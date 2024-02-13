Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

Чем удивит российская экономика в 2024 году Российская экономика растет выше среднемировых темпов, инфляция продолжает снижаться, бюджет страны радует, доходы не от нефти и газа растут, заявил президент Владимир Путин. Что ждет российскую экономику в 2024 году? Удастся ли продолжить положительные тренды прошлого года? Подробности Перейти в раздел

Запад от бессилия ополчился на интервью Путина Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц резко высказались об интервью президента России Владимира Путина. По их мнению, российский лидер «высмеял реальные действия РФ на Украине», а некоторые аспекты беседы «смехотворны». При этом никаких доказательств своей точки зрения они не предоставили. Почему европейские лидеры прибегли к такой риторике и о чем это говорит? Подробности Перейти в раздел

Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности Перейти в раздел

Армянскую разведку нацеливают на борьбу с «пророссийским влиянием» Армения приступила к активному формулированию специальной службы, без которой сложно представить дееспособное государство, – внешней разведки. Почему такого органа у Армении раньше не было, будет ли возможным сотрудничество российской и армянской разведок – и как на этом фоне выглядит деятельность других подобных служб стран постсоветского пространства? Подробности Перейти в раздел

Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности Перейти в раздел

Нетаньяху взбесил Байдена Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

Украина предложила России обмен костями Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

Вместо украинцев воюют колумбийцы В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии? Перейти в раздел