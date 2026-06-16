Колесник: Киев потерпел поражение в юридической войне против России

Tекст: Евгений Поздняков,

Валерия Крутова

Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге огласила окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Южной Кореи.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», – отмечается на сайте МИД.

«Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – пишут в дипведомстве.

Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.

«Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», – подчеркивает МИД.

«По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», – прокомментировал решение арбитража зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Тем не менее, считает он, современная Украина «плевать хотела» на мнение международных инстанций.

В связи с этим, для обеспечения достигнутой правовой нормы, России необходимо соблюдать несколько правил: уничтожать флот ВСУ, в том числе и их морские безэкипажные аппараты, наносить удары по торговым судам, перевозящим военную технику для Киева, а также продолжать «громить» противника на поле боя, считает Медведев.

«Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание. Только тогда восторжествует принцип «Qui suo utitur, nemini facit injuriam» («Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права»)», – полагает Медведев.

Как поясняют эксперты, Россия не просто выиграла процесс – она закрепила юридический факт, который теперь невозможно игнорировать. И победа эта стала возможна не вопреки политической конъюнктуре, а благодаря безупречной юридической подготовке и тому, что суд предпочел букву закона сиюминутным интересам Киева. Это решение, по их мнению, имеет далеко идущие последствия – не только для Украины, но и для всей системы международного морского права.

«Важно понимать, что сокращенный термин «Гаага», как правило, является синонимичным к Международному уголовному суду (МУС), который действительно располагается в этом городе, равно как и Международный суд ООН. Поэтому использовать данное название в отношении победы российских юристов по вопросу морских притязаний Украины – не вполне корректно», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

«В нашем случае речь идет о Постоянной палате третейского суда, которая также расположена в Гааге и выступила площадкой для администрирования арбитража ad hoc – «по особому случаю», одноразово. Именно ее представители согласились с неправомерностью украинских претензий», – акцентирует собеседник.

Итоговое решение, по его словам, стало однозначной победой России. «Благодаря этому решению желание Киева демонтировать Крымский мост или признать Азовское море совместным не осуществится. По всем пунктам оппонентам отказано. Арбитры приняли такое решение не из жалости и не желая бросить Москве кость, а потому что наша позиция оказалась тщательно сформулированной», – поясняет он.

Ключевую роль сыграла качественная подготовка российских специалистов. «Они постарались на славу. Российская сторона озвучивала кристально чистые и понятные аргументы. Обычно, сталкиваясь с подобной подготовкой, даже европейские арбитры стараются не рисковать собственной репутацией и решают проблемы по существу», – продолжает эксперт.

Немаловажен и временной контекст, добавляет Исполинов. «На дворе уже не 2022 и не 2023 год. Тогда было модно во всем обвинять Россию в попытке отстоять какие-то свои моральные представления. Сейчас с этим проще – в целом ряде серьезных инстанций подобная истерия завершилась», – полагает Исполинов.

В свою очередь Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, отмечает: если бы суд принял иное решение, то был бы создан несправедливый прецедент, который затем мог бы навредить и самим западным государствам. «Достаточно вспомнить Норвегию с ее прибрежными зонами рыболовства – подобных примеров в мире немало. Если бы суд вынес политически мотивированное решение, под удар попали бы и страны Евросоюза», – сказал он.

При этом аргументация российской стороны была предельно четкой и юридически безупречной. «Украина предпринимала попытки развязать юридическую войну против России, однако каких-либо результатов достичь ей не удалось», – подчеркнул депутат.

Немаловажно и то, что таким исходом ППТС сохранила собственную репутацию.

«Если бы палата вынесла неправомерный вердикт не в нашу пользу, доверие к самому институту было бы подорвано. Решение, продиктованное политической конъюнктурой, обесценило бы саму идею международного правосудия, которая и так переживает сложные времена», – говорит он.

За этим, по мнению Колесника, стоит и растущее уважение к России. «Мы отстаиваем свои позиции и на поле боя, и в международном правовом поле, неизменно опираясь на закон. Москва последовательно доказывает, что к ней нельзя относиться пренебрежительно – по сути, это и есть проявление мягкой силы», – отметил он.

На практике же решение закрепляет статус Азовского моря как внутреннего моря России на уровне международных институтов. «Значение такого статуса трудно переоценить – именно он закрывает акваторию для иностранных военных кораблей и сохраняет за страной полный контроль над ее ресурсами», – добавил депутат.

«В свое время аналогичную роль сыграл статус Охотского моря. Утрата внутреннего статуса открыла бы доступ в море для иностранных подводных лодок и лишила бы страну колоссальных биоресурсов. Поэтому закрепление за Россией статуса Азовского моря – вопрос не формальный. Он касается реальной безопасности и нужд экономики», – заключил Колесник.