Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.7 комментариев
Мишустин назвал сроки поставок самолета МС-21
Мишустин анонсировал начало поставок самолета МС-21 в следующем году
Первые поставки российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться в 2025 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России».
Мишустин отметил, что в этом году ожидается завершение сертификации воздушного судна, что позволит начать его поставки в авиакомпании уже через год, передает ТАСС. «В предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского МС-21 и начало его поставок в авиакомпании», – сказал он.
МС-21 представляет собой ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается для замены устаревших моделей, таких как Ту-154. Это воздушное судно планируется как альтернатива зарубежным аналогам. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов как на внутренних, так и на международных авиалиниях.
Проект предусматривает создание различных модификаций самолета, которые будут различаться по длине и вместимости салона – 150, 180 и 210 мест. МС-21 рассчитан на выполнение полетов на расстояния до 6 тыс. км. Дополнительно разрабатывается версия для дальнемагистральных перелетов.
В октябре сообщалось, что Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года.