«Вашингтонское болото» показало Трампу свою слабость

Tекст: Дмитрий Бавырин

Кампания кандидата в президенты США Дональда Трампа победно шагает по стране, местами вынося его конкурентку от правящей элиты и «пентагоновских ястребов» Никки Хейли в одни ворота. Таким местом стал, например, штат Миссури, где для определения партийного фаворита республиканцы проводят кокусы – собрания партийных активистов. Трамп получил 924 голоса. Это 100%.

Также он победил на кокусах в Айдахо и праймериз в Мичигане, а еще до того легко взял первое место в Айове, Неваде, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, но на городе Вашингтоне споткнулся: Хейли получила там вдвое больше голосов, чем Трамп, и вырвала у бывшего шефа свою первую победу.

Для Вашингтона такое нормально. Место там проклятое.

Даже президент – народный любимец Рональд Рейган никогда не выигрывал выборы в столице США, а он выигрывал их в 49 штатах из 50 (кроме Миннесоты). Настолько особая там атмосфера.

В СМИ, ориентированных на либеральную аудиторию (а это большинство крупных СМИ США), с явным удовольствием подчеркивают, что в округе Колумбия – общефедеральной территории, где расположен Вашингтон, – проживает высокообразованное городское население. Это не ложь, призванная унизить Трампа, но полуправда, которая хуже лжи.

Вашингтон – это прежде всего город чиновников в ранжире от политических боссов до охранников многочисленных музеев, также получающих зарплату из федерального бюджета. Трамп возвращается во власть для того, чтобы выгнать этих людей пинками с их рабочих мест. Меньшинство – как своих непосредственных противников, большинство – просто в силу того, что Трамп, как и всякий консервативный республиканец, выступает за урезание расходов и сокращение чиновничьего аппарата.

Помимо профессиональных бюрократов, в Вашингтоне также проживает огромное количество случайных людей, а в сумме это дает кандидатам от щедрой на госрасходы Демократической партии более 90% на любых выборах.

После гражданской войны (но не до нее) в столице США были значительно более либеральные законы в отношении меньшинств и мигрантов, чем в среднем по штатам. Как следствие, более половины нынешнего населения округа Колумбия – чернокожие, а в некоторые периоды до трети его жителей не знали английского языка и были функционально неграмотны.

В 1990-х город стал одним из национальных лидеров по уровню убийств, в «нулевые» – по безработице. Другими словами, на значительное количество госслужащих с колледжем за плечами в Вашингтоне приходится столько же мизераблей. Колумбия – округ контрастов.

Победа там Хейли – это контраст в пользу Трампа, показывающий, насколько столица оторвалась от остальной Америки. Пресс-секретарь его президентской кампании Каролин Ливитт так и написала в одной из социальных сетей, имя в виду устоявшееся выражение «вашингтонское болото»:

«В то время как Никки Хейли была решительно отвергнута во всей остальной Америке, она только что была коронована королевой Болот лоббистами и инсайдерами округа Колумбия».

Но окончательно вкус первой и чисто символической победы над Трампом «болотной королеве» испортили девять американцев, работающих в Вашингтоне по адресу Первая улица, дом 1. Это одни из наиболее влиятельных людей не только в столице, а вообще в стране: судьи Верховного суда США. Их вердикты являются окончательными и обязательными для всех, а назначается «девятка» пожизненно.

На сей раз она постановила, что штаты, которые снимают кандидатуру Трампа с праймериз, кокусов и выборов, нарушают основной закон страны. Ранее столь нехорошо поступили в Колорадо и Мэне. Их пример мог оказаться заразительным для других демократических (в смысле, сидящих под Демократической партией) штатов, что дало бы Хейли возможность навязать Трампу борьбу за счет победы как единственного кандидата в либеральной части Америки.

А там, глядишь, получится решить главную задачу: навязать саму себя президенту Трампу в качестве вице-президента под угрозой раскола партии, в чем сильно заинтересована старая элита США.

Теперь этот номер не пройдет, и после «супервторника» (то есть этого вторника, когда праймериз и кокусы проходят сразу в 15 штатах, включая крупнейшие из всех – Калифорнию и Техас) «болотная королева» может потерять даже математические шансы на победу: Трамп имеет шансы обойти ее везде.

Решение Верховного суда – не подарок Трампу. Это сработал предохранитель, вмонтированный в американскую государственность, чтоб она, грешным делом, не погорела. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что снявший Трампа с выборов суд Колорадо помог критикам Вашингтона по всему миру и толкает США к гражданской войне. «Девятка» сняла часть угрозы, корень которой – окончательно распоясавшаяся судебная элита в чрезмерно либеральном штате.

Показательно, что решение было принято Верховным судом единогласно, то есть как бы в пользу Трампа проголосовало и либеральное «трио» корпуса, в своих вердиктах обычно единодушное с Демпартией. Потому что вопрос стоял не об участии Трампа в выборах, а о грубом превышении полномочий низшей инстанцией: суд Колорадо не мог снять с выборов кандидата, который участвует в выборах по всей стране.

Теперь, когда дисциплина восстановлена, Верховному суду предстоит принять еще несколько судьбоносных для Трампа решений, касающихся его уголовного преследования. В случае положительного для кандидата вердикта ополчившимся на него прокурорам надают по рукам, что сэкономит Трампу уйму времени, нервов и миллионов долларов для победы на выборах. Однако шансы экс-президента на положительный исход не такие высокие, как в случае с колорадским бунтом.

Что же касается Хейли, она продолжит играть роль «запасного кандидата» на случай, если кандидат Трамп так или иначе исчезнет. Она уже пообещала, что, вопреки традиции, не поддержит его в случае своего поражения, чем обозначила дальнейшую игру на раскол Республиканской партии и бойкот кандидата Трампа в пользу кандидата Джо Байдена.

«Королева болота» еще поборется за свое болото. Ее борьба уже не имеет смысла с точки зрения принятых правил и официального зачета, но продолжится в серой зоне с целью использовать все возможные трюки, чтобы не допустить возвращения Трампа к власти или ослабить его власть за счет контроля над ней.

Американские либералы и «ястребы», чиновники и журналисты боятся этого возвращения и не ждут от него для себя ничего хорошего, в чем наверняка правы. Сторонники Трампа, ожидающие от его президентства чего-то хорошего для себя, страны и мира, наоборот, могут серьезно заблуждаться. Но когда от не самого приятного человека трясет свору откровенно неприятных людей, это превращает в положительного персонажа даже эгоцентричного кутилу из Нью-Йорка, который всего десять лет назад в топ-моделях разбирался больше, чем в политике.