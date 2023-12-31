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    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    16 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    36 комментариев
    31 декабря 2023, 21:05

    FT предсказала проигрыш Трампа на выборах в США

    The Financial Times предсказала проигрыш Трампа на выборах в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The Financial Times опубликовала предсказания на предстоящий 2024 год, среди них: Дональд Трамп не победит на выборах президента США, компания X обанкротится, а смена президента на Тайване не приведет к войне с Китаем.

    Как отмечает издание, среди 20 предсказаний на 2023 год не сбылось всего три. Составленные прогнозы затрагивают политику, экономику, бизнес и климат, передает РБК.

    Так, издание считает, что Дональду Трампу не удастся вновь стать президентом. Предсказывается, что нынешний президент Джо Байден будет избран на еще один срок. Трамп же будет осужден по крайней мере в рамках одного из четырех судебных разбирательств еще до голосования.

    Издание предсказывает, что США и ЕС и дальше будут финансировать Украину, но несмотря на это Киеву «все еще будет трудно совершить военный прорыв, поэтому она столкнется с растущим давлением на переговоры с Москвой».

    FT пишет, что в 2024 году война между Израилем и группировкой ХАМАС не приведет к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке.

    Прогнозируется, что смена президента на Тайване не спровоцирует атаку Китая. Предполагается, что победу одержит кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ, он выступает жестче, чем нынешняя глава государства Цай Инвэнь. При этом Лай дал понять, что будет придерживаться курса Цай Инвэнь в отношении Китая.

    Компания X (бывшая Twitter) в 2024 году обанкротится, считает издание.

    По прогнозам FT, грядущий год станет самым жарким за всю историю наблюдений.

    Ранее датский Saxo Bank предсказал, что в 2024 году в США может прийти конец капитализму, а нефть достигнет 150 долларов за баррель.

    30 декабря 2023, 18:50
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не поощряет атаки, подобные той, которую киевский режим произвел на Белгород в субботу, заявили в госдепартаменте США.

    США «не поощряют и не дают возможности подобных атак», заявили в госдепе РИА «Новости».

    При обстреле Белгорода, по данным Минобороны, погибло 14 человек, включая двух детей. Обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.

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    31 декабря 2023, 04:28
    Лавров объяснил отношение России к выборам в США

    Лавров счел наивностью надежды на улучшение отношений Москвы и Вашингтона при победе республиканца на выборах в США

    Лавров объяснил отношение России к выборам в США
    @ МИД России/«ВКонтакте

    Tекст: Антон Антонов

    России по большому счету все равно, кто победит в борьбе за президентское кресло в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что политический истеблишмент в США считает Россию врагом, рассматривая ее как «экзистенциальную угрозу». Так думают и в Демократической, и в Республиканской партиях США, подчеркнул министр. По его словам, в связи с этим «межпартийным консенсусом» наивно рассчитывать, что отношения Москвы и Вашингтона станут лучше, если на выборах в США победит кандидат от Республиканской партии, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления отношений между двумя странами в США должны произойти «какие-то внутренние фундаментальные изменения», после которых Вашингтон будет готов «уважать других людей, другие страны» и искать компромиссы.

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    30 декабря 2023, 09:37
    МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России
    МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Москва ответит симметрично, если Запад конфискует российские активы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    По его словам, Москва ответит симметрично в случае, если российские активы или их часть будут конфискованы, передает РИА «Новости».
    При этом Биричевский добавил, что объем средств, на которые могут распространиться российские ответные экономические меры, является существенным.

    Тем не менее, представитель МИД заверил, что Москва готова к любому развитию ситуации с замороженными активами, в частности, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам.

    «В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран… Если на той стороне будут готовы к диалогу – мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», – подчеркнул он.

    Накануне в Кремле заявили, что Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, уже есть список активов.

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    29 декабря 2023, 04:40
    Белый дом призвал Россию освободить осужденного американца Уилана

    Советник Байдена Салливан призвал Россию освободить американца Уилана

    Белый дом призвал Россию освободить осужденного американца Уилана
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    США призывают Россию освободить американца Пола Уилана, осужденного в Москве за шпионаж, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан отметил, что продолжается «интенсивная работа» над возвращением на родину Уилана, причастность которого к шпионажу установили российские следствие и суд. Советник Байдена считает, что американец был неправомерно арестован в России, передает РИА «Новости».

    Ранее осужденный в России за шпионаж Уилан потребовал от президента США Джо Байдена больше действий ради его освобождения,

    Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

    В ноябре управление мордовского ФСИН сообщало, что в производственной зоне колонии, где Уилан отбывает наказание, произошел конфликт с американцем. В результате него иностранца ударили по лицу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

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    29 декабря 2023, 10:54
    Евродепутат из Эстонии раскритиковал посла Украины

    Евродепутат из Эстонии Мадисон раскритиковал заявления посольства Украины в Таллине

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон раскритиковал реакцию посольства Украины в Таллине на предложение о том, чтобы помочь Киеву набрать «свежую кровь» для боевых действий.

    Так, в издании ERR опубликована его статья о том, что острую проблему «нехватки человеческих ресурсов» необходимо решать, в частности, посредством возвращения на Украину порядка 7 тыс. беженцев, проживающих на территории Эстонии, которые «не должны были покидать родную страну», передает РИА «Новости».

    При этом парламентарий добавил, что всего в Эстонии находятся 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой.

    В этой связи Мадисон написал послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором он предложил обсудить возможность оказания «реальной помощи».

    По его словам, даже повторное письмо осталось без ответа.

    После этого Мадисон обратился к диппредставительству, уточнив, есть ли в украинском посольстве, кто «мог бы или захотел бы отвечать на письма». «Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет», – возмутился евродепутат.

    Буквально накануне министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс Эстонии заявил, что эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму.

    До этого Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (4)
    30 декабря 2023, 09:18
    Цена газа в Европе в 2023 году упала в три раза

    Цена газа в Европе в 2023 году упала до 464 долларов за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Александра Юдина

    Средняя цена газа в Европе по итогам этого года упала в три раза, до около 464 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Всего по итогам уходящего года падение цены газа в Европе составило около 67%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах в текущем году составила порядка 464 долларов за 1 тыс. куб. м против 1400 долларов годом ранее, передает ТАСС.

    Основными факторами такого снижения стали теплая погода, рекордно высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в Евросоюзе.

    Коментарии (4)
    29 декабря 2023, 06:29
    WP: США не смогут изъять и передать Украине активы России без согласия Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена не сможет изъять и использовать в интересах Киева замороженных на Западе активы России без согласия европейских стран, заявил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

    Рогин считает, что администрация Байдена стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины. Белый дом ведет закулисные длительные внутриполитические дискуссии, и консультации с Капитолийским холмом. По его словам, есть обоснованные опасения в Минфине США и Госдепартаменте относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    Обозреватель привел данные, согласно которым лишь 2% этих средств хранятся в Соединенных Штатах, остальные замороженные активы – в Бельгии и Швейцарии.

    Он отметил, что изъятию и передаче Украине российских активов сильно сопротивляется Европа, особенно Берлин. Там указывают на то, что такой шаг нарушает международное право, и может подорвать доверие к евро. Администрация Байдена призывала страны Группы семи определиться с дальнейшими действиями к концу февраля.

    Автор пишет, что Белый дом хочет сохранить возможность вернуть активы России, если президент РФ Владимир Путин сам решит предоставить компенсацию Украине. По мнению Рогина, без изъятия активов России Украина потеряет возможность выживать в качестве функционирующего государства.

    Обозреватель отметил, что негласным крайним сроком одобрения помощи Украине является 19 января, к этому же дню Конгресс должен также принять новую инициативу о финансировании работы правительства.

    Ранее The New York Times писал, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

    Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что изъятие замороженных российских активов для помощи Киеву может стать катаклизмом для системы, где доминирует доллар.

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    29 декабря 2023, 08:16
    Постпред в Евросоюзе счел тоталитарной тенденцией ограничение вещания российских СМИ

    Постпред Ульянов: Ограничение российских СМИ в Европе отражает тоталитарные тенденции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничение вещания российских СМИ в Евросоюзе является проявлением тоталитарных тенденций, европейцам фактически отказывают в доступе к альтернативным источникам информации, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Он назвал действия ЕС «безобразием». По словам Ульянова, европейские власти лишают граждан альтернатив, поэтому «нормальные люди являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок», особенно в ситуации конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ситуация является крайне тревожной и отражает антидемократические тенденции, которые в будущем могут набрать силу, предупредил постпред.

    Ульянов добавил, что подобные ограничения затронули и его: на протяжении нескольких лет он развивал собственный официальный аккаунт в соцсети X (ранее – Twitter), однако после начала СВО тот попал под так называемый «теневой бан».

    Алгоритмы не позволяют твитам дипломата расходиться широко, а количество подписчиков ограничено. Это составляет разительный контраст с тем, что было несколько лет назад.

    При этом переход соцсети под управление Илона Маска не помог переломить ситуацию со свободой слова на этой площадке.

    В связи с этим, отметил Ульянов, его отношение к соцсети Х довольно скептическое.

    «Ну, несолидно так себя вести. Я понимаю, что это частная компания, она может определять правила, но если декларируешь какую-то мысль, какую-то свободу слова, открытость, то надо этому соответствовать. И не надо пугаться моего маленького аккаунта», – заключил дипломат.

    Ранее в Госдуме оценили западный рейтинг «свободы прессы».

    Коментарии (3)
    29 декабря 2023, 03:33
    CNN: Трампа не допустят до праймериз в штате Мэн

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшего президента США Дональда Трампа не допустят до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн из-за якобы участия в мятеже против Соединенных Штатов, сообщил телеканал CNN.

    Высокопоставленный представитель избирательной комиссии штата Мэн рассказал, что Трамп не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции США, передает ТАСС.

    Как заявила госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз, указанная норма запрещает избираться тем, кто, занимая госдолжность, участвовал в мятеже против США, передает РИА «Новости».

    Между тем, штаб Трампа заявил о намерении обжаловать решение о недопуске его к республиканским праймериз в штате Мэн.

    Там назвали попыткой украсть выборы и вмешательством в них, указав, что решение принимала представитель демократов.

    Ранее госсекретарь штата Джена Гризвольд заявила, что Трампа восстановят в бюллетенях республиканских праймериз в Колодрадо, если его дисквалификация не будет утверждена Верховным судом США.

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    31 декабря 2023, 03:03
    Небензя назвал ЕС, Британию и США соучастниками украинских преступлений

    Небензя назвал большинство стран ЕС, Британию и США соучастниками преступлений «киевской шайки»

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран Евросоюза, Великобритания и США являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода Небензя указал, что постпред Чехии «малодушно» уклонился от участия в заседании, хотя от ракет чешского производства «погибли мирные жители Белгорода», передает ТАСС.

    Не приняли участия в заседании и представители ЕС или Польша, которая «искала и так и не смогла найти» якобы «залетевшую на ее территорию ракету», отметил Небензя. По его словам, «одно дело – стоять в очереди на участие в заседаниях, созываемых киевским режимом и его спонсорами для продвижения антироссийской пропаганды», и «совсем другое – отвечать за поступки своего правительства».

    Небензя считает, что большинство жителей стран Запада «не настроены враждебно по отношению к России». По его словам, население этих стран должно узнать, куда идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства.

    Он заявил, что украинские власти используют методы, которые использовали «бандеровцы и прочие <...>, массово убивая москалей, евреев, поляков и самих украинцев», но сейчас у украинских войск есть западное дальнобойное оружие.

    Для США и Великобритании поддержка Украины – «выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие», заявил Небензя, выразив надежду на то, что «всех остальных сегодняшнее циничное использование чешских снарядов для обстрелов мирного населения еще может отрезвить».

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и «другой неонацистский сброд» тащат на дно «не только народ Украины, но и тех, кто поставляет военную технику и боеприпасы».

    Напомним, Небензя заявил, что режим Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.

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    29 декабря 2023, 23:53
    Сенатор сообщил об отсутствии сделки по связанным с помощью Киеву мерам по охране границы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Договоренности в Сенате по вопросу ужесточения охраны южной границы США, что позволило бы начать дискуссию о выделении нового финансирования для Украины, нет, заявил сенатор Крис Мерфи.

    По его словам, шансы на достижение сделки «никогда не были астрономически высокими» с тех пор, как два этих вопроса оказались связаны друг с другом, передает РИА «Новости».

    В то же время стороны достигли этапа согласования приемлемого для обеих партий «текста сделки», добавил он.

    Ранее губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил президента США Джо Байдена в разрушении страны из-за мигрантов.

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    29 декабря 2023, 01:28
    В Колорадо назвали условие допуска Трампа на праймериз

    Госсекретарь Колорадо Гризвольд: Трампа могут восстановить на праймериз по решению суда

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президента США Дональда Трампа восстановят в бюллетенях республиканских праймериз в Колодрадо, если его дисквалификация не будет утверждена Верховным судом США, заявила госсекретарь штата Джена Гризвольд.

    Гризвольд объяснила, что Трампа включат в бюллетени праймериз в Колорадо в день сертификации, 5 января 2024 года, если Верховный суд США не откажется принять дело к рассмотрению или утвердит решение верховного суда Колорадо. Она призвала суд проявить оперативность, передает РИА «Новости».

    Ранее  республиканский актив опротестовал решение верховного суда штата, который отстранил Трампа от участия в колорадских праймериз.

    Напомним, портал Axios сообщил, что ФБР и полиция Денвера расследуют угрозы судьям Верховного суда штата Колорадо, которые отстранили от праймериз в этом штате Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему суд в штате Колорадо – удар не столько по Трампу, сколько по внешней политике США.

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    29 декабря 2023, 01:05
    В Германии заявили о возможности ЕС финансировать Украину без Венгрии

    В кабмине ФРГ заявили, что ЕС сможет финансировать Украину без Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    В правительстве Германии считают, что Евросоюз сможет и далее оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против, заявил представитель кабмина ФРГ Кристиан Вагнер.

    Вагнер заявил, что в очередной раз была расширена двусторонняя помощь и в следующем году будет оказана военная поддержка на сумму 8 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что в начале следующего года Германия продолжит активно продвигать выделение 50 млрд евро Украине в ЕС, который будет поддерживать Киев и без Венгрии. По его словам, необходимы консультации в Брюсселе, как можно организовать такую помощь.

    Ранее представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что США продолжат оказывать помощь Украине.

    В среду стало известно о том, что Евросоюз рассматривает вариант предоставления Киеву 20 млрд евро с использованием структуры долга. Так, в ЕС планируют обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 50 млрд евро на четырехлетний срок.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. Но он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

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    29 декабря 2023, 04:55
    Посол России не исключил возобновления связей с ЕС

    Посол России в Германии не исключил возобновления взаимовыгодных связей с ЕС в перспективе

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Евросоюзом в перспективе, если это будет отвечать интересам Москвы, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    Нечаев заявил, что рынок, с которого ушел европейский бизнес, заняли отечественные экономоператоры, которые так просто от преимуществ они не откажутся, передает РИА «Новости».

    По его словам, именно поэтому немецкие компании неохотно уходят из России, где они десятилетиями зарабатывали, и довольно неплохо.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений.

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    31 декабря 2023, 03:54
    Совет ЕС принял решение расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии

    Совет ЕС утвердил частичное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    С марта решено расширить Шенгенскую зону в отношении Болгарии и Румынии, будет отменен внутренний пограничный контроль на морском и воздушном транспорте, сообщило испанское председательство ЕС.

    Соответствующее решение принял Совет ЕС. Введение «частичного Шенгена» для Болгарии и Румынии стало первым прецедентом в истории ЕС. Отмечается, что «решение об отмене контроля на наземных пограничных пунктах будет принято позднее». Пока не поясняется, получат ли Румыния и Болгария право выдавать шенгенские визы иностранцам, передает ТАСС.

    Напомним, Румыния и Болгария ожидают присоединения к Шенгену 16 лет (с момента их вступления в ЕС в 2007 году). Год назад Австрия проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.


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      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

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