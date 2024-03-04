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    Рогов: В Запорожской области бои активизировались со стороны Вербового
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждения офицерами бундесвера атаки на Крым
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    Штаб кандидата в президенты Литвы объяснил использование слогана кампании Путина
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Ядерное предупреждение Путина оказалось резким

    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    24 комментария
    4 марта 2024, 18:48 • Новости дня

    Суд допустил Трампа к праймериз в Колорадо

    Суд допустил Трампа к праймериз в Колорадо
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд США отменил решение суда Колорадо и разрешил выдвижение кандидатуры бывшего президента страны Дональда Трампа на первичных президентских выборах (праймериз) в этом штате.

    «Поскольку ответственность за исполнение 3-го раздела 14-й поправки к Конституции США в отношении лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов лежит на Конгрессе, а не на штатах, мы отменяем это решение», – говорится в заключении Верховного суда США, передает ТАСС.

    Ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз в штате, поскольку политик якобы участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к Конституции США. Аналогичный запрет был введен штатом Мэн, который впоследствии был отменен.

    4 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    @ t.me/obshina_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    В подмосковных Котельниках мигрант предложил супруге участника спецоперации услуги частного извоза и во время поездки стал оскорблять ее. Позднее муж нашел иностранца и пообщался с ним.

    Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

    Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.

    «Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.

    Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.

    В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.

    В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.

    Коментарии (51)
    4 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою
    @ t.me/spainrus

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Субботин (позывной – «Выходной») погиб в ходе боевого задания.

    Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.

    В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.

    В батальоне отметили, что Выходной начал рядовым бойцом, в 2022 году пройдя самый первый курс молодого бойца «Эспаньолы», и «достиг важнейшей и ответственной должности начальника разведки бригады».

    «За это время Выходной не просто внял и преумножил всевозможный опыт и знания о современной войне, он лично освоил все самые передовые военные технологии и активно участвовал в их совершенствовании», – рассказывают его сослуживцы. Сообщается, что Субботин «освоил буквально все виды стрелкового и тяжелого вооружения», а также во всей бригаде «старался поднимать дух физкультурника».

    Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.

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    4 марта 2024, 14:06 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска стали активно применять танки около Работино Запорожской области, используя их для ведения огня с закрытых позиций, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на этом участке противником с закрытых огневых позиций активно применяются танки, которых у ВСУ появилось большое количество. ВС России пытаются их сжечь, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что украинские войска пытаются контратаковать поблизости от Вербового, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил по направлению к Малой Токмачке.

    Ранее Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино.

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    4 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    Кимаковский: ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебросили под Бердычи несколько подразделений, надеясь удержать линию обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что противник несет большие потери на этом участке фронта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

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    3 марта 2024, 19:50 • Новости дня
    Писториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Министр обороны Германии: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    По его словам, это обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus», передает РИА «Новости».

    Также Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    4 марта 2024, 12:58 • Новости дня
    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    Хинштейн: На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Серьезного ущерба инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет, уточнил парламентарий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что ответственность за эту диверсию «по сути уже официально» взял на себя киевский режим.

    Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал.

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    4 марта 2024, 03:45 • Новости дня
    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

    В Британии заявили о возможностях у России отследить поставки ракет на Украину из-за слитых переговоров военных

    Times: Россия сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times.

    Отмечается, что согласно переговорам Франция отправляет снаряды на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания – на бронемашинах Ridgeback, передает «Газета.RU» со ссылкой на публикацию.

    По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

    «Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным», – говорится в статье.

    Запись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом он подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Коментарии (12)
    4 марта 2024, 09:41 • Новости дня
    Движение поездов под Самарой остановилось из-за подрыва опоры моста
    Движение поездов под Самарой остановилось из-за подрыва опоры моста
    @ t.me/samartop

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области, по предварительной информации, из-за подрыва опор моста через реку, сообщили в экстренных службах.

    В пресс-службе Куйбышевской железной дороги ранее сообщили, что движение поездов приостановлено «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

    В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Из расписания вывели часть пригородных поездов.

    Коментарии (35)
    4 марта 2024, 07:13 • Новости дня
    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии

    Глава Ростеха: Танк Т-14 «Армата» приняли на вооружение российской армии
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    «В армии она, конечно, на вооружении стоит», – сказал Чемезов РИА «Новости».

    Данные о применении Т-14 в зоне СВО появились в апреле 2023 года. Отмечалось, что с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах Донбасса.

    В июле 2023 года стало известно, что «Армату» активно применяла в боевых действиях группировка войск «Юг». Официальных сообщений об использовании Т-14 в СВО не было.

    Коментарии (29)
    4 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Первый дрон влетел в борт башни американской боевой машины, второй – зашел с другого направления и попал в крышу башни танка, передает РИА «Новости».

    Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Коментарии (5)
    4 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Созданная нейросетью модель попала на обложку Playboy
    Созданная нейросетью модель попала на обложку Playboy
    @ playboy.com.mx

    Tекст: Ольга Никитина

    Мексиканское издание журнала Playboy поместило на обложку созданное с помощью искусственного интеллекта изображение девушки.

    Героиней номера стала Саманта Эверли, все изображения которой сгенерированы нейросетью, пишет «Коммерсант».

    Якобы 23-летняя Саманта Эверли ведет аккаунты в соцсетях. На нее подписаны почти 120 тыс. человек. В статье Playboy говорится, что популярность героини, созданной нейросетями, росла «со скоростью лесного пожара».

    В публикации приводится «комментарий» от имени «девушки», которая признается, что для нее стало «большой честью» попасть на обложку журнала.

    Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что Google занимается «безумным расистским» программированием, так он прокомментировал сгенерированными ИИ компании Gemini изображения, где изменены расово-этническая принадлежность исторических фигур.

    Коментарии (13)
    4 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    В колонии одобрили УДО актеру Ефремову
    В колонии одобрили УДО актеру Ефремову
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство исправительной колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрило его ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО), сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

    Комиссия в колонии удовлетворила его ходатайство об УДО, теперь предстоит вынести судебное решение, сказал Волков, передает ТАСС.

    Ранее адвокат Александр Добровинский сообщал, что представители Ефремова ведут переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу возможности УДО актера.

    Коментарии (28)
    4 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams

    Российский военный с позывным «Рассвет» рассказал, как уничтожить танк Abrams

    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прицельное попадание FPV-дрона в заднюю часть танка Abrams по радиатору, моторному отсеку выводит его из строя, заявил командир расчета БПЛА с позывным «Рассвет».

    Боец рассказал, что работать по танку Abrams нужно четко и слаженно, бить в заднюю часть, либо останавливать его и наносить удары под башню, передает ТАСС.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Оператор с позывным «Рассвет» рассказал, что американский танк Abrams остановили одним дроном-камикадзе.

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

    Коментарии (13)
    4 марта 2024, 10:46 • Новости дня
    Гражданина Таджикистана приговорили за убийство 17-летней школьницы в Новосибирске

    В Новосибирске гражданина Таджикистана приговорили к 15 с половиной годам колонии за убийство 17-летней школьницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский райсуд Новосибирска приговорил гражданина Таджикистана к 15 с половиной годам колонии строгого режима за жестокое убийство 17-летней девушки, попавшее на камеры видеорегистратора.

    Как рассказали в группе судов общей юрисдикции региона, Хамроев был признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 15,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Хамроев обвинялся в убийстве, угрозе убийством, истязании.

    Ранее в региональном СК сообщили, что следователи в рамках расследования уголовного дела об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске дадут оценку бездействию полиции, которая, по сообщениям СМИ, не отреагировала на обращения родственников погибшей.

    Напомним, в Новосибирске ранее судимого мужчину заподозрили в жестоком убийстве 17-летней девушки, следователи полагают, что он нанес не менее 15 ударов ножом из ревности.

    Коментарии (40)
    4 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    Медведев поговоркой про ежа описал подрывную работу США

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поговоркой про ежа описал методы, которые использует американская сторона для воздействия на другие страны.

    Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, предложил представить ситуацию, когда в мире возникла группа стран, которая ставит своей задачей добиться исчезновения США. «И эта группа стран решила, как говорится на русском языке – грубо, но образно – засунуть ежа под голый зад Соединенным Штатам», – приводит его слова ТАСС.

    «Русский язык хорош в этом смысле», – отметил Медведев.

    Примерами такого воздействия стали бы попытки раскачивать внутреннюю ситуацию в США через поддержку разного рода гражданских инициатив, сказал зампред СБ России. Одновременно с этим, по его словам, расставлялись бы вокруг США военные базы с ударным вооружением. Кроме того, велась бы работа на идеологическом направлении, шло фальсифицирование истории, отметил он.

    В этом, как подчеркнул Медведев, заключается «природа политического режима Соединенных Штатов». Подобная активность против США, по его словам, наткнулась бы на жесточайшее противодействие со стороны Вашингтона и вполне могла закончиться Карибским кризисом 2.0.

    Также Медведев заявил, что оппоненты Москвы должны зарубить себе на носу, что нашей стране чужой земли не надо, но Россия никогда не отступится от своего.

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