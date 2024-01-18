Штат Мэн снял запрет на участие Трампа от праймериз в ожидании решения суда

Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ

Генерал МВД Ворожцов: Оскорблявшие участников СВО высказывания главы узбекского землячества Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа

Tекст: Татьяна Косолапова

«Что касается высказывания главы узбекского землячества, то здесь необходимо привлекать его к соответствующей ответственности в соответствии с российским законодательством. А тот факт, что он возглавляет эту организацию, может и должен стать отягчающим обстоятельством, ведь он выразил не свое личное мнение, а высказался как глава общественной организации. Как я понимаю, он является гражданином Российской Федерации, а значит должен соблюдать законы нашей страны. Но поскольку мнение человека распространено на всю диаспору, следует поставить вопрос о лишении его гражданства нашей страны», – говорит Ворожцов.



Он отмечает, что любое землячество – это общественная организация, которая регулируется соответствующим законодательством. «У этой организации должен быть устав, который утверждается министерством юстиции, а в его основе должны быть прописаны все полномочия, сферы деятельности и ответственность этой организации. Люди, которые состоят в землячестве, принадлежат к одной этнической общности, но находятся они в нашей стране, поэтому тоже должны соблюдать законы РФ», – отмечает генерал МВД.

Он напомнил, что по российскому законодательству все общественные организации должны оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении безопасности, поддержке общественного порядка и помогать в борьбе с преступностью и терроризмом.



Но, отметил Ворожцов, перед значимыми политическими событиями – например, выборами – нередко противники нашего государства пытаются расшатывать ситуацию внутри страны, пытаясь создать дополнительные этнические и конфессиональные противоречия.

«Это наводит на мысль, не было ли это заявление сделано специально по заказу зарубежных спецслужб, антироссийских сил для того, чтобы дополнительно обострить внутриполитическую социальную обстановку в Российской Федерации в канун выборов президента? Выглядит вполне логично», – заключил Ворожцов.



Ранее президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов опубликовал оскорбительный пост в адрес участников спецоперации, после чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела.



Комментируя это дело, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой назвал национальные диаспоры, землячества и общины легализованными мафиозными структурами и призвал «заканчивать с межнациональным либерализмом». По мнению депутата, в России не должно быть параллельных структур «со своими законами, обычаями и властью».

