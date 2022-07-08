В МИД остро отреагировали на покушение на Абэ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на бывшего японского премьера Синдзо Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.

«Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии – покушении на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

«Знаем С.Абэ как выдающегося политического деятеля, внесшего неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений во всех областях на путях выстраивания взаимного доверия и добрососедства. Надеемся, что врачи сделают все возможное для спасения его жизни. Искренне желаем С.Абэ скорейшей стабилизации состояния и выздоровления, а его супруге Акиэ Абэ, родным и близким – сохранить крепость духа и не терять надежды», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. По данным СМИ, не подает признаков жизни и находится в состоянии остановки сердца и дыхания.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».