Премьер Словакии Роберт Фицо выразил желание участвовать в Параде в Москве

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить Москву на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, передает ТАСС. В программе «60 минут» на канале «Россия-1», он отметил: «Я буду очень рад. Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего – победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг».

Фицо подчеркнул, что неоднократно отдавал дань памяти героизму советских солдат и народов бывшего СССР. Он напомнил, что участвовал в праздновании годовщины начала Словацкого национального восстания и 80-летия Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии.

Кроме того, Фицо отметил значимость маршала Советского Союза Ивана Конева. По его словам, командующий Карпатско-Дуклинской операцией заслужил памятник в Словакии. Таким образом, премьер-министр выразил своё уважение и признательность в отношении исторического сотрудничества между Словакией и Россией.

В том же интервью Фицо заявил, что версия о подрыве газопроводов «Северный поток» украинскими дайверами является выдумкой и не заслуживает доверия.

Ранее он сообщил о высокой вероятности скорого окончания конфликта на Украине, связывая это с предстоящим саммитом НАТО в Брюсселе.