Песков сообщил, что на парад Победы в 2025 году пригласят лидеров не только из СНГ

Tекст: Мария Иванова

Москва пригласит иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об этом журналистам, отметив, что приглашения будут направлены не только странам СНГ.

Песков подчеркнул важность этого события и заверил, что в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование.

«По мере приближения к празднику мы, разумеется, проинформируем вас о том, кто это. Приглашается очень много глав государств», – сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование этой значимой годовщины. Это заявление подчеркивает стремление России обеспечить широкое международное участие в этом важном историческом событии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить Москву на парад Победы в 2025 году, считая это личным долгом.