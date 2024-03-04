Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.0 комментариев
Суд допустил Трампа к праймериз в Колорадо
Верховный суд США отменил решение суда Колорадо и разрешил выдвижение кандидатуры бывшего президента страны Дональда Трампа на первичных президентских выборах (праймериз) в этом штате.
«Поскольку ответственность за исполнение 3-го раздела 14-й поправки к Конституции США в отношении лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов лежит на Конгрессе, а не на штатах, мы отменяем это решение», – говорится в заключении Верховного суда США, передает ТАСС.
Ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз в штате, поскольку политик якобы участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к Конституции США. Аналогичный запрет был введен штатом Мэн, который впоследствии был отменен.