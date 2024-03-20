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    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 20:29 • Видео

    Плохие новости для Украины от Трампа

    Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

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    Зачем Европа выгоняет российское зерно

    Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Однако, похоже, что другого способа остановить беспрецедентные по масштабам фермерские бунты Еврокомиссия не придумала. Чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев? Подробности

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    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

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    Как русская радиоразведка обманывала японцев и немцев

    Современные боевые действия невозможно представить без радиоразведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти методы активно применяются сегодня российскими войсками и во время спецоперации. Между тем сами эти виды вооруженной борьбы зародились в России ровно 120 лет назад усилиями знаменитого русского флотоводца, командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Степана Макарова. Как это произошло? Подробности

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    Антиукраинскую коалицию в США расшатывают изнутри

    Сенатор-русофоб Линдси Грэм привез из Вашингтона в Киев плохие вести для президента Украины Владимира Зеленского: коалиция Дональда Трампа, контролирующая Палату представителей, готова выделять Украине помощь только в кредит и только в случае срочной мобилизации. Однако и у этой коалиции не все гладко: над ней нависла угроза, о которой там раньше не задумывались. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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