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Глава люфтваффе угрожает России небоеспособными ВВС
ВВС Германии готовы «хоть сегодня ночью» нанести удары по ключевым приграничным территориям России, утверждает командующий этой структурой. Однако, судя по открытым источникам, состояние люфтваффе сегодня вызывает скорее сочувствие. Зачем же в таком случае немецкое военное руководство делает подобные заявления?
Командующий люфтваффе генерал-лейтенант Хольгер Нойманн объявил о немедленной готовности своих подчиненных («хоть сегодня ночью») нанести удары по территории России. В частности, он сообщил, что при столкновении с Россией силы альянса планируют нанести воздушные удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря. Подобные угрозы уже звучали из уст западных политиков, но в данном случае их озвучил не какой-нибудь депутат, а человек, командующий родом войск, который обычно первым и вступает в любую войну – ВВС.
Какими же силами располагает люфтваффе бундесвера, шеф которых намеревается сокрушать базы Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Северную столицу России? По открытым данным, немецкие ВВС насчитывают 206 боевых машин двух типов: многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon (138 единиц) и истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado (68 единиц). К этому можно также прибавить 20 Tornado в разведывательном исполнении и еще шесть учебно-боевых машин.
Отметим, что Panavia Tornado – самолеты третьего поколения, и даже с учетом всех модернизаций их планировалось снять с вооружения ВВС ФРГ еще в 2025 году и заменить истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Власти Германии заключили в 2022 году с США контракт на поставку 35 таких машин. Ожидается, что первая партия данных самолетов поступит в немецкие ВВС только в третьем квартале 2027 года.
Eurofighter Typhoon – куда более современный самолет четвертого поколения (некоторые специалисты добавляют: «с элементами пятого»). На вооружении этого истребителя – крылатая ракета Storm Shadow, Taurus KEPD 350/150, ракета класса «воздух – воздух» Meteor дальнего действия (BVRAAM). Самолет очень маневренный и имеет мощный радар с механическим сканированием Captor-M, который считается одной из лучших РЛС без АФАР в мире.
Typhoon является машиной одного класса с F-16, однако два двигателя обеспечивают ему лучшие скоростные характеристики, он быстрее набирает высоту. Но в целом говорить о радикальном превосходстве «Евроистребителя» над американцем не приходится.
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Как мы знаем, F-16, переданные ВСУ, предпочитают использовать в глубоком тылу, где они охотятся на «Герани», поскольку у них нет ни малейших шансов против систем ПВО С-300, С-400 и «Бук-М3». То же самое в полной мере относится и к Eurofighter Typhoon, который крайне уязвим для наших ЗРК, в изобилии присутствующих вокруг тех территорий, которые намерен атаковать Нойманн. Не меньшей угрозой для немецких истребителей являются российские истребители Су-30 и Су-35, вооруженные ракетами «воздух – воздух» дальнего радиуса действия Р-37М.
Но, допустим, люфтваффе по какой-то причине решит пойти в самоубийственную атаку, бросив на Калининград сотню Eurofighter, которые еще постараются подобраться к балтийскому форпосту на сверхмалых высотах, к действиям на которых этот истребитель не очень подходит. Но дело в том, что и сотню Typhoon генерал Нойманн не сможет выставить.
Списочный состав ВВС – это одно, а реальное количество и боеготовых самолетов, и подготовленных к соответствующим боевым действиям летчиков (экипажей) – совсем другое.
Еще в 2018 году начальник штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц на встрече военных, представителей промышленности и депутатов Бундестага объявил, что люфтваффе де-факто небоеготово. «Самолеты не используют из-за того, что не хватает запчастей, или даже многие из них уже сняты с производства», – цитировало генерал-лейтенанта агентство Reuters.
Согласно приведенным им данным, только 39 из 128 самолетов Eurofighter Typhoon и 26 из 93 истребителей Panavia Tornado (сведения 2017 года) являлись в тот момент пригодными для обучения и боевого применения.
Однако этот отчаянный доклад генерала (того самого, что намеревался бить по Крымскому мосту), по всей видимости, ситуацию не улучшил. И 22 июля 2022 года люфтваффе пришлось отменить демонстрационные полеты для тогдашнего министра обороны Германии Кристины Ламбрехт во время ее прибытия на базу ВВС в Нойбург-на-Дунае. Поскольку, как сообщила Süddeutsche Zeitung, все самолеты Eurofighter оказались неисправны. Из-за проблем с катапультируемыми креслами их нельзя было эксплуатировать.
Важным в этой ситуации стало то, что системную неисправность выявили только перед приездом министра. Это говорит о том, что обязательные регулярные проверки исправности всех узлов, находящихся в эксплуатации истребителей, не проводились вообще.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что подготовку немецких летчиков вряд ли можно считать удовлетворительной. В 2021 году сообщалось, что пилоты ВВС Германии имеют существенно более низкий налет по сравнению с коллегами из ВВС США или Франции. Никакие тренажеры не компенсируют отсутствие практического налета. Перечисленные проблемы носят системный характер, и быстро они не преодолеваются. По крайней мере, с 2017 по 2022 год никаких выводов сделано не было.
Даже если предположить, что действующий глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предпринял какие-то радикальные меры по усилению люфтваффе, очевидно, что заявленные Нойманном цели им сегодня не по зубам. В таком случае зачем генерал делает столь агрессивные заявления?
Дело в том, что выступление это не военное, а политическое. Скорее даже психологическое. Адресат этого послания – скорее всего, прибалтийские лимитрофы.
Именно страны Прибалтики чаще всего выступают с заявлениями о предстоящей «российской агрессии» (хотя сейчас подвергаются агрессии украинских БПЛА). Высказывание генерала сделано, чтобы, с одной стороны, несколько успокоить прибалтов, а с другой – показать, что именно Германия в случае чего первой придет им на помощь. И именно ВВС, как наиболее мобильная часть вооруженных сил в целом. Ну а о том, каково реальное состояние люфтваффе, в такого рода политическом заявлении упоминать вовсе не обязательно.