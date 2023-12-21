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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    24 комментария
    21 декабря 2023, 09:59

    К требованию не допустить Трампа до выборов присоединились 16 штатов

    NYT: Еще в 16 штатах подали иски с требованием не допустить Трампа к выборам

    К требованию не допустить Трампа до выборов присоединились 16 штатов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иски с требованием не допустить экс-президента США Дональда Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии подали еще в 16 штатах, пишет New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare.

    Как пишет газета, в 16 штатах находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность президента США в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США, передает РИА «Новости».

    В этих исках утверждается, что Трамп якобы участвовал в штурме Капитолия.

    Ранее Верховный суд штата сообщил, что бывшему президенту США Дональду Трампу запрещено участвовать в праймериз в Колорадо в рамках определения кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

    20 декабря 2023, 12:22
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому

    Военкор Громов: Россия планомерно уничтожает все украинские носители ракет Storm Shadow

    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские военные, судя по всему, бьют по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24. Это необходимо для того, чтобы противник не смог использовать западные ракеты Storm Shadow. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кропивницком (Кировоград)

    «В Кировоградской области Украины находится аэродром Канатово. Оттуда, насколько известно, взлетают носители ракет Storm Shadow, в частности Су-24», – сказал Федор Громов, военный корреспондент. Он допускает, что именно они стали целью ударов ВС РФ. 

    По мнению собеседника, наши войска превентивными ударами стремятся уничтожить украинскую авиацию. «У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», – подчеркнул Громов.

    При этом, как полагает военный корреспондент, Кировоградская область имеет слабую систему ПВО. Он отметил, что переданные Западом комплексы расположены в основном в Киеве. «Не исключено, что наши удары наносятся силами «Искандеров», – считает Громов. Собеседник также допускает, что в атаке могли быть задействованы и беспилотники «Герань». Он прогнозирует, что в ближайшее время ВС РФ продолжат наносить удары по этой цели.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины. Отмечается, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Примечательно, но ВС РФ уже не первый раз за последнее время наносят удары по этой территории.

    Аналогичные сообщения поступали несколькими днями ранее. Также в конце ноября сообщалось о массированной атаке, в том числе на Кировоградскую область. Кроме того, в октябре отмечалось, что в результате российских ударов в регионе был поврежден объект инфраструктуры, что привело к возгоранию.

    Коментарии (19)
    20 декабря 2023, 19:47
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Денис Тельманов

    Опала признанного экстремистом и террористом писателя Бориса Акунина – не навсегда, прогнозирует писатель Захар Прилепин.

    «Я думаю, что эта ситуация устаканится. Для этого требуется деятельное участие Акунина (внесен в перечень экстремистов и террористов), который, хотелось бы, чтобы объяснил свое поведение.... Он должен не хорохориться, а сделать выводы», – сказал Прилепин в интервью изданию Daily Storm.

    «Когда пройдет капитуляция Украины, произойдет и всепрощение участников войны с их стороны. Мы же не можем всю Украину отдать под суд. Произойдет амнистия для участников войны с той стороны. Для Акунина, Чулпан Хаматовой, Дмитрия Глуховского придумают форму легализации на новых условиях», – считает Прилепин.

    Напомним, что Акунин в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что в ЕС нужно сделать программу по помощи релокации бежавшим из Российской армии. После этого его внесли в список террористов и экстремистов. Также в отношении Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.

    Коментарии (79)
    20 декабря 2023, 16:39
    Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы

    Вице-премьер Хуснуллин: Отремонтирован путь через новые регионы в Крым

    Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сухопутный маршрут в Крым через территории новых регионов отремонтирован, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    ГК «Автодор» завершил ремонт автомобильной дороги вдоль Азовского побережья, сообщил вице-премьер, сообщается на сайте правительства России.

    На территории ДНР и в Запорожской области отремонтировали около 160 километров дорог, еще 200 километров сухопутного маршрута отремонтировано  в Запорожской и Херсонской областях.

    Готово около 360 километров магистрали, связывающей Крым и большую Россию через новые регионы. Также отремонтированы семь мостов в составе трассы.

    Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что обустроены 43 остановки, свыше 14 километров ограждения, 2 тыс. дорожных знаков и более двух километров бордюрного камня.

    Коментарии (17)
    20 декабря 2023, 20:48
    В США придумали план развития Украины без денег
    В США придумали план развития Украины без денег
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    У Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, согласно плану, Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости, передает РИА «Новости».

    Блинкен уточнил, что для этого США и союзники должны помочь Украине «преодолеть эти зиму, весну и лето».

    Напомним, Вашингтон предлагает передать Киеву замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

    Коментарии (33)
    20 декабря 2023, 14:45
    Писатель Додолев раскрыл, что Градский говорил о браке Пугачевой с Галкиным
    Писатель Додолев раскрыл, что Градский говорил о браке Пугачевой с Галкиным
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Близкий друг Александра Градского журналист и писатель Евгений Додолев поделился отрывками бесед с музыкантом, которые не вошли в выпущенную к 70-летию мэтра книгу.

    По его словам, весной 2020 года у них с Градским зашел разговор о Пугачевой, когда музыкант рассказал, что с 1986 года у певицы были проблемы с голосом, она не могла давать концерты, поэтому зарабатывала только на редких корпоративах, передают «Аргументы и факты».

    Также Додолев отметил, что сначала Пугачеву обеспечивал Филипп Киркоров, потом Максим Галкин (признан иноагентом).

    «Точная цитата: «Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина – за счет своего мужика», – поделился журналист.

    Кроме того, на вопрос Додолева, почему он ранее избегал разговоров о Пугачевой, Градский сказал, что нельзя заявить, что «Пугачева – говно, так как ответом будет: «Градский завидует, у него не сложилось такой карьеры, как у нашей любимой Аллы Борисовны».

    Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу и отметила, что Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла.

    Коментарии (12)
    20 декабря 2023, 12:58
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Эксперт Юшков: Wintershall и OMV могли обвинить Россию в заморозке прибыли компаний

    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные компании неоднократно заявляли о намерении покинуть Россию, но практически никто так и не сделал этого. Сейчас Москва превентивно запустила процесс, который лишит Запад возможности обвинять нашу страну в якобы краже их денег, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения.

    «Если бы Wintershall и OMV сами ушли с российского рынка, как заявляли ранее, то их ждала бы продажа доли в бизнесе и сохранение вырученных средств на счетах типа C, вывести финансы с которого можно только через решение российского руководства», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но компании не уходили, их выручка накапливалась, так как вывести ее за рубеж просто так нельзя. И в любой момент они могли обвинить Россию в том, что мы якобы заморозили деньги, которые принадлежат Wintershall и OMV. Теперь окно для манипуляций закрылось», – отмечает он.

    «При этом ранее подобных действий российские власти не совершали, вероятно, потому, что надеялись договориться с ЕС. Планировалось, что европейцы частично разблокируют наши активы, а мы в свою очередь деньги их компаний. Однако сейчас вводится все больше санкций и за рубежом подготавливается законодательная база под изъятие наших резервов. Поэтому смысла защищать интересы иностранных акционеров больше нет», – акцентирует эксперт.

    «На разработке месторождения это решение не отразится. Судьба залежей будет зависеть не от присутствия иностранцев, а от экономической целесообразности. Поставки энергоносителей в Европу сейчас уменьшились, поэтому «Газпром» вполне может перейти к сокращению добычи», – поясняет он.

    «Главная интрига, по моему мнению, заключается в том, кто станет владельцем акций. АО «СОГАЗ», скорее всего, купило их только на время. Долю в пакете могут получить азиатские компании, также не исключается борьба среди российских предприятий, например, «Роснефти» и «Новатэка», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности ОАО «Севернефтегазпром» и акционерных обществ «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные частям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные частям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих зарубежных владельцев.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад Правительство установило предел цены для «Газпрома» на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

    Коментарии (9)
    20 декабря 2023, 20:14
    Блинкен заявил о скором расширении НАТО
    Блинкен заявил о скором расширении НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Швеция в скором времени станет членом Североатлантического альянса, что усилит потенциал организации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В ходе пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте Блинкен сказал, что НАТО в уходящем году стала «больше и сильнее», к ней присоединилась Финляндия, а вскоре присоединится и Швеция, передает ТАСС.

    Это усилит потенциал НАТО и укрепит ее возможности, утверждает госсекретарь США.

    В начале декабря США и Швеция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, расширяющее партнерство перед вступлением Швеции в НАТО.

    Коментарии (30)
    20 декабря 2023, 16:31
    Ушедшая сеть Decathlon объяснила поставки товаров в Россию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 2022 года в России официально не работает, но продолжает поставлять товары в РФ, об этом заявили в пресс-службе компании.

    Сообщается, что сеть Decathlon продолжала поставлять в Россию ограниченный объем продукции, чтобы завершить сделку по продаже своих активов компании АРМ, передает «Фонтанка».

    Отмечается, что это делалось для того, чтобы покупатель бизнеса запустил собственные операции, сохранив рабочие места.

    Напомним, в июне прошлого года магазины Decathlon приостановили работу в России.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 12:47
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит

    Захарова объяснила заявление Зеленского о непонимании русского языка

    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о том, что перестал понимать русский язык, не лукавил, но предметом гордости это быть не должно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

     «Он абсолютно не лукавит. <…> Язык – это то, что позволяет расширять твой кругозор, более оперативно получать информацию. Чем же тут гордиться, если, как он сказал, он забыл язык, не помнит, не понимает. Что здесь является предметом гордости?» – задалась вопросом дипломат в эфире программы на радио Sputnik.

    При этом, подчеркнула Захарова, это заявление рассчитано на людей, в «которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику». По ее словам, это пещерный национализм, на уровне привитого инстинкта.

    Захарова добавила, что Зеленскому требуется не только переводчик.

    «Я не беру на себя смелость ставить какие-то диагнозы, но это же очевидные вещи», – заключила она.

    Напомним, Зеленскому на пресс-конференции перевели вопрос, заданный на русском языке. Вопрос президент Украины дослушал, сняв наушник, но ответил на украинском языке.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 12:51
    Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»

    Посольство Таджикистана провело разъяснения среди своих граждан на рынке «Садовод»

    Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанское посольство провело разъяснительную работу среди своих граждан, трудящихся на московском рынке «Садовод», сообщили в дипломатическом представительстве.

    На место прибыла рабочая группа, она провела разъяснительную работу с гражданами Таджикистана, работающими на рынке, их попросили соблюдать правила пребывания в стране проживания, сообщили в посольстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что диппредставительство контролирует ситуацию, а также находится в тесном сотрудничестве с «соответствующими органами» России.

    Напомним, активных участников беспорядков, устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве, приговорили к арестам и депортации. К административным арестам за неподчинение правоохранителям приговорены свыше 50 участников конфликта, 22 мигранта решили выдворить из страны.

    Коментарии (38)
    20 декабря 2023, 13:55
    Песков заявил о невыполнении Ходорковским данных при помиловании обещаний

    Песков: Ходорковский не выполнил обещания, которые давал при помиловании

    Песков заявил о невыполнении Ходорковским данных при помиловании обещаний
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в 2013 году помиловал бывшего главу «ЮКОСа» Михаила Ходорковского (признан иноагентом) из гуманитарных соображений, однако тот не выполнил данных тогда обещаний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сожалеет ли Путин о помиловании Ходорковского.

    «Я не думаю», – сказал он. Песков уточнил, что тогда со стороны Ходорковского звучали определенные заверения. Президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений, принял решение о помиловании, передает ТАСС.

    Все обещания Ходорковского остались на бумаге. «Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина», – добавил Песков.

    В 2005 году Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже срок наказания был снижен судом до восьми лет.

    По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал экс-бизнесменов виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы, позже приговор был смягчен до 11 лет.

    В декабре 2013 года президент России помиловал Ходорковского, он был освобожден 20 декабря 2013 года. Адвокаты Ходорковского при этом заявляли, что им ничего не известно о прошении бизнесмена к главе государства о помиловании, передает «Газета.ru».

    Между тем Ходорковский косвенно признал вину.

    Коментарии (45)
    20 декабря 2023, 19:18
    Сотни контейнеровозов отказались от прохода через Красное море

    Bloomberg: Контейнеровозы изменили маршрут из-за опасности судоходства в Красном море

    Сотни контейнеровозов отказались от прохода через Красное море
    @ Axel Heimken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судоходные компании меняют маршруты из-за обстрелов в Красном море, более сотни контейнеровозов отправлены по длинному маршруту вокруг Африки во избежание рисков, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, 103 контейнеровоза предпочли обогнуть Африканский континент, «чтобы избежать насилия в Красном море», что создает дополнительные расходы и задержки.

    Компании также рассматривают возможность использования железнодорожных и воздушных маршрутов, так как водный путь, по которому осуществляется 12% мировой торговли, считается слишком опасным для прохождения.

    Пока США и их союзники пытаются выработать меры для предотвращения нападений хуситов на суда, растет стоимость страховки для пересекающих Красное море, растут фрахтовые ставки и цены на нефть, отмечает издание.

    На прошлой неделе американский эсминец сбил 14 дронов в Красном море.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 15:27
    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

    Дочь актера Ивана Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел в Донбассе

    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Евдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актера Ивана Охлобыстина, сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки с гуманитарной помощью в Донбасс.

    По ее словам, сам актер и его супруга актриса Оксана Арбузова в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Известно, что женщина уехала в Ростов за добавкой помощи, а актер в этом время попал под обстрел, тогда и «словил пулю». «Слава Богу, (был) в броне! Горжусь невероятно», – сказала дочь актера.

    На связь с поклонниками артист пока не выходил.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.

    Коментарии (18)
    20 декабря 2023, 14:37
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили скопления живой силы и техники украинской армии у поселков Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщило российское Минобороны.

    У этих населенных пунктов поражены 14-й бригада нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовая и 116-й механизированная бригады ВСУ, украинская сторона потеряла до 70 человек, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ВСУ потеряли там две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла до 75 человек, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад у Синьковки и Терн в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 40 человек, две БМП, два пикапа и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР) и Торского (ДНР). За сутки украинская армия потеряла до 180 человек, две бронемашины и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Шумов в ДНР. Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР. Общие потери украинской стороны на этом направлении составили до 250 человек, танк и три автомобиля.

    При контрбатарейной борьбе поражены словацкая САУ Zuzana 2 и британская САУ AS-90, две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 110 человек и две САУ «Акация».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику украинской армии в 127 районах.

    Коментарии (8)
    20 декабря 2023, 18:28
    Мизулина пожаловалась в МВД на блогера Пашу Техника
    Мизулина пожаловалась в МВД на блогера Пашу Техника
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила полицию проверить рэпера и блогера Пашу Техника (Павла Ивлева) в связи с распространением деструктивного контента.

    По словам Мизулиной, Техник рекламировал запрещенные вещества, магазины по продаже наркотиков и распространял порнографический и деструктивный контент. «Сейчас блогер активно чистит канал и удаляет посты, мы все видим», – написала она в своем Telegram-канале.

    Ранее Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить блогеров Ксению Губину и Тату Феодориди.

    Коментарии (13)
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    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

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    Антидроновая ПВО станет оружием 2024 года

    Российской армии нужна защита от небольших беспилотников. О том, что в этом направлении должна совершенствоваться работа ПВО, сказал в своем выступлении на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как нашей армии создать эффективную защиту от БПЛА противника? Подробности

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    Французы пытаются столкнуть США и Россию в Африке

    Американская ЧВК начинает работу в стране, в которой официально работают российские военные инструкторы. По крайней мере, так утверждает одна из французских радиостанций. По сведениям газеты ВЗГЛЯД, поездка представителей некоторых стран НАТО в ЦАР действительно имела место, но выглядела совсем иначе. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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