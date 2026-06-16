Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.86 комментариев
Пожизненно лишенная прав гонщица Багдасарян попала под суд из-за долгов
Известная участница уличных гонок в Москве Мара Багдасарян, лишенная водительских прав пожизненно, предстанет перед судом из-за задолженности перед налоговыми органами Кировской области.
Московскую стритрейсершу Мару Багдасарян вновь ждет судебное разбирательство из-за финансовых претензий государства, пишет «Российская газета». На этот раз бывшая гонщица накопила долги перед управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области.
Судебное заседание по делу о неуплате назначено на июль 2026 года. Ранее, в августе 2025 года, уже появлялась информация о задолженности Багдасарян перед налоговиками в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, за ней числился неоплаченный штраф в 2000 рублей за проезд по платной автодороге.
Напомним, что скандально известная любительница быстрой езды была пожизненно лишена права управления транспортными средствами еще в 2017 году.
Ранее Багдасарян уже несколько раз попадалась ГИБДД во время езды по Москве без водительских прав.