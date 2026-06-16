Глава люфтваффе угрожает России небоеспособными ВВС

Tекст: Борис Джерелиевский

Командующий люфтваффе генерал-лейтенант Хольгер Нойманн объявил о немедленной готовности своих подчиненных («хоть сегодня ночью») нанести удары по территории России. В частности, он сообщил, что при столкновении с Россией силы альянса планируют нанести воздушные удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря. Подобные угрозы уже звучали из уст западных политиков, но в данном случае их озвучил не какой-нибудь депутат, а человек, командующий родом войск, который обычно первым и вступает в любую войну – ВВС.

Какими же силами располагает люфтваффе бундесвера, шеф которых намеревается сокрушать базы Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Северную столицу России? По открытым данным, немецкие ВВС насчитывают 206 боевых машин двух типов: многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon (138 единиц) и истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado (68 единиц). К этому можно также прибавить 20 Tornado в разведывательном исполнении и еще шесть учебно-боевых машин.

Отметим, что Panavia Tornado – самолеты третьего поколения, и даже с учетом всех модернизаций их планировалось снять с вооружения ВВС ФРГ еще в 2025 году и заменить истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Власти Германии заключили в 2022 году с США контракт на поставку 35 таких машин. Ожидается, что первая партия данных самолетов поступит в немецкие ВВС только в третьем квартале 2027 года.

Eurofighter Typhoon – куда более современный самолет четвертого поколения (некоторые специалисты добавляют: «с элементами пятого»). На вооружении этого истребителя – крылатая ракета Storm Shadow, Taurus KEPD 350/150, ракета класса «воздух – воздух» Meteor дальнего действия (BVRAAM). Самолет очень маневренный и имеет мощный радар с механическим сканированием Captor-M, который считается одной из лучших РЛС без АФАР в мире.

Typhoon является машиной одного класса с F-16, однако два двигателя обеспечивают ему лучшие скоростные характеристики, он быстрее набирает высоту. Но в целом говорить о радикальном превосходстве «Евроистребителя» над американцем не приходится.

Как мы знаем, F-16, переданные ВСУ, предпочитают использовать в глубоком тылу, где они охотятся на «Герани», поскольку у них нет ни малейших шансов против систем ПВО С-300, С-400 и «Бук-М3». То же самое в полной мере относится и к Eurofighter Typhoon, который крайне уязвим для наших ЗРК, в изобилии присутствующих вокруг тех территорий, которые намерен атаковать Нойманн. Не меньшей угрозой для немецких истребителей являются российские истребители Су-30 и Су-35, вооруженные ракетами «воздух – воздух» дальнего радиуса действия Р-37М.

Но, допустим, люфтваффе по какой-то причине решит пойти в самоубийственную атаку, бросив на Калининград сотню Eurofighter, которые еще постараются подобраться к балтийскому форпосту на сверхмалых высотах, к действиям на которых этот истребитель не очень подходит. Но дело в том, что и сотню Typhoon генерал Нойманн не сможет выставить.

Списочный состав ВВС – это одно, а реальное количество и боеготовых самолетов, и подготовленных к соответствующим боевым действиям летчиков (экипажей) – совсем другое.

Еще в 2018 году начальник штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц на встрече военных, представителей промышленности и депутатов Бундестага объявил, что люфтваффе де-факто небоеготово. «Самолеты не используют из-за того, что не хватает запчастей, или даже многие из них уже сняты с производства», – цитировало генерал-лейтенанта агентство Reuters.

Согласно приведенным им данным, только 39 из 128 самолетов Eurofighter Typhoon и 26 из 93 истребителей Panavia Tornado (сведения 2017 года) являлись в тот момент пригодными для обучения и боевого применения.

Однако этот отчаянный доклад генерала (того самого, что намеревался бить по Крымскому мосту), по всей видимости, ситуацию не улучшил. И 22 июля 2022 года люфтваффе пришлось отменить демонстрационные полеты для тогдашнего министра обороны Германии Кристины Ламбрехт во время ее прибытия на базу ВВС в Нойбург-на-Дунае. Поскольку, как сообщила Süddeutsche Zeitung, все самолеты Eurofighter оказались неисправны. Из-за проблем с катапультируемыми креслами их нельзя было эксплуатировать.

Важным в этой ситуации стало то, что системную неисправность выявили только перед приездом министра. Это говорит о том, что обязательные регулярные проверки исправности всех узлов, находящихся в эксплуатации истребителей, не проводились вообще.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что подготовку немецких летчиков вряд ли можно считать удовлетворительной. В 2021 году сообщалось, что пилоты ВВС Германии имеют существенно более низкий налет по сравнению с коллегами из ВВС США или Франции. Никакие тренажеры не компенсируют отсутствие практического налета. Перечисленные проблемы носят системный характер, и быстро они не преодолеваются. По крайней мере, с 2017 по 2022 год никаких выводов сделано не было.

Даже если предположить, что действующий глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предпринял какие-то радикальные меры по усилению люфтваффе, очевидно, что заявленные Нойманном цели им сегодня не по зубам. В таком случае зачем генерал делает столь агрессивные заявления?

Дело в том, что выступление это не военное, а политическое. Скорее даже психологическое. Адресат этого послания – скорее всего, прибалтийские лимитрофы.

Именно страны Прибалтики чаще всего выступают с заявлениями о предстоящей «российской агрессии» (хотя сейчас подвергаются агрессии украинских БПЛА). Высказывание генерала сделано, чтобы, с одной стороны, несколько успокоить прибалтов, а с другой – показать, что именно Германия в случае чего первой придет им на помощь. И именно ВВС, как наиболее мобильная часть вооруженных сил в целом. Ну а о том, каково реальное состояние люфтваффе, в такого рода политическом заявлении упоминать вовсе не обязательно.