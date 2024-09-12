Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.18 комментариев
Лавров: В версию о взорвавших «Северные потоки» «дайверах на лодочке» поверить невозможно
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине заявил, что поверить в версию о «дайверах-любителях на лодочках», взорвавших «Северные потоки», невозможно.
По его словам, в германской печати появились сообщения о том, как теракт на «Северных потоках» был организован так, что пять человек сидели, выпивали, шутили и решили, почему не взорвать газопровод, передает ТАСС.
Лавров добавил, что у террористов были навыки дайверов, они «наняли лодочку», поплыли на ней к месту, где проходили «Северные потоки», спустились, поставили взрывчатку и взорвали.
«Если кто-то и может поверить в эту версию, то те, кто боится правды и хочет выгородить преступный киевский режим», – подчеркнул он.
Лавров добавил, что отписки стран Запада по ситуации вокруг «Северных потоков» являются спектаклем, который разыгрывается в связи с организованными взрывами газопровода «Северный поток» и «Северный поток – 1». По его словам, Россия направила «многочисленные запросы в Германию о правовой помощи, на которые по международному праву надо отвечать, но ни один из них не был исполнен». «От Дании и Швеции, куда мы тоже обращались, ответов не поступило», – добавил он.
Расследование этих стран, которое ведется по данному делу, Лавров назвал «абсолютно нетранспарентным».
Ранее Лавров заявил, что никто уже не сомневается в том, что за подрывом «Северных потоков» стоят США.