Суд в Колорадо помог противникам США во всем мире

Tекст: Дмитрий Бавырин

Колорадо – малонаселенный горный штат в самом центре США. Некогда – один из «спорных», где побеждали то демократы, то республиканцы. Но в XXI веке это наглухо либеральная территория, где у консерваторов шансов не больше, чем в солнечной Калифорнии.

Это отбросило Колорадо на обочину американской политики. Нет смысла проводить агитацию в штате, выбор жителей которого предрешен. Но после того, как местный верховный суд снял Дональда Трампа с республиканских праймериз, горная глухомань приковала к себе взоры всего американского истеблишмента.

Из-за затянувшегося либерального периода все семеро судей колорадского суда – назначенцы демократов. Из них четверо, проанализировав речь Трампа перед сторонниками в день захвата Капитолия, сочли его мятежником, покушавшимся на основы конституционного строя.

Так был удовлетворен иск о снятии бывшего президента с республиканских праймериз. Следует ожидать, что аналогичное решение будет принято верховным судом Колорадо и насчет участия Трампа в президентских выборах.

Ранее аналогичные иски отклонили суды во Флориде, Нью-Гэмпшире, Миннесоте, Мичигане и Аризоне. В двух последних случаях дело ушло на апелляцию, но получается, что Колорадо сломал сложившийся тренд. Такие же иски рассматривают еще как минимум в 16 штатах, и их количество продолжает расти.

Более чем в половине случаев в суд подавал один и тот же человек – Энтони Кастро, формально республиканский политик и крайне мутный тип, работающий как «засланный казачок» демократов. Ранее он пытался запретить Трампу участвовать в президентских выборах через Верховный суд США, но Верховный суд отказал Кастро в самом праве подавать такой иск.

Однако право оспаривать участие Трампа в праймериз их формально общей партии у него как будто бы было, и Кастро им выгодно злоупотребил, действуя как перебегающий туда-сюда политтехнолог, а не как внутрипартийный оппонент бывшего президента.

Короче говоря, сама по себе невозможность претендовать на голоса выборщиков штата Колорадо Трампа бы не ослабила – он на них и так не претендовал. Однако прецедент создан крайне неприятный – и в плане дальнейших решений судов по иску Кастро, и в плане подачи исков о снятии Трампа с президентских выборов на уровне штата. В Колорадо дали понять, что такая игра стоит свеч, и что на своей территории уже сейчас расценивают эксцентричного миллиардера как мятежника.

Худший вариант для Трампа – обвинительный вердикт в тех же Аризоне и Мичигане, а также в Неваде и Висконсине. Это «спорные штаты», и если фамилию экс-президента не поместят там в избирательные бюллетени, это станет для его кампании критичным.

Если у Джо Байдена и есть шанс выиграть президентские выборы еще раз, то вот он, этот шанс. Других не просматривается.

81-летний президент уже заявил, что тоже считает Трампа мятежником. Сам Трамп в своей соцсети Truth Social ответил в духе «сам дурак». «Я не мятежник... а продажный Джо Байден – да», – написал он.

Конструктивной дискуссии между ними ждать не следует. А чего следует ждать?

С одной стороны, следует ждать, что кампания Дональда Трапа станет еще богаче, а сам он – еще популярнее. По крайней мере, именно к этому приводили все предыдущие поползновения демократов убрать его из политики через суд – к росту рейтинга и количества донатов. Американцы удивительно быстро организуются тогда, когда видят со стороны государства попытку ущемить свои политические права.

С другой стороны, неизбежно ужесточение юридической войны между республиканцами и демократами. Вердикт в Колорадо стал пересечением очередной «красной линии», и теперь «красные» сиречь республиканские штаты начнут препятствовать участию в выборах кандидата Байдена. Это уже предложил сделать, например, вице-губернатор Техаса.

Скорее всего, эта война будет завершена с вердиктом всемогущего Верховного суда США, где команда Трампа оспорит колорадский приговор, а значит, и все подобные приговоры разом. Из девяти судей главного суда страны, чей вердикт обязателен для всех штатов, шестерых относят к консерваторам, причем троих назначил лично Трамп, когда был президентом.

Учитывая прежние вердикты судов в Аризоне, Нью-Гэмпшире, Мичигане etc крайне маловероятным кажется то, что Верховный суд выдаст особо оригинальное решение. Пока все оригиналы собрались в Колорадо, где, кстати говоря, происходит действие популярного сатирического мультсериала «Южный парк». Посыл большинства его серий в том, что Америка сошла с ума.

Может быть, и впрямь сошла. По крайней мере, американцы своими руками разрушают систему сдержек и противовесов США и отменяют многолетние правила политической конкуренции. Между «синими» (то есть демократами) и «красными» идет настоящая война без правил. Чем больше табу они нарушат, тем ближе подойдут к полноценной гражданской войне.

Но даже в том случае, если худшего удастся избежать, США нанесли жестокий удар по собственному имиджу. Как ехидно заметил президент Сальвадора Найиб Букеле, комментируя процесс против Трампа еще полгода назад, «просто представьте, если бы это произошло в любой другой стране».

«Соединенные Штаты потеряли возможность использовать «демократию» во внешней политике», – резюмировал он.

Имеется в виду то, что отстранение от выборов главного кандидата от оппозиции по политизированному и надуманному предлогу – заведомо недемократичный шаг. И если бы это произошло в какой-то другой стране, а кандидат был прозападной ориентации, Вашингтон провозгласил бы это неприемлемым и пригрозил «нарушителю» санкциями.

Невозможно пропагандировать нравственность, работая под вывеской публичного дома. По крайней мере, делать это так, чтобы это не выглядел лицемерием – и чтобы тебя воспринимали серьезно.

Суд в Колорадо свернул эту многолетнюю комедию, запретив не только Трампу – участвовать в праймериз, но и Вашингтону лезть в дела суверенных стран с намерением «поправить» их демократию.

Этого права у него и прежде не было, но теперь бесстыжесть такой политики – общеизвестный факт. И каждое поползновение американцев в эту область может быть купирована невежливо, но твердо – «на себя посмотри!».