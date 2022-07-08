Путин назвал Абэ выдающимся государственным деятелем

Синдзо Абэ умер после покушения

Бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ скончался в результате совершенного на него покушения, сообщает японское общественное телевидение.

По данным представителя правящей Либерально-демократической партии Японии, Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда был госпитализирован после покушения, передает ТАСС.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в городе Токио. Его отец – Синтаро Абэ – в 1982-1986 годах был министром иностранных дел, а его дед по материнской лини – Нобусукэ Киси – в 1957-1960 годах возглавлял правительство.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил юридический факультет университета Сэйкэй в Токио. В 1978-1979 годах учился в Высшей школе государственной политики при Университете Южной Калифорнии (США). Вернувшись в Японию, три года проработал в сталелитейной компании Kobe Steel. Затем поступил на госслужбу, заняв в ноябре 1982 года пост помощника министра иностранных дел (в это время ведомством руководил его отец).

26 сентября 2006 года как лидер победившей на выборах партии Абэ занял пост премьер-министра, став самым молодым главой кабинета Японии со времен Второй мировой войны. Начал реформы, направленные на стимулирование экономического роста, выступил за более тесное военное сотрудничество с США, а также за изменение 9-й статьи Конституции 1947 года. Она запрещает Японии иметь военный потенциал и прибегать к силе для решения международных споров (при этом в Японии существуют Силы самообороны; с 1992 года им было разрешено участвовать в миротворческих операциях ООН, не связанных с ведением боевых действий).

В середине 2007 года популярность кабинета Синдзо Абэ резко упала, что было связано с неспособностью правящей коалиции (ЛДП и партии «Новая Комэйто») договориться с оппозицией по поводу участия страны в антитеррористических операциях в Афганистане, а также коррупционные скандалы, в которых фигурировали некоторые министры. 12 сентября 2007 года Синдзо Абэ объявил об отставке.

26 декабря 2012 года Синдзо Абэ вновь был утвержден парламентом на должность премьер-министра. Вступив на пост, обещал восстановить пошатнувшееся за годы правления Демократической партии (2009-2012) доверие между США и Японией, придерживаться более жесткого курса в отношении Китая, улучшить отношения с Россией. В 2013 году он представил экономическую стратегию, которая в японских и мировых СМИ получила название «абэномика». Она предполагала расширение госрасходов на крупные проекты и поощрение частных инвестиций, создание особых экономических зон с льготным режимом, а также привлечение женщин к трудовой деятельности.

21 ноября 2014 года на фоне экономической рецессии и снижения рейтинга правящей коалиции (в составе ЛДП и партии «Новая Комэйто») Абэ распустил парламент. После победы ЛДП на выборах в декабре 2014 года он сформировал новый кабинет. Заручившись поддержкой населения для продолжения реформ, он добился принятия законов, изменивших трактовку 9-й статьи Конституции и расширивших полномочия Сил самообороны Японии. В частности, было закреплено право на «коллективную самооборону», снят запрет на применение оружия в ходе миротворческих операций за рубежом.

Абэ неоднократно заявлял, что намерен решить проблему заключения мирного договора между Россией и Японией до истечения срока полномочий на посту главы правительства (основным препятствием для достижения соглашения является спор вокруг ряда островов в южной части Курильского архипелага – Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды – все в составе Сахалинской области; в Японии их называют «северными территориями»).

20 ноября 2019 года Синдзо Абэ стал национальным рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьера в истории Японии.

С 2012 года, когда Абэ возглавил кабинет во второй раз, рейтинг его одобрения почти всегда оставался высоким (50-70%). Только в марте 2018 года он упал до 31%. Это было вызвано скандалом с фальсификацией документов по сделке о приобретении государственной земли по заниженной стоимости организацией «Моритомо гакуэн», к которой якобы причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.

У Синдзо Абэ осталась жена Акиэ – дочь бывшего президента крупной кондитерской компании «Моринага». Детей у них нет.