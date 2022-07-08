Абэ после покушения перестал подавать признаки жизни

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого в пятницу было совершено покушение, не подает признаков жизни и находится в состоянии остановки сердца и дыхания, сообщает агентство Киодо.

«Противопожарные службы города Нара сообщили, что бывший премьер-министр Абэ <...> который был доставлен в больницу города, находится в состоянии остановки сердца и дыхания», – передает РИА «Новости» информацию японского издания.

Действующий глава японского правительства Фумио Кисида, с трудом сдерживая слезы, сообщил о тяжелом состоянии Абэ.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».