Депутат Колесник: Суд в Гааге официально закрепил Азовское море за Россией

Tекст: Олег Исайченко

«Постоянная палата третейского суда (ППТС) при рассмотрении морских претензий Украины к России встала даже не на нашу сторону, а на сторону права и закона», – заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, если бы суд принял иное решение, то был бы создан несправедливый прецедент? который затем мог бы навредить и самим западным государствам. «Достаточно вспомнить Норвегию с ее прибрежными зонами рыболовства – подобных примеров в мире немало. Если бы суд вынес политически мотивированное решение, под удар попали бы и страны Евросоюза», – сказал он.

По его словам, аргументация российской стороны была предельно четкой и юридически безупречной. «Украина предпринимала попытки развязать юридическую войну против России, однако каких-либо результатов достичь ей не удалось», – подчеркнул депутат.

Немаловажно и то, что таким исходом ППТС сохранила собственную репутацию. «Если бы палата вынесла неправомерный вердикт не в нашу пользу, доверие к самому институту было бы подорвано. Решение, продиктованное политической конъюнктурой, обесценило бы саму идею международного правосудия, которая и так переживает сложные времена», – говорит он.

За этим, по мнению Колесника, стоит и растущее уважение к России. «Мы отстаиваем свои позиции и на поле боя, и в международном правовом поле, неизменно опираясь на закон. Москва последовательно доказывает, что к ней нельзя относиться пренебрежительно – по сути, это и есть проявление мягкой силы», – отметил он.

На практике же решение закрепляет статус Азовского моря как внутреннего моря России на уровне международных институтов. «Значение такого статуса трудно переоценить – именно он закрывает акваторию для иностранных военных кораблей и сохраняет за страной полный контроль над ее ресурсами», – добавил депутат.

«В свое время аналогичную роль сыграл статус Охотского моря. Утрата внутреннего статуса открыла бы доступ в море для иностранных подводных лодок и лишила бы страну колоссальных биоресурсов. Поэтому закрепление за Россией статуса Азовского моря – вопрос не формальный. Он касается реальной безопасности и нужд экономики», – заключил Колесник.

Ранее ППТС в Гааге огласил окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Республики Кореи.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», – отмечается на сайте МИД.

«Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – пишут в дипведомстве.

Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.