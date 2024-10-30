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Песков: Москва пригласит иностранных лидеров на парад Победы в 2025 году
Песков сообщил, что на парад Победы в 2025 году пригласят лидеров не только из СНГ
Москва намерена пригласить зарубежных лидеров на празднование 80-летия Победы в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Москва пригласит иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об этом журналистам, отметив, что приглашения будут направлены не только странам СНГ.
Песков подчеркнул важность этого события и заверил, что в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование.
«По мере приближения к празднику мы, разумеется, проинформируем вас о том, кто это. Приглашается очень много глав государств», – сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование этой значимой годовщины. Это заявление подчеркивает стремление России обеспечить широкое международное участие в этом важном историческом событии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить Москву на парад Победы в 2025 году, считая это личным долгом.