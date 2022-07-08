Стало известно о состоянии Абэ

Состояние бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него нападения тяжелое, заявил в ходе пресс-конференции действующий глава японского правительства Фумио Кисида, с трудом сдерживая слезы.

«Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое», – передает РИА «Новости» слова японского премьера.

Кисида подчеркнул, что «столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено».

«Я осуждаю это самым решительным образом», – добавил глава японского правительства.

Комментируя организацию мер безопасности бывшего премьера, Кисида заявил, что «хотел бы верить в то, что по мерам безопасности было сделано все возможное, но будет проведена проверка еще раз».

«Личность преступника и подробности произошедшего до конца не выявлены. Очень важно провести детальное расследование в будущем», – добавил он.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».

Посол России в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ.