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    19 января 2024, 14:08

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи.

    «И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори"».

    Эта реплика действующего президента Украины Владимира Зеленского предназначается вероятному президенту США Дональду Трампу – человеку самовлюбленному, эгоцентричному, злопамятному и мстительному, если верить мемуарам близких к нему в разное время американцев.

    Другими словами, Зеленский сам недостаточно подумал, прежде чем сослаться на папу.

    Дело было на встрече с журналистами после форума в Давосе, так что переход на личности можно считать частью общей истерики президента Украины, случившейся с ним в Швейцарии. Возможно, сказывается отсутствие оперативного доступа к необходимым его организму препаратам в зарубежных командировках, ведь Зеленский и премьеру Китая явным образом нагрубил, что шло вразрез с любыми возможными целями Украины, а кто более злопамятен – Трамп или китайцы, еще посмотреть нужно.

    «Я так понимаю, что была какая-то конференция, и он (Трамп) сказал, что если Путин не остановится, он передаст больше вооружения Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы», – так разворачивал Зеленский свою мысль.

    Такого Трамп точно не говорил. Скорее всего, с его точки зрения, у Украины никаких запасов нет и быть не может: не страна, а голь перекатная.

    Но он предлагал Киеву подумать над тем, чтобы передать России регионы, которые к ней тяготеют и предпочитают русский язык. В этом уже есть логика – и со стороны Трампа, и со стороны Зеленского, поскольку отношение к русскоязычным гражданам Украины, как к некоему «запасу», в его случае не удивляет. Возможный синоним «запаса» – «заложники».

    Но основная мысль президента Украины, которую он пытался донести до журналистов в Давосе, была в том, что Россия на Украине все равно не остановится и впоследствии вторгнется в страну НАТО, а что, мол, тогда господин Трамп будет делать? Потому-де сперва надо думать, а только потом говорить.

    Это классический пример перекидывания проблемы с совсем больной головы на сравнительно здоровую. И Трамп это Зеленскому припомнит. Социологические службы Америки указывают, что он опережает действующего президента Джо Байдена почти во всех «ключевых штатах», то есть должен стать следующим главой США. И что тогда будет делать Зеленский?

    То, что «Россия нападет на одну из стран НАТО, если победит Украину» – это сейчас генеральная линия вашингтонского обкома, секретариата НАТО и Еврокомиссии. Пропагандистский миф, которым на Западе обосновывают обеспечение Киева и вооружение ВСУ с прицелом на новый «контрнаступ» в 2025 году. То, что Зеленский проговаривает его к месту и не к месту, не вызывает вопросов.

    Но должен же он понимать, что возвращение Трампа в Белый дом уже через год значительно более вероятное развитие событий, чем ввод российских войск, например, в Литву.

    Это возвращение отнюдь не означает того, что США перестанут поддерживать Украину, поскольку стравливание России с Европой отвечает их долгосрочным интересам, а военный конфликт сам по себе – интересам американских промышленных и энергетических групп, спонсоров трамповой Республиканской партии.

    Да и сам Трамп в отношении Киева высказывается гораздо мягче, чем многие «трамписты» или премьеры Венгрии и Словакии.

    Например, комментируя противостояние Байдена с Палатой представителей, которая «зажала» для Киева более 60 млрд долларов, он заявил, что заключать сделку с Белым домом о финансировании Украины можно только после того, как Байден выполнит все требования республиканцев об укреплении границы с Мексикой. А ведь мог бы выступить против траты денег на Украину в принципе, эту мысль сейчас разделяет большинство его электората.

    Однако Украина не равна Зеленскому, о чем тот явно позабыл. Для Вашингтона не так уж и важно, кто в Киеве за старшего, а вот для самого «старшего» благоволение США нужно как воздух. Без него свои же сожрут.

    Даже если исходить из логики отпетых националистов, готовых воевать с Россией до последнего украинца, «старшим» должен быть тот, кто может выстроить отношения с главным спонсором – Америкой. Если не справился – слазь.

    Крупнейшие страны ЕС заявляют, что продолжат финансировать Украину даже в том случае, если США выйдут из игры. Если допустить, что это и впрямь случится, а европейцы как-то справятся сами, продлив существование киевского режима, без охранного ордера за подписью американского посла лично Зеленскому все равно не выстоять. С учетом этого ссориться с Трампом – это намыливать себе веревку.

    Когда Трамп снова станет президентом, Зеленский превратится в условного президента, чей официальный срок полномочий уже истек. Он будет архитектором военного поражения и фигурой, на которую удобно списать провалы игроков как внутри Украины, так и на Западе. И наиболее вероятное развитие событий – условие от Вашингтона к Зеленскому, по которому дальнейшая помощь будет увязана с проведением президентских выборов на Украине.

    Это то, с чем неизбежно согласится Республиканская партия и часть Демократической. Это самая удобная и безопасная тактика лично для Трампа. И это один из вероятных сценариев конца истории Владимира Зеленского, поскольку переизбираться ему придется с лозунгом «умрите все за меня».

    «Нет, лучше ты» – рискует услышать он в ответ.         

    Подумал ли об этом пока еще действующий президент Украины (как учил его папа) перед тем, как портить отношения с Трампом, остается невыясненным. Скорее всего, не успел.

    Правила конкурса «Разминка» в КВН, где Зеленский когда-то блистал, подразумевали 30 секунд на раздумья. Но когда человек находится в состоянии саморазрушения как политик и как личность, на подбор умных слов может не хватить и двух лет, что мы в его случае и наблюдаем. 

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