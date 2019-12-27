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27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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США позаботились о том, чтобы Курилы остались российскими

У Хрущева были очень серьезные причины для того, чтобы искать мира с ЯпониейФото: Владимира Савостьянова/Фотохроника ТАСС
В Японии изучают рассекреченные документы о судьбе Южных Курильских островов, из которых следует, что вредительство США в отношении СССР обернулось пользой для России. Если бы Хрущеву удалось реализовать свой план, Советский Союз потерял бы контроль над частью спорных территорий. Однако винить его за этот план не нужно, и вот почему. Подробности...
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Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
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Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Впереди «ревущие двадцатые»

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
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Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
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              У Хрущева были очень серьезные причины для того, чтобы искать мира с Японией   27 декабря 2019, 11:00
              Фото: Владимира Савостьянова/Фотохроника ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В Японии изучают рассекреченные документы о судьбе Южных Курильских островов, из которых следует, что вредительство США в отношении СССР обернулось пользой для России. Если бы Хрущеву удалось реализовать свой план, Советский Союз потерял бы контроль над частью спорных территорий. Однако винить его за этот план не нужно, и вот почему.

              Джона Даллеса в России помнят значительно хуже, чем его младшего брата – Аллена, руководителя ЦРУ. А зря: человек он выдающийся.

              Даллес-старший был не просто госсекретарем ­– исполнителем воли президента Эйзенхауэра. Фактически он сам определял внешнюю политику США, действуя от имени главы государства и пользуясь его безграничным доверием. Как и его брат, он не имеет никакого отношения к «плану Даллеса» ­– исторической фальшивки, зато был соавтором плана Маршалла, одним из создателей НАТО и ключевым архитектором холодной войны. 

              Госсекретарь смотрел на мир тем образом, что «мирно сосуществовать» на одной планете с СССР невозможно. Только борьба, только масштабное противостояние, только постоянное балансирование на грани вооруженного конфликта, а если вам что-то не нравится, дверь вон там – политика не для трусов.

              Как следует из документов, рассекреченных МИД Японии, именно Даллес в 1956 году категорически запретил Токио идти на какие-либо компромиссы с СССР, пользуясь тем, что суверенитет Японии в те годы был сплошной декорацией.

              Для нас во всем этом нет откровения – обстоятельства ультиматума известны, известна и суть американского шантажа: если Токио согласится подписать мирный договор с Москвой и поделит с ней спорные острова, то лишится Окинавы, оккупированной американской армией. О том, что океанское могущество США оплачено страданиями проживающего там народа – рюкюсцев, газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее

              Однако в самой Японии эту тему старались лишний раз не педалировать, ведь Америка – главный союзник и защитник, оккупировавшая Окинаву для японского же блага. Ответственность за провал в урегулировании курильского вопроса уж точно не добавит США популярности, от которой и так уже осталось немногое

              Но с точки зрения территориальной целостности России, Вашингтон, желая нам навредить, фактически нам помог. Если бы не вмешательство Даллеса, архипелаг Хабомаи и остров Шикотан, скорее всего, управлялись бы сейчас из Токио.

              Хатояма и Булганин подписывают Московскую декларацию (фото: AP/ТАСС)
              Хатояма и Булганин подписывают Московскую декларацию (фото: AP/ТАСС)

              В том же 1956 году была подписана так называемая Московская декларация, согласно которой СССР уступал Японии эти земли в обмен на подписание мирного договора и отказа от претензий на Кунашир и Итуруп. Современная Россия эту декларацию признает, но для японцев она решающего значения не имеет: они больше не согласны на часть Южных Курил, они воспитаны на мечте вернуть себе все «северные территории».

              Само согласие на подобный компромисс в середине 1950-х годов выставляет Никиту Хрущеву в традиционно негативном для него свете: волюнтарист-кукурузник отдал Крым, отдал бы и часть Курил, если бы не вмешались американцы и паче чаяния нам не помогли. Но такая оценка несправедлива – у Хрущева имелись серьезные основания для того, чтобы добиваться от Японии добрососедства.

              Сразу после смерти Сталина отношения между СССР и маоистским Китаем стали стремительно ухудшаться. При этом граница между двумя красными государствами урегулирована не была и, согласно наиболее пессимистичным прогнозам, дело могло дойти до полноценной войны, а у китайцев территориальные претензии к нам были гораздо более значительными, чем у японцев.

              Как раз тогда в КНР стала педалироваться ревизионистская концепция непризнания «неравноправных договоров», заключенных Поднебесной в XVIII-XIX веках под давлением великих держав. Благодаря одному из таких, Россия в свое время забрала себе Приамурье.

              При таких раскладах у Москвы был очевидный резон для сближения с Токио – главным врагом Пекина. В противном случае на своих восточных рубежах СССР грозил оказаться в кольце резко враждебных стран, за вычетом разве что Северной Кореи. Отсюда и компромисс Московской декларации, причем уступка в виде Хабомаи и Шикотана – это далеко не равный раздел: значительно более крупные и протяженные Кунашир и Итуруп Москва оставляла за собой (архипелаг Хабомаи, кстати говоря, при советской власти стал необитаемым и остается таким по сей день, если не считать пограничников).

              Пограничный конфликт на Даманском, когда в результате нападения китайцев 58 советских военнослужащих были убиты, а 94 ранены, всецело подтвердил небеспочвенность опасений хрущевской Москвы. Неудивительно, что вскоре после кровавых боев уже брежневская власть вспомнила о Московской декларации и предложила японцам к ней вернуться, добавив пару новых условий – например, гарантию свободного прохода советских кораблей.  ­  

              Советский посол в Японии Олег Трояновский вспоминал: «Визит Громыко в Японию в 1972 году прошел в благожелательной атмосфере прежде всего потому, что наш министр иностранных дел прибыл с небольшим подарком – заявлением о готовности СССР передать два из четырех островов, на которые претендовала Япония... Выступая на банкете в честь советского гостя, тогдашний министр иностранных дел Японии Такэо Фукуда даже заявил, что если раньше Громыко был известен в Японии как «мистер Нет», то отныне его можно будет называть «мистером Да». Однако позднее в частной беседе со мной Фукуда вполне определенно заявил, что два острова – недостаточно».

              Шанс на сближение был упущен в 1950-х. Ослабленная, униженная, оккупированная, окруженная врагами Япония могла пойти на компромисс, но в 1970-х она уже переживала экономический бум, вернула себе значительную часть суверенитета и пропиталась новым изводом патриотизма, который по определению не предполагал раздела Курил. Японцам столь настойчиво объясняли, почему идти на уступки в отношениях с СССР нельзя, что они в полной мере в это уверовали, сделав «северные территории» предметом культа, по-прежнему разделяемого абсолютным большинством.

              Историческая ирония в том, что дипломатический тупик, в который Москву и Токио завели американцы, подразумевает контроль РФ над всеми Южными Курилами. Японцы больше не готовы к их разделу, а мы не готовы пойти дальше Московской декларации. То есть ситуация, с одной стороны, патовая, с другой – этот пат в нашу пользу, благо современная КНР уже не потенциальный враг, а стратегический союзник, и теперь у японцев значительно больше резонов для поиска компромисса с русскими, чем у русских ­– для компромисса с японцами.

              В каком-то смысле американцам можно даже сказать спасибо за то, что они торпедировали Московскую декларацию – остро актуальную тогда и по большей части формальную теперь. Будто бы они и впрямь часть той силы, что хочет зла, но совершает благо.


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