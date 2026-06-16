  • Новость часаМинобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше по международным правилам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Эксперт: «Волна купол гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink
    Netflix приобрел права на показ продолжения «Маши и Медведя»
    Российские военные начали заходить в Новоселовку Запорожской области
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    Ирландский журналист осудил участие Зеленского в саммите G7
    В Крыму запретили движение мотоциклов по ночам
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    64 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    8 комментариев
    16 июня 2026, 20:10 • Политика

    Украина в Гааге проиграла России пролив и море

    Колесник: Киев потерпел поражение в юридической войне против России

    Украина в Гааге проиграла России пролив и море
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила все ключевые претензии Киева к Москве – о статусе Азовского моря и Керченского пролива, о незаконности Крымского моста и о компенсациях. Спор, который Украина инициировала почти десять лет назад, завершился полной победой России. Эксперты называют решение беспрецедентным: оно впервые фиксирует новые границы страны на международном уровне и навсегда закрывает Азовское море для иностранных военных кораблей.

    Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге огласила окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Южной Кореи.

    «Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», – отмечается на сайте МИД.

    «Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – пишут в дипведомстве.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.

    «Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», – подчеркивает МИД.

    «По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», – прокомментировал решение арбитража зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Тем не менее, считает он, современная Украина «плевать хотела» на мнение международных инстанций.

    В связи с этим, для обеспечения достигнутой правовой нормы, России необходимо соблюдать несколько правил: уничтожать флот ВСУ, в том числе и их морские безэкипажные аппараты, наносить удары по торговым судам, перевозящим военную технику для Киева, а также продолжать «громить» противника на поле боя, считает Медведев.

    «Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание. Только тогда восторжествует принцип «Qui suo utitur, nemini facit injuriam» («Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права»)», – полагает Медведев.

    Как поясняют эксперты, Россия не просто выиграла процесс – она закрепила юридический факт, который теперь невозможно игнорировать. И победа эта стала возможна не вопреки политической конъюнктуре, а благодаря безупречной юридической подготовке и тому, что суд предпочел букву закона сиюминутным интересам Киева. Это решение, по их мнению, имеет далеко идущие последствия – не только для Украины, но и для всей системы международного морского права.

    «Важно понимать, что сокращенный термин «Гаага», как правило, является синонимичным к Международному уголовному суду (МУС), который действительно располагается в этом городе, равно как и Международный суд ООН. Поэтому использовать данное название в отношении победы российских юристов по вопросу морских притязаний Украины – не вполне корректно», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «В нашем случае речь идет о Постоянной палате третейского суда, которая также расположена в Гааге и выступила площадкой для администрирования арбитража ad hoc – «по особому случаю», одноразово. Именно ее представители согласились с неправомерностью украинских претензий», – акцентирует собеседник.

    Итоговое решение, по его словам, стало однозначной победой России. «Благодаря этому решению желание Киева демонтировать Крымский мост или признать Азовское море совместным не осуществится. По всем пунктам оппонентам отказано. Арбитры приняли такое решение не из жалости и не желая бросить Москве кость, а потому что наша позиция оказалась тщательно сформулированной», – поясняет он.

    Ключевую роль сыграла качественная подготовка российских специалистов. «Они постарались на славу. Российская сторона озвучивала кристально чистые и понятные аргументы. Обычно, сталкиваясь с подобной подготовкой, даже европейские арбитры стараются не рисковать собственной репутацией и решают проблемы по существу», – продолжает эксперт.

    Немаловажен и временной контекст, добавляет Исполинов. «На дворе уже не 2022 и не 2023 год. Тогда было модно во всем обвинять Россию в попытке отстоять какие-то свои моральные представления. Сейчас с этим проще – в целом ряде серьезных инстанций подобная истерия завершилась», – полагает Исполинов.

    В свою очередь Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, отмечает: если бы суд принял иное решение, то был бы создан несправедливый прецедент, который затем мог бы навредить и самим западным государствам. «Достаточно вспомнить Норвегию с ее прибрежными зонами рыболовства – подобных примеров в мире немало. Если бы суд вынес политически мотивированное решение, под удар попали бы и страны Евросоюза», – сказал он.

    При этом аргументация российской стороны была предельно четкой и юридически безупречной. «Украина предпринимала попытки развязать юридическую войну против России, однако каких-либо результатов достичь ей не удалось», – подчеркнул депутат.

    Немаловажно и то, что таким исходом ППТС сохранила собственную репутацию.

    «Если бы палата вынесла неправомерный вердикт не в нашу пользу, доверие к самому институту было бы подорвано. Решение, продиктованное политической конъюнктурой, обесценило бы саму идею международного правосудия, которая и так переживает сложные времена», – говорит он.

    За этим, по мнению Колесника, стоит и растущее уважение к России. «Мы отстаиваем свои позиции и на поле боя, и в международном правовом поле, неизменно опираясь на закон. Москва последовательно доказывает, что к ней нельзя относиться пренебрежительно – по сути, это и есть проявление мягкой силы», – отметил он.

    На практике же решение закрепляет статус Азовского моря как внутреннего моря России на уровне международных институтов. «Значение такого статуса трудно переоценить – именно он закрывает акваторию для иностранных военных кораблей и сохраняет за страной полный контроль над ее ресурсами», – добавил депутат.

    «В свое время аналогичную роль сыграл статус Охотского моря. Утрата внутреннего статуса открыла бы доступ в море для иностранных подводных лодок и лишила бы страну колоссальных биоресурсов. Поэтому закрепление за Россией статуса Азовского моря – вопрос не формальный. Он касается реальной безопасности и нужд экономики», – заключил Колесник.

    Главное
    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна купол гарант» для подавления Starlink
    Названы сроки объединении платежных систем России и Ирана
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    Дипломаты назвали «бредом» слухи о следе Москвы в поджогах имущества Стармера
    Чешская армия протестировала проезд танков Leopard по автомагистралям
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    Памятник режиссеру Балабанову открыли на Урале

    Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару

    Ближневосточный конфликт снова актуализировал необходимости отсепарироваться от прозападной финансовой системы. Китай готов к коммерческому запуску новой цифровой платежной системы для конкуренции с долларом. Это может радикально изменить структуру торговых операций. Новую систему mBridge поддержали ближневосточные страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский собрался обманывать G7 ложью про Киево-Печерскую лавру

    Успенский собор Киево-Печерской лавры пострадал от ракеты американского ЗРК Patriot, однако офис Зеленского уже поспешил обвинить Россию. В экспертном сообществе считают, что Киев попытается использовать этот инцидент для наращивания давления на Москву на саммите G7 во Франции. Удастся ли Зеленскому задуманное? Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Украина ворует у ближайших союзников

    Власти стран Прибалтики «будут подкармливать Зеленского даже в том случае, если он начнет открыто плевать им в лица» – говорят эксперты. Так они комментируют то, насколько смиренно Латвия, Литва и Эстония реагируют на массовый обман собственных граждан со стороны украинских мошеннических колл-центров. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации