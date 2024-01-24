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    24 января 2024, 21:30 • В мире

    Вашингтонская элита подпортила Трампу победу

    Вашингтонская элита подпортила Трампу победу
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Дональд Трамп выиграл первые республиканские праймериз, которые прошли в штате Нью-Гэмпшир. Однако элиты Республиканской партии не собираются сдаваться и готовятся к новой битве. Если они добьются своего, Трамп лишится свободы маневра в политике и серьезно рискнет собственной жизнью.

    Каким будет второе президентство Дональда Трампа, сложный вопрос. Скорее всего, оно не оправдает надежд многих его сторонников, как не оправдало первое президентство. «Вашингтонское болото» – союз элиты и бюрократии – вновь окажется сильнее, чем эксцентричный нью-йоркский миллиардер, и ничего значимого не даст ему сделать.

    Зато с последним конкурентом Трампа на пути к матчу-реваншу против действующего президента Джо Байдена все ясно как день. Никки Хейли – это кандидат того самого «вашингтонского болота», кандидат политических элит и партийных бонз, кандидат олигархов с Уолл-стрит и пентагоновских «ястребов». Кандидат всех в Республиканской партии, кто объединился против «трампистов».

    Большинство в этой партии за Трампа, это показывают все социологические опросы. Даже Байден не сомневается, что в финале ему придется иметь дело именно с Трампом. Однако это не делает задачи, которые «вашингтонское болото» поставило перед Хейли, невыполнимыми. Она делает их замысловатее и сложнее.

    Путем праймериз ей Трампа не обойти, но можно навязать длительную борьбу, которая будет вытягивать из него ресурсы и продемонстрирует раскол партии на «трампистское» большинство и все еще значительное меньшинство «традиционалистов» – тех, кто считает, что республиканцы должны быть примерно такими, как при Буше-младшем.

    В политической традиции США значимые партийные расколы в период президентских выборов обычно врачуют тем образом, что победитель приглашает побежденного на значимый пост – чаще вице-президента, реже государственного секретаря.

    Проще говоря, Трампу попытаются навязать Хейли в напарники, не забывая подчеркивать, что она привлечет к нему дополнительный электорат, как женщина, национальное меньшинство (предки из Индии) и сторонник агрессивной внешнеполитической линии. С точки зрения политтехнологов, в этом есть практический смысл, хотя главная задача «вашингтонского болота» – это, конечно, уравновесить Трампа и иметь своего человека у его правого уха. 

    А если с президентом случится что-нибудь совсем нехорошее, его полномочия перейдут к вице-президенту вплоть до очередных выборов. То есть это потенциально опасная игра для Трампа, но для его врагов и лично для Хейли она стоит свеч – они могут выиграть, почти ничем не рискуя.

    Поэтому Хейли очень старается, будет стараться дальше и может рассчитывать на серьезную поддержку со стороны влиятельных и весьма неожиданных сил, вплоть до номинальных оппонентов – демократов.

    Дело в том, что на праймериз голосуют не по партийному билету (привычных нам партийных билетов у американцев, строго говоря, вообще нет), а кто угодно. Сторонник демократов может волеизъявиться на внутренних выборах республиканцев с умыслом на то, что так будет выгодно его собственной партии.

    Раньше считалось, что поступать подобным образом низко. Но по нынешним временам это далеко не самые подлые методы политических технологий.

    Официально можно заявить, что в штате Нью-Гэмпшир антитрампистская коалиция проиграла с результатом 55% на 43% в пользу Трампа. Это были первые праймериз (до того, в Айове, были так называемые кокусы, где действительно голосуют только представители партийных отделений) и проходили они в неудачном, слишком либеральном для ядерного электората «трампистов» месте. Позиции экс-президента в Нью-Гэмпшире считались неоднозначными, поэтому 12 процентных пунктов – это очень хороший отрыв.

    Однако Хейли набрала в полтора раза больше голосов, чем прогнозировалось. Поэтому результат праймериз для ее опекунов и спонсоров можно назвать хорошим: 55 на 43 это не разгром, это именно раскол, необходимый для интриги с вице-президентом.

    Результаты для Трампа могли быть еще хуже, если бы накануне праймериз с президентской гонки не снялся в его пользу губернатор Флориды Рон Десантис. Он провел дорогостоящую и бессмысленную кампанию, в ходе которой растерял свой прежде немалый рейтинг. У него, по сути, и не было другого выхода, но ложка хороша к обеду, и Десантис все сделал вовремя – дал Трампу обойти Хейли на старте с убедительным результатом.

    Трамп оценил это по достоинству и объявил, что прозвище Рон Десанктимониус (что-то вроде Рон Ханжа) «официально удалено». Эта «обзывалка» появилась в речах экс-президента после разлада с флоридским губернатором: тогда Трамп не простил Десантису собственных президентских амбиций, а простил ли теперь на самом деле – узнаем позже.

    Десантис явно рассчитывает на значимый пост в администрации Трампа, так как действующий губернаторский срок для него последний. Скорее всего, тоже хочет стать вице-президентом, но готов довольствоваться ролью поменьше.

    Вице-президентами также хотят стать чернокожий сенатор Тим Скотт и бизнесмен Вивек Рамасвами. Они снялись с выборов в пользу Трампа еще раньше и тоже вовремя.

    От Скотта ждали, что он будет сопротивляться дольше – как минимум до голосования в Южной Каролине, сенатором от которой является. Южная Каролина – место следующих праймериз и новой схватки Хейли с Трампом. И это родной для нее штат – штат, где она родилась, выросла и шесть лет проработала губернатором. Так что поддержка сенатора от этого же штата для Трампа – полезный подарок.

    И Рамасвами (тот самый, кто всю кампанию Трампа хвалил больше, чем себя, и призывал уступить России русскоязычную часть Украины), и Скотт лично прибыли в Нью-Гэмпшир, чтобы поздравить Трампа и проиллюстрировать сплочение партии вокруг него – назло Хейли, которая, как Баба-яга, против.

    Теперь при максимальной концентрации ресурсов с каждой из сторон конфликта праймериз в Южной Каролине обещают принять характер горячего боя с залпами из всех орудий. Такого не ждешь от внутренних республиканских выборов, где победитель известен заранее, но накал страстей определяют личности кандидатов.

    Обоих многие ненавидят, обоих – за дело. Но главное все-таки в том, что один из них олицетворяет опостылевшую элиту, а второй является ее, элиты, врагом, даже если на практике не сможет навредить ее интересам, и вместо того чтобы осушить «вашингтонское болото», утонет в нем сам.

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