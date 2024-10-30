Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Фицо

Песков: Путин готов к контактам с Фицо, но конкретные планы отсутствуют

Tекст: Мария Иванова

Контакты между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Словакии Робертом Фицо пока не запланированы, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на отсутствие конкретных планов, Путин всегда открыт к контактам с другими странами, включая европейские государства.

«Готовность Путина (к контактам) сохраняется. Его открытость неоднократно подтверждалась им самим, в том числе и на пресс-конференции в Казани (по итогам саммита БРИКС)», – заявил представитель Кремля.

Несмотря на это, пока конкретные шаги по организации встречи с Фицо не предусмотрены.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность к диалогу с Путиным, подчеркнув, что без колебаний готов обсуждать любые вопросы. В программе «60 минут» на канале «Россия 1» Фицо напомнил о своих встречах с Путиным в прошлом, как в роли президента, так и премьер-министра.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить Москву на парад Победы в 2025 году, считая это личным долгом. Фицо в программе «60 минут» также заявил, что версия о подрыве газопроводов «Северный поток» украинскими дайверами является выдумкой и не заслуживает доверия.