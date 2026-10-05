Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.6 комментариев
Фильм «Девятая планета» вновь возглавил кинопрокат в СНГ
Боевик «Девятая планета» вновь стал лидером кинопроката в России и СНГ
Фантастический экшен «Девятая планета» режиссера Николая Рыбникова опять стал лидером кинопроката в России и других странах СНГ, собрав 107,5 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 1 по 4 октября.
Фантастический боевик «Девятая планета» режиссера Николая Рыбникова вновь стал лидером кассовых сборов в России и странах СНГ, заработав 107,5 млн рублей за минувшие выходные, передает ТАСС.
Фильм основан на повести Игоря Ткаченко. Главную роль автомеханика Димы Хруста исполнил Юра Борисов. По сюжету герой пытается разобраться в странных воспоминаниях о службе на Девятой планете, которые появились у него после несчастного случая. В актерский состав также вошли Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков и Андрей Ургант.
Вторую строчку рейтинга занял анимационный фильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» режиссера Александра Войтинского с кассой 103,3 млн рублей. История рассказывает о мамонтенке Пушистике, который отправляется в Африку на поиски мамы вместе с птенцом Тупиком.
Замыкает тройку лидеров семейное фэнтези «Царевна Несмеяна» режиссера Василия Ровенского, собравшее 75,2 млн рублей. Главные роли в картине исполнили Слава Копейкин, Соня Петрова, Анастасия Красовская и Рузиль Минекаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель главной роли Юра Борисов ради премьеры картины без страховки совершил восхождение на купол павильона «Космос». В сентябре артист получил главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». В прошлом году турецкая актриса Ханде Эрчел выразила желание познакомиться с творчеством этого номинанта на премию «Оскар».