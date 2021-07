В Японии потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы МИД раскритиковал «нервную реакцию» Японии на развитие Курил 8 июля 2021, 07:20

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия жестко отвечает на поведение Японии, которая постоянно нервно реагирует на развитие южной части Курильских островов, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». Министр отметил, что переговорам между Москвой и Токио по мирному договору не помогает постоянная нервная реакция японцев на то, что Россия развивает Курильские острова. «Либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства один из четырех или все сразу острова. Нам это (реакция Японии) непонятно, и мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это неотъемлемая часть территории России, которая вошла в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН», – передает ТАСС слова Лаврова. Глава МИД России подчеркнул, что в Уставе ООН есть статья 107, где сказано, что все, что решено по итогам Второй мировой войны державами-победительницами, пересмотру не подлежит. «Япония, когда вступала в ООН, этот Устав ратифицировала», – добавил он. По его словам, России необходимо активнее заниматься островами. «Сейчас планируется, как я понимаю, строительство аэропорта на Итурупе или Кунашире, чтобы он был международным аэропортом, и я слышал, что для школьников Южно-Курильского района хотят сделать специальные льготные квоты для поступления в федеральные высшие учебные заведения. Разрабатывается специальная федеральная целевая программа – Социально-экономическое развитие Курильских островов», – пояснил министр. Лавров подчеркнул, что Россия не стесняется обсуждать исторические факты. «Главное, чтобы эти исторические факты не использовались, чтобы затягивать решение проблем, которые реально создаются в том числе для нашей безопасности», – сказал глава МИД России. По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что Япония даст соответствующие разъяснения относительно своего военного союза с США. «Озабоченность вызывает не сам союз Японии с США, а то, на что этот союз направлен. Япония заявляла и заверяла нас многократно, что никогда не позволит размещения на свей территории вооружения, которое будет представлять угрозу для России, но вот сейчас она это делает, и США объявили Россию противником, враждебным, недружественным государством, а Япония заявляет, что США главный союзник Токио, – сказал он. – Надеюсь, что те вопросы, которые мы сформулировали для японских собеседников по поводу угроз нашей безопасности, создаваемых их союзом с США, будут восприняты серьезно, и, когда будет возобновлен наш диалог, сейчас многие каналы прерваны, мы получим разъяснения и будем готовы их обсудить». Глава МИД России отметил также, что подписание мирного договора между России и Японией было бы хорошим решением. «Наши японские коллеги всегда говорят о своем желании максимально быстро двигаться в сторону заключения мирного договора, который они, правда, видят исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы, которая для нас не существует, но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать», – сказал он. Вместе с тем, по словам министра, формальное отсутствие мирного договора в его классическом понимании не мешает России и Японии иметь полноценные дипломатические отношения с регулярными контактами. «Мы предложили японским коллегам заключить мирный договор, который будет нацелен в будущее, который будет комплексно обеспечивать наше взаимодействие и в экономике, и в гуманитарной сфере, и во внешней политике. То есть договор, нацеленный на формирование партнерства, потому что просто написать, что мы не воюем, это сейчас смешно», – отметил Лавров. Напомним, 30 июня министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке.

Стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой 7 июля 2021, 13:12

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности. «Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра 7 июля 2021, 16:12

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности. «Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра 7 июля 2021, 16:12

Текст: Елизавета Булкина

Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий». «Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах. «Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер. Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы. В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года. Кремль назвал способ избежать повторения ситуации с «Дефендер» 7 июля 2021, 12:34

Текст: Елизавета Булкина

Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, существует (способ), просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации, и еще делать это абсолютно провокационным образом», – передает его слова РИА «Новости». Песков уточнил, что Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей. «Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность», – отметил представитель Кремля, говоря о высказываниях главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины». «[И на уровне] президента России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать. Пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения государственной границы и, конечно же, весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться», – отметил Песков. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Рошаль объяснил, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19 7 июля 2021, 13:25

Текст: Татьяна Косолапова

Поскольку все врачи – люди, то и они могут ошибаться, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, отвечая на вопрос, почему некоторые врачи отговаривают пациентов проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции. После объявления массовой вакцинации от COVID-19 в России в Сети все чаще стали появляться сообщения от обычных граждан о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса. «Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль. По данным на 7 июля, в России выявлено 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране заболели почти 24 тыс. граждан. Из них 5621 зарегистрировано в Москве, 2531 в Московской области и 1906 в Санкт-Петербурге. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Датчанина испугала «гигантская» российская подлодка 7 июля 2021, 08:26

Текст: Алина Назарова

Жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2. Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших – «никогда». «Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», – отметил датчанин, передает РИА «Новости». По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. «Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» – добавил Кристенсен. При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. «Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура», – пояснил он. Датские военные подчеркнули, что проход «Орла» через воды королевства – «не повод для драмы», так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства. «Орел» был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске и вошел в состав флота 5 февраля 1993 года. Он относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Водоизмещение представителей проекта 949А «Антей» достигает 24 тыс. тонн, скорость подводного хода – 32 узлов, экипаж – 107 человек. Эти субмарины оснащены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» (дальность около 500 км) и шестью торпедными аппаратами. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля. На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России 7 июля 2021, 15:10

Текст: Евгения Шестак

204 млрд рублей из бюджета пойдут на выплату 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет 7 июля 2021, 17:14
Текст: Ксения Панькова

Выплату в 10 тыс. рублей на детей от 6 до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, на данную меру поддержки из бюджета пойдут 204 млрд рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. «С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста – это от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе, ...выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года, с 16 августа», – сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России, передает РИА «Новости». По его словам, планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 млн детей, общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Инфекционист: COVID обходит иммунные барьеры и заражает людей по третьему разу 7 июля 2021, 18:55

Текст: Дарья Григоренко

В мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз. Те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы – это люди, которые болеют в третий раз. То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», – пояснил Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости». Он также добавил, что организм зачастую не воспринимает индийский штамм, как настоящую инфекцию, и иммунитет вовремя не реагирует. «Если упущена ситуация в начале заболевания, а человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на седьмой-восьмой день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры» – уточнил эксперт. Ранее специалисты в Москве начали наблюдать обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус. Кроме того, при заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе. Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации 7 июля 2021, 13:32

Текст: Елена Лексина

«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России. «На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он. Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов. Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины». Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр. На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды 7 июля 2021, 08:48

Текст: Евгения Шестак

Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова. «Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов. Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Эксперты оценили потенциал 201-й базы для защиты от талибов 7 июля 2021, 12:29

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

Сейчас 201-я база усилена и артиллерией, и ракетными установками, и вертолетами. Если туда еще добавить оперативно-тактическую авиацию, то она будет способна отразить любые угрозы, исходящие из Афганистана, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова о готовности России задействовать военную базу в Таджикистане для защиты от угроз Афганистана. «201-я военная база сформирована на основе бывшей мотострелковой дивизии. База включает приблизительно 15 тыс. человек личного состава, 300 танков и около 2,5 тыс. бронемашин различных типов. По расчетам, которые эксперты производили ранее, такая дивизия могла в полной мере отразить удар дивизии США в обороне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Подразделения базы дислоцируются сейчас как в Душанбе, так и в областном центре Бохтар (бывший Курган-Тюбе) на юге республики. «Сейчас 201-я база усилена и артиллерией, и ракетными установками, и вертолетами. Если туда еще добавить оперативно-тактическую авиацию, то она будет способна отразить любые угрозы, исходящие от «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – полагает Матвийчук. «Наша 201-я военная база в Таджикистане имеет все необходимое вооружение для выполнения своих задач. Вопрос в дислокации ее подразделений. К сожалению, по просьбе таджикского руководства, возможно, основная часть военнослужащих российской базы размещена либо в Душанбе, либо с ним рядом», – отметил военный эксперт и заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По словам эксперта, это очень удобно для президента республики, так как позволяет ему поддерживать стабильность в столице. «Но это мало помогает обеспечивать безопасность на таджикско–афганской границе. Во-первых, это географически далеко, а во-вторых, в таком случае военнослужащие выполняют другие задачи – не обеспечение безопасности границ, а обеспечение стабильности в Душанбе», – пояснил собеседник. Евсеев напомнил о том, что ранее один полк 201-й базы находился в городе Куляб. «В этом случае он мог прикрывать границы», – подчеркнул эксперт и добавил, что «было бы целесообразно сократить военное присутствие российских военнослужащих вблизи Душанбе и переместить их в сторону границы, чтобы они могли обеспечить силовое прикрытие пограничников». Россия будет делать все, в том числе используя военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров. «Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию, и будут докладывать постоянному совету», – цитировал Лаврова ТАСС. Глава российской дипломатии подчеркнул – Москва пристально следит за происходящим в Афганистане, «где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск». Лавров напомнил, что Владимир Путин провел беседы со своими коллегами – президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Шавкатом Мирзиёевым, и находится в контакте с лидерами других государств Средней Азии. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, по мере ухода из Афганистана американских войск, стремительно развивает наступление радикальное движение «Талибан». Боевики полностью контролируют 188 уездов страны, еще в 130 районах идут боевые действия, под контролем кабульского правительства остаются порядка 70 уездов. Закрепившись в сельских районах, «Талибан» развернул наступление на крупные города – центры провинций. Сообщается о том, что талибы взяли под свой контроль большую часть таджикско-афганской границы, включая два крупных пограничных перехода. Погранслужба Таджикистана подтвердила, что, спасаясь от талибов, границу республики перешли более 1 тыс. солдат афганской правительственной армии. По сообщению агентства «Спутник Таджикистан», в понедельник президент республики Рахмон уволил зама командующего погранвойсками Нурулло Хомида Абдуллозоду, который курировал безопасность границы с Афганистаном в Хатлонской области и Горном Бадахшане. Утверждается, что причиной отставки стали именно массовые переходы афганских военных на территорию Таджикистана. Для укрепления границы Рахмон поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва. Китайцы оценили задержание «наглого» эстонского консула в России 7 июля 2021, 13:28

Текст: Алина Назарова

Читатели китайского портала «Гуаньча» раскритиковали «наглость» эстонского консула, задержанного в Санкт-Петербурге при получении материалов закрытого характера от россиянина. «Разве дипломаты из других стран – это обычно не легальные шпионы? Тут он просто слишком обнаглел», – выразил мнение один из читателей, передает РИА «Новости». «Нет ничего удивительного в том, что все считают три прибалтийские страны глупыми», – заметил другой пользователь. «Эта крошечная страна слишком заносчивая, раз решилась воровать у своего соседа-гиганта! За ними точно стоит кто-то посильнее, и все мы знаем, кто это», – предположил еще один комментатор. «Провоцируют великую державу, эти три прибалтийские страны не знают, как найти свои мозги, которые они потеряли давным-давно», – подытожили читатели. Накануне Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Петербурге эстонского консула Марта Лятте при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Эта деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к России, заявили в ведомстве. Меру пресечения ему избирать не будут. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик в ответ заявила, что произошедшее было провокацией. Раскрыты подробности убийства президента Гаити 7 июля 2021, 21:18

Текст: Ксения Панькова

Совершившие нападение на дом президента Гаити Жовенеля Моиза вооруженные люди представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает газета Miami Herald. В Сети появилась видеозапись с места происшествия. По данным издания, на кадрах слышно, как один из участников нападения кричал в мегафон на английском языке с американским акцентом: «Всем оставаться на своих местах, это операция DEA», передает РИА «Новости». Источники сообщили Miami Herald, что нападавшие в действительности не связаны с DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити назвал их наемниками. Канцелярия премьер-министра Гаити Клода Жозефа сообщила, что убийство Моиза, по предварительной данным, совершил «вооруженный отряд», состоящий из иностранцев. По его словам, с учетом этой информации, чтобы обеспечить поимку преступников, в стране было введено «осадное положение» сроком на 15 дней. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. И.о. премьера Гаити Клод Жозеф в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза в ближайшее время созовет Совет министров и обратится к народу. Как сообщал портал Gazette Haiti со ссылкой на Жозефа, нападавшие переговаривались между собой на английском и испанском языках. Специалист по Латинской Америке Николай Калашников, комментируя сообщение об убийстве президента Гаити, рассказал газете ВЗГЛЯД, что политический хаос, последовавший после свержения диктатуры, усугубляется бедностью, частым воздействием тропических циклонов и разгулом эпидемий. Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» 7 июля 2021, 10:43

Текст: Алина Назарова

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.