Лавров: В версию о взорвавших «Северные потоки» «дайверах на лодочке» поверить невозможно

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в германской печати появились сообщения о том, как теракт на «Северных потоках» был организован так, что пять человек сидели, выпивали, шутили и решили, почему не взорвать газопровод, передает ТАСС.

Лавров добавил, что у террористов были навыки дайверов, они «наняли лодочку», поплыли на ней к месту, где проходили «Северные потоки», спустились, поставили взрывчатку и взорвали.

«Если кто-то и может поверить в эту версию, то те, кто боится правды и хочет выгородить преступный киевский режим», – подчеркнул он.

Лавров добавил, что отписки стран Запада по ситуации вокруг «Северных потоков» являются спектаклем, который разыгрывается в связи с организованными взрывами газопровода «Северный поток» и «Северный поток – 1». По его словам, Россия направила «многочисленные запросы в Германию о правовой помощи, на которые по международному праву надо отвечать, но ни один из них не был исполнен». «От Дании и Швеции, куда мы тоже обращались, ответов не поступило», – добавил он.

Расследование этих стран, которое ведется по данному делу, Лавров назвал «абсолютно нетранспарентным».

Ранее Лавров заявил, что никто уже не сомневается в том, что за подрывом «Северных потоков» стоят США.