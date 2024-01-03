Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Трамп обжаловал свое исключение из праймериз в штате Мэн
Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение госсекретаря штата Мэн не допустить его до участия в праймериз штата
Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, в котором запрещается его участие в праймериз штата, сообщили в суде.
Представитель суда округа Кеннебек подтвердил, что штаб Трампа подал официальную апелляцию, документ находится на рассмотрении у судьи, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sun Journal.
Отказ Трампу в участии в праймериз основывается на 3-м разделом 14-й поправки к конституции США, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе всей страны или отдельного штата, если оно, присягнув, «потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам».
Отмечается, что это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861–1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.
Ранее газета The Financial Times предсказала проигрыш Трампа на выборах в США.