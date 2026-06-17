Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Генсек АСЕАН заявил о желании стран ассоциации сотрудничать с Россией
Генсек АСЕАН Хорн заявил о желании стран ассоциации сотрудничать с Россией
Государства Юго-Восточной Азии нацелены на укрепление экономических связей с Москвой, особо выделяя совместные проекты в сфере энергетики и модернизации логистических цепочек, заявил генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.
Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на открытии Делового форума в Казани подчеркнул готовность стран ассоциации к активному взаимодействию с российской стороной, передает РИА «Новости».
«Мы стремимся к развитию сотрудничества между Россией и АСЕАН», – заявил генсек в ходе своего выступления.
По словам руководителя организации, в условиях глобальных изменений участники объединения намерены укреплять цепочки поставок и инвестировать в новые технологии. Особое внимание уделяется энергетическому сектору: страны АСЕАН заинтересованы в совместном создании инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа и модернизации существующих энергосетей.
Деловой форум проходит 17 июня на полях юбилейного саммита, приуроченного к 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. Мероприятие продлится до 19 июня.
В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева открылся бизнес-форум Россия – АСЕАН.
Президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи на полях саммита.
Участники мероприятия планируют утвердить четыре совместных документа.