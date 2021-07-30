В Японии признали провал политики в отношении России

Япония провалила внешнюю политику в отношении России при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ, новому правительству следует ее пересмотреть, говорится в статье, опубликованной в издании The Asahi Shimbun.

Автора статьи возмутило, что Россия может предложить экономическое сотрудничество на Курилах не только Токио, но и другим государствам. Отмечается, что позиция Японии исходит из того, что оспариваемые ей четыре российских острова в Курильской гряде, являются «исконной» японской территорией, поэтому Токио настаивает на особых условиях, при которых к гражданам страны и бизнесу на этих островах не применялись бы определенные законы России.

«Приглашение других стран, помимо Японии, идет вразрез с отстаиваемой ей концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Таким образом издание прокомментировало слова, озвученные премьер-министром России Михаилом Мишустином во ходе поездки на Курилы в понедельник.

Также автор напомнил слова экс-премьера Абэ, который после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году с гордостью говорил, что насчет совместного сотрудничества двух стран удалось достичь «беспрецедентного в международных отношениях», а Путин, по словам Абэ, продемонстрировал свое согласие насчет совместной экономической деятельности на Курилах.

Однако, пишет издание, это было всего лишь «необоснованное оптимистическое умозаключение». Подчеркивается, что на деле согласие России изначально заключалось в том, что ее законы при осуществлении деятельности на Курильских островах должны соблюдаться, и Москва этого не скрывала. Токио же закрыл глаза на этот неудобный для него момент, устроив «спектакль» для японских граждан.

Автор считает, что в результате переговоры зашли в тупик – так же, как и обсуждения передачи Японии двух островов.

«Нужно признать провал прошлого правительства и пересмотреть политику в отношении России. Эта обязанность лежит на правительстве (Ёсихидэ) Суга», – заключило издание.

Ранее Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

В понедельник Москва заявила послу Японии решительный протест в связи с недружественными шагами Токио по отношению к России. Перед этим первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Однако Россия отказалась принять ноту. После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений. Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Южных Курил.

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