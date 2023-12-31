FT предсказала проигрыш Трампа на выборах в США

The Financial Times предсказала проигрыш Трампа на выборах в США

Tекст: Ольга Иванова

Как отмечает издание, среди 20 предсказаний на 2023 год не сбылось всего три. Составленные прогнозы затрагивают политику, экономику, бизнес и климат, передает РБК.

Так, издание считает, что Дональду Трампу не удастся вновь стать президентом. Предсказывается, что нынешний президент Джо Байден будет избран на еще один срок. Трамп же будет осужден по крайней мере в рамках одного из четырех судебных разбирательств еще до голосования.

Издание предсказывает, что США и ЕС и дальше будут финансировать Украину, но несмотря на это Киеву «все еще будет трудно совершить военный прорыв, поэтому она столкнется с растущим давлением на переговоры с Москвой».

FT пишет, что в 2024 году война между Израилем и группировкой ХАМАС не приведет к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке.

Прогнозируется, что смена президента на Тайване не спровоцирует атаку Китая. Предполагается, что победу одержит кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ, он выступает жестче, чем нынешняя глава государства Цай Инвэнь. При этом Лай дал понять, что будет придерживаться курса Цай Инвэнь в отношении Китая.

Компания X (бывшая Twitter) в 2024 году обанкротится, считает издание.

По прогнозам FT, грядущий год станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Ранее датский Saxo Bank предсказал, что в 2024 году в США может прийти конец капитализму, а нефть достигнет 150 долларов за баррель.