Японскому бизнесу на Курилах мешают националисты

На этой неделе Москва анонсировала уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Южных Курил. Сейчас вопрос территориальной принадлежности островов – единственная причина разногласий с Токио. При этом японский бизнес заинтересован в работе на Курилах. Но помешать ему могут националистически настроенные японские политики, выступающие против любого совместного использования островов.

Япония провалила политику в отношении России при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ, и новому правительству страны следует ее пересмотреть, говорится в статье, опубликованной в издании The Asahi Shimbun.

Автора публикации возмутило то, что Россия может предложить экономическое сотрудничество на Курильских островах не только Японии, но и другим государствам. По мнению обозревателя Asahi Shimbun, поскольку Токио считает Южные Курилы исконной японской территорией, власти страны, должны настаивать: к японским подданным и к японскому бизнесу на южнокурильских островах не должны применяться определенные законы России.

«Приглашение других стран, помимо Японии, идет вразрез с отстаиваемой ей концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Таким образом японское издание отреагировало на заявление, которое премьер-министр России Михаил Мишустин сделал в понедельник в ходе поездки на Курилы. Глава правительства сообщил: российские власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны. Выступая на острове Итуруп, одной из территорий, на которые претендует Япония, Мишустин анонсировал беспрецедентные меры стимулирования инвестиций в архипелаг. Плательщиков могут освободить от налога на прибыль, НДС, имущественного налога, налога на землю, на транспортные средства.

Мишустин подчеркнул, что по возвращении в Москву представит предложения президенту Владимир Путину. Создание свободной таможенной зоны может быть «очень интересным для всех, кто работает здесь, кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран», добавил премьер. Напомним, что неделю назад Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Тогда президент и поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах и сформулировать инициативы по итогам поездки.

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С точки зрения Токио, проблема в том, что Россия создает благоприятный климат на «исконно японских» Южных Курилах для стран – региональных конкурентов Японии, отметил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. «Уже были попытки южнокорейского бизнеса зайти на эти острова – это вызывало протесты со стороны Японии», – напомнил эксперт. Кроме того, заметил Кистанов, Токио крайне беспокоит экономическое сближение России и Китая, что составляет одну из двух проблем в отношениях Токио и Москвы помимо проблемы «северных территорий». «Идея Мишустина о создании таможенной свободной зоны будет в Японии воспринята в штыки», – предполагает Кистанов.

Во время поездки российского премьера на Курилы первый замглавы МИД Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину. Москва отказалась принять ноту протеста, а японского посла в России Тоёхису Кодзуки вызвали на Смоленскую площадь для обсуждения двусторонних отношений. В начале июля глава МИД Сергей Лавров отметил: переговорам между Москвой и Токио по мирному договору не помогает постоянная нервная реакция японцев на то, что Россия развивает Курильские острова.

Как заметил Кистанов, сейчас националистические круги Японии даже раскритиковали власти за недостаточно решительный протест. «Была интересная публикация в газете Sankei Shimbun, которая является рупором правых националистических кругов. Они где-то нашли информацию о заседании комиссии по международным делам правящей Либерально-демократической партии. Политикам из ЛДП досталось за то, что приезд Мишустина на Курилы был назван «визитом», а не «высадкой», как полагается говорить при поездках иностранных лидеров на территории, на которые претендует Япония», – отметил эксперт.

Часть японских политических элит действительно готова пересмотреть отношения с Россией и полагает, что кабинет Абэ действовал недостаточно решительно в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол России в Токио, завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Попов. Он пояснил: с точки зрения этих политиков, попытки предыдущего премьера вести переговоры с Россией о статусе Южных Курил потерпели фиаско – поэтому новое правительство призывают избрать жесткую линию.

«Японцы раньше не поддерживали западные санкции в отношении России – теперь могут поддержать.

Они не ратовали за сокращение наших политических контактов, как это делали страны Запада, теперь могут избрать такую линию поведения», – полагает Попов. Кроме того, Япония, выдерживая жесткую линию, может свернуть инвестиции в российскую экономику, предположил бывший посол.

Но здесь интересы японского бизнеса прямо противоречат позиции политиков. И дело именно в инвестициях. Не далее как в четверг токийское издание Mainichi Shimbun констатировало – именно сейчас Япония решилась на крупные вложению в российский топливно-энергетический комплекс. Источник, близкий к банковско-финансовой группе Mitsui Sumitomo Banking Corporation, а также государственному Банку международного сотрудничества Японии (JBIC) сообщил: этими финансовыми структурами принято решение вложить 2 млрд долларов в проект «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк».

«В случае реализации проекта «Новатэка» и «северного» логистического направления это внесет существенный вклад в повышение энергетической безопасности Японии», – цитирует публикацию японской газеты Mainichi портал «ИноСМИ». Показательно, что помимо японского бизнеса, в качестве инвесторов также выступают конкуренты – китайцы, и это не смущает токийских финансистов.

Сомнительно, чтобы Япония будет всерьез готова пожертвовать прибыльными проектами ради «наказания» России за неуступчивость по курильскому вопросу, полагают аналитики. «Ведь, если не считать островов, у нас с Токио на самом деле очень мало проблемных, спорных тем», – отметил эксперт-японовед Олег Казаков. «Еще в 2016 году Путин и тогдашний премьер-министр Абэ обсуждали идею открытия на островах совместных предприятий, напомнил японист. – Но все упиралось в то, что было очень много политики и очень мало экономики».

С одной стороны, японский бизнес объективно заинтересован в приходе на Южные Курилы, отметил Казаков. Помимо самого очевидного направления – развития рыболовного промысла обработки морепродуктов, здесь можно будет вкладываться в туризм: строить совместные гостиницы, развивать исторический туризм с прицелом на потомков южнокурильских японцев, которые сейчас живут на северном острове Хоккайдо, отметил Казаков. «Если у жителей Итурупа возникают срочные проблемы со здоровьем, их часто отвозят на лечение на Хоккайдо. Наверное, надо на нашей территории строить больницы и поликлиники, которые были бы оснащены на таком же уровне, чтобы гражданам России не приходилось ехать в Японию», – указал эксперт.

С другой стороны, именно на Хоккайдо преобладают сторонники идеи возврата «северных территорий» – идеи, которая тормозит приход японского бизнеса на Курилы. «В столице префектуры Хоккайдо, городе Немуро, проживает значительная часть японцев – выходцев с Курил. Им всем сейчас за 80 лет, но их дети и внуки спят и видят, как Япония «возвращает» осрова. Губернатор Хоккайдо, мэр Немуро также поддерживают это движение, – указал Кистанов. – Основная газета региона Hokkaido Shimbun подробнее других СМИ и весьма критично освещала поездку Мишустина на Курилы».

«Важный момент: по мнению этого хоккайдоского издания, поездка Мишустина на Курилы была попыткой Москвы прозондировать на предмет «курильского вопроса» нового премьера Японии Ёсихидэ Сугу, – отметил эксперт. – Ведь пока Суга, в отличие от его предшественника Синдзо Абэ не уделял внимания курильской теме. И в отличие от Абэ, Суга считается не очень опытным и квалифицированным управленцем во внешней политике».

По мнению экспертов, японские политические круги явно нервничают – из-за того, что переговоры с Россией стопорятся, политический статус островов мало того, что не меняется, так еще и японскому бизнесу может быть заказан путь на Южные Курилы. Косвенным подтверждением того, что в Токио намерены инициировать новый раунд разговоров с Москвой – возможно, разговоров в жестком ключе – может служить заявление, которое в четверг сделали представители правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП). Они выступили за срочное проведение встречи премьер-министра страны Ёсихидо Суги с Путиным. Правда, это предложение сопровождалось уже стандартной риторикой по поводу якобы оккупированных «северных территорий».

«Необходимо заявить российской стороне, что мы не только протестуем, но и переполнены яростью, а также четко указать на недопустимость произошедшего», – прокомментировал поездку Мишустина глава спецкомитета ЛДП по вопросам территорий Ёситака Синдо. Как бы то ни было, в Токио хотят вызвать Москву на прямой разговор, правда, учитывая настрой японских политиков, разговор может оказаться безрезультатным.

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