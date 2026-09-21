Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Юру Борисова взяли на главную роль в экранизации романа Водолазкина «Лавр»
Актер Юра Борисов исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр», а также станет сопродюсером и соавтором фильма, сообщил генеральный продюсер «КиноТВ» Сергей Катышев.
Катышев отметил важность выбора актера для создания образа юродивого, передает РИА «Новости». «Я люблю собирать на одной площадке совершенно разных людей, которые в обычной жизни никогда не встретятся. Образ юродивого в русской средневековой культуре – очень сложный проект. И кто в России сегодня способен сыграть юродивого, и не просто сыграть, а перевоплотиться? Думаю, это только Юра Борисов», – заявил он.
Создатели картины договорились с актером о совместном продюсировании и соавторстве, планируя использовать новый экспериментальный подход к созданию ленты. По словам Катышева, творческий процесс будет опираться на ощущения исполнителя главной роли, что поможет сформировать видение будущего фильма.
Писатель Евгений Водолазкин ранее назвал Юру Борисова блестящим актером и выразил радость по поводу его участия в проекте. Творческая лаборатория будущего фильма «Лавр» будет представлена 21 октября на сцене Мариинского театра с участием Борисова, Водолазкина и композитора Петра Дранги.
В прошлом году российский актер получил приглашение войти в состав Американской киноакадемии.
Незадолго до этого голливудские продюсеры рассматривали его кандидатуру на роль сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера.
Режиссер Эмир Кустурица также выбрал артиста для участия в своей автобиографической ленте.