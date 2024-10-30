Премьер Словакии не поверил в подрыв «Северных потоков» украинскими дайверами

Премьер Словакии Фицо назвал версию о подрыве «Северных потоков» украинскими дайверами вздором

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Словакии Фицо назвал «вздором» версию о том, что взрывы на «Северных потоках» могли быть совершены украинскими дайверами. Об этом он заявил в программе «60 минут» на канале «Россия 1», сообщает ТАСС.

Фицо подчеркнул абсурдность подобной версии, выразив скептицизм по поводу возможности украинских офицеров осуществить такую сложную задачу. По его мнению, идея о том, что украинские офицеры могли на маленькой лодке добраться до места, где проходят трубы, а затем погрузиться на несколько сотен метров, чтобы произвести взрыв, звучит крайне неправдоподобно.

Он иронично добавил, что для выполнения такой миссии дайверам якобы потребовались бы бенгальские огни и пиротехника.

Ранее Suddeutsche Zeitung сообщала, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». Помимо него, под следствием находятся еще два украинских инструктора, которых также подозревают в организации диверсии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий заявил, что невозможно поверить в версию о «дайверах-любителях на лодочках», взорвавших «Северные потоки».

История с расследованием взрывов на «Северных потоках» обостряется, потому что теперь США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии, сказал экономист Игорь Юшков. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.