Япония не получит острова никогда

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27 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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Центробанк начал борьбу c инфляцией будущего

Борьба с ростом цен набирает обороты Максим Блинов/РИА Новости
Центробанк начал борьбу с инфляцией по-крупному – он решил повысить ставку сразу на один процентный пункт. При этом рост цен уже достиг своего пика, а некоторые экономисты считают, что даже преодолел его. Тогда в чем смысл столь жесткой меры, примененной регулятором? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение

Истребитель Checkmate может никогда так и не стать Су-75 SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
За последние дни в российском авиапроме рассказали мельчайшие подробности касательно нового легкого истребителя. Почему столь мягким оказался режим секретности вокруг сверхсовременной военной техники, кто будет первым его покупателем – и что думают о новой машине представители российских Вооруженных сил? Подробности...
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Идея увековечить Че Гевару простительна только Крыму

Памятник у Мемориала Че Гевары на Кубе, где обнаруженные после долгих поисков останки команданте были погребены в 1997 году Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
/Global Look Press
На Кубе отмечают День национального восстания. Впервые – в режиме новой предреволюционной ситуации: сейчас в стране проходят самые массовые митинги протеста со времен того самого восстания. На этом фоне в правительстве Крыма решили увековечить на полуострове одного из героев Кубинской революции, Эрнесто Че Гевару. Как относиться к подобной инициативе? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Япония не получит острова никогда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Японские власти все прекрасно понимают. Что острова не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно. Понимают – но все равно устраивают скандалы. Подробности...

Украинская идеология годится только для концлагеря

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...
Обсуждение: 81 комментарий
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Крыму не нужен Че Гевара

Обсуждение: 12 комментариев

Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Геворг Мирзаян

    Япония не получит острова никогда

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		27 июля 2021, 09:00

    Собака без сена. Именно этот образ возникает в голове при анализе поведения Токио в курильском вопросе. «Сена» – то есть островов – у Японии нет и в обозримой перспективе не предвидится. Если раньше речь могла идти о передаче хотя бы их части, то теперь, после принятия поправок в Конституцию, в ст. 67 указано, что «действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». То есть, по сути, Москва не имеет права даже вести переговоры о передаче островов.

    Казалось бы, Токио в этой ситуации должен либо отказаться от недосягаемого курильского «сена», либо принять его заменитель в виде альтернативных российских предложений. Например, в виде предоставления Японии особых условий для коммерческой деятельности на островах и в их акватории. На днях Владимир Путин анонсировал новые предложения в этом направлении. «То, о чем мы говорили (с премьер-министром Михаилом Мишустиным – прим. ред), носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности», – сказал Владимир Путин. Окончательно эти пункты должны были быть сформулированы после визита Михаила Мишустина на Курильские острова и, по словам Путина, «оценки ситуации на месте».

    Однако визит закончился дипломатическим скандалом. Первый замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил российскому послу в этой стране Михаилу Галузину резкий протест в связи с визитом господина Мишустина – Япония считает Курилы своими островами и рассматривает визит как нарушение ее суверенитета.

    Наш посол протест не принял – ведь острова российские, а японский посол в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в российский МИД для обсуждения двусторонних отношений. При этом российское внешнеполитическое ведомство настойчиво призывает Токио «не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах».

    В такой атмосфере сложно говорить о каких-то планах по совместному экономическому освоению островов – хотя японское правительство и дало понять, что оно ждет конкретизации предложений Владимира Путина.

    Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

    Кто виноват?

    Почему Япония себя ведет себя так неразумно и нерационально? Некоторые российские комментаторы пишут, что такое поведение обуславливается желанием американцев. Что США выгоден российско-японский территориальный конфликт, поскольку он сохраняет Токио в сфере влияния Вашингтона и гарантирует сохранение американских баз на Окинаве. Примерно то же самое говорят и китайцы. «Враждебные отношения с Россией и Китаем приводят к еще большей зависимости Японии от Соединенных Штатов», – утверждает официальная китайская Global Times.

    Это правда, но лишь частично. Конфликт с Москвой и с Пекином действительно ставит Японию в еще большую зависимость от США, однако стимулируют этот конфликт отнюдь не Соединенные Штаты. Им смысла нет этого делать – ведь тут им ничего не угрожает. Так, японо-китайские отношения настолько сложны и враждебны, что этот клубок противоречий и конфликтов распутать практически невозможно. Так что ни о каком дрифте Японии в сторону Китая от США речи не идет – разве что в чьих-то фантазиях. Что же касается России, то Москва даже в случае нормализации отношений с Токио вряд ли будет в глазах японцев ценнее, чем их союз (пусть даже и неравноправный) с Соединенными Штатами. Хотя бы потому, что Российская Федерация поддерживает хорошие отношения с Китаем – врагом Японии.

    Именно поэтому Вашингтону даже выгодно сделать так, чтобы Россия и Япония урегулировали свои разногласия, чтобы японцы начали инвестировать в Дальний Восток и тем самым повысили свою ценность в глазах Москвы. Дабы после этого Россия больше учитывала японские интересы в регионе – и, соответственно, в меньшей степени поддерживала ряд китайских инициатив. Да, это не значит, что США вприпрыжку побегут реализовывать этот свой интерес (русофобию в Штатах еще никто не отменял), но и противодействовать российско-японской нормализации не станут. Если, конечно, эта нормализация начнется.

    А не начинается она исключительно по вине неготовности к ней Токио. То есть японские власти все прекрасно понимают. Что острова они не вернут. Что хорошие отношения с Россией им нужны самим для сдерживания Китая. Что предложение Путина об особых условиях экономического сотрудничества на Курилах им выгодно с финансовой точки зрения, да и вообще является лучшим, что они могут получить.

    Понимают – но все равно устраивают дипломатические демонстрации и отказываются от компромиссов. Все потому, что стали заложниками. Не американцев, конечно же, а собственного электората – японскому населению столько десятилетий говорили о «священной японской земле, незаконно оккупированной Россией», что любой отказ любого японского премьера от территориальных претензий (или же замена территориальных бонусов на экономические) приведет к масштабному недовольству и его отставке. Соответственно, никто из японских руководителей не готов жертвовать своей политической карьерой – и его чисто по-человечески можно понять.

    В результате Япония и дальше идет в курильском вопросе к обрыву. Понимает куда идет, что будет после обрыва – но все равно идет. Свернуть боится.

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