Врачи официально подтвердили смерть Абэ

Врачи больницы Медицинского университета Нары официально заявили о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Врачи рассказали, что политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени (06.20 мск) после совершенного на него нападения. Смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск), передает РИА «Новости».

Представители больницы сообщили, что Абэ получил ранения в сердце и двух местах в области шеи.

Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».

Нападение на Синдзо Абэ было совершено в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в городе Токио. Его отец – Синтаро Абэ – в 1982-1986 годах был министром иностранных дел, а его дед по материнской лини – Нобусукэ Киси – в 1957-1960 годах возглавлял правительство.