Business.
До этого Washington Post заявляло, что Белый дом провел брифинг по ситуации на Украине для блогеров TikTok. «Его действиями, президента Путина, вызван рост цен на бензин», – заявляла в ходе брифинга представитель администрации Джен Псаки.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, что администрация Байдена пытается оправдать грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо в стране «Путинским налогом».
МВФ предупредил Европу о проблемах из-за ситуации на Украине
Страны Европы столкнутся с бюджетными проблемами и сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине, говорится в опубликованной в блоге Международного валютного фонда (МВФ) статье, одним из авторов которой является директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
«Правительства европейских стран также могут столкнуться с налогово-бюджетным давлением, вызванным дополнительными расходами на энергетическую безопасность и оборонные бюджеты», – приводит текст статьи ТАСС.
Говоря о российской экономике, в фонде вновь заявили, что «беспрецедентные санкции против России ухудшат финансовое посредничество и торговлю, что неизбежно вызовет глубокую рецессию в стране». «Падение курса рубля подстегивает инфляцию, что еще больше снижает уровень жизни населения», – считают авторы статьи.
При этом, продолжили они, Восточная Европа столкнется с «ростом финансовых расходов и наплывом беженцев». «Хотя по мировым стандартам иностранные риски, связанные с падением российских активов, скромны, давление на развивающиеся рынки может усилиться, если инвесторы будут искать более надежные места. Аналогичным образом большинство европейских банков имеют скромные и управляемые прямые риски, связанные с Россией», – добавили в МВФ.
По его прогнозам, страны региона Кавказа и Центральной Азии «почувствуют более серьезные последствия от рецессии и санкций России». «Тесные связи между торговлей и платежными системами будут сдерживать торговлю, денежные переводы, инвестиции и туризм, негативно влияя на экономический рост, инфляцию, внешние и фискальные счета. Хотя экспортеры сырьевых товаров должны выиграть от роста мировых цен, они сталкиваются с риском сокращения экспорта энергоносителей, если санкции распространятся на трубопроводы, проходящие через Россию», – говорится в статье.
Напомним, во вторник Евросоюз в рамках очередного пакета санкций запретил поставку в Россию ряда товаров, новые инвестиции в сфере энергетики, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.
В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Однако позже председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции.
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Премьер Польши призвал Евросоюз дать Киеву оружие и пообещать членство в ЕС
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Европейский союз должен в кратчайшие сроки предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и оборонительное вооружение, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве.
«ЕС должен очень быстро дать Украине статус кандидата и даже больше – должен пригласить Украину в ЕС», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.
По словам Моравецкого, также Украина должна получить вооружение для обороны. «Вы должны все это иметь. Мы постараемся организовать это [оружие для обороны] со всего мира. Мы никогда не оставим вас одних. Мы будем с вами», – отметил он.
Моравецкий во вторник прибыл в Киев на поезде вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами Чехии Петром Фиалой и Словении Янезом Яншей. Делегация, которая, как сообщалось, представляет Евросоюз, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщали в Варшаве, цель визита – подтверждение безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу. По информации польского правительства, визит готовился заранее и был согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите была передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность прямой конфронтации НАТО с Россией.
Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского констатировали отсутствие быстрого ответа со стороны ЕС на заявку Киева на ускоренное вступление в Евросоюз. Кроме того, во вторник Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что Украина не войдет в НАТО.
Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует. Лидеры стран ЕС на встрече в Версале разошлись во мнении по вступлению Украины в ЕС. Это вызвало разочарование в Киеве.
Напомним также, Москва предупреждала ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую
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Власти Соединенных Штатов не будут стремиться заменить поставки российской нефти иранской, вне зависимости от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Будет СВПД или нет, наша позиция относительно запрета на иранскую нефть не изменится. Мы не станем заменять российскую нефть иранской. Это не будет рассматриваться», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Чтобы Иран был перманентно лишен возможности получить ядерное оружие, в одинаковой степени отвечает и нашим интересам, и интересам России», – выразил мнение Прайс.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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Посол России назвал способ быстрого снижения цен на газ в Европе
Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, а для быстрого снижения цен на газ в ЕС необходимо запустить «Северный поток – 2», заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.
«Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введенные против нас, свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу», – цитирует РИА «Новости» Мешкова.
При этом посол подчеркнул, что для быстрого снижения цен на газ в Европе необходимо запустить российский газопровод «Северный поток – 2».
Также посол подчеркнул, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут серьезный диалог для разрешения кризиса на Украине, общение лидеров будет продолжено, передает ТАСС.
Ранее вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг заявил, что Великобритания откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. МИД Британии призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России.
Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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