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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    14 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    8 комментариев
    20 декабря 2023, 21:48

    Байден назвал Трампа мятежником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден назвал экс-главу государства Дональда Трампа «мятежником» за поддержку штурма Конгресса 6 января 2021 года.

    Отвечая на вопрос, считает ли Байден Трампа «мятежником», он ответил, что «это очевидно», передает ТАСС. «Он определенно поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», – сказал Байден.

    Напомним, Трампу были предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.

    19 декабря 2023, 08:53
    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо отреагировал на слова министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией

    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса подтверждают воинственные настроения представителей Запада по отношению к России, заявил глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.

    По его словам, такое заявление из Германии является сумасшедшим, этот воинственный настрой должен беспокоить европейские страны, передает РИА «Новости».

    В частности, Филиппо подчеркнул, что эта нацеленность на боевое столкновение – «самоубийственная для представителей ЕС инициатива Вашингтона». Это лишний раз доказывает, что Германия хочет через новый договор ЕС навязать европейскую армию под руководством США и Германии.

    В заключение политик призвал «свободную Францию» выступить против подобной политической обстановки в мире, так как она крайне опасна для Европы и ее армии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем представители ЕС создают ситуацию для военного столкновения России и Германии.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 14:43
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация на Украине разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 00:58
    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США, Германия и Украина проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
    @ Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Генассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали 49 стран, включая США, Германию и Украину, сообщают информационные агентства.

    В число стран, которые проголосовали против, также вошли Великобритания, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

    Многие из них утверждают, что такое решение принято, поскольку Москва якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, документ поддержали 118 стран, воздержались 14 стран. В результате внесенная Россией резолюция была принята Генассамблеей ООН.


    Коментарии (27)
    18 декабря 2023, 17:38
    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море

    Эксперты: Вашингтон приглашает Норвегию бороться с хуситами, чтобы смягчить недовольство арабских монархий

    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море
    @ no.usembassy.gov

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтон хочет защитить корабли, следующие через Красное море, от хуситов. Но единоличные действия США вызывают недовольство арабских монархий, поэтому американцы хотят смягчить их опасения, приглашая к борьбе другие страны, например, Норвегию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее США запросили помощь Норвегии по урегулированию ситуации в Красном море.

    «Ситуация в Красном море сейчас очень напряженная, так как хуситы атакуют любые суда, следующие в Израиль. Естественно Вашингтон, как союзник Тель-Авива, пытается противодействовать йеменцам. Поэтому США создают коалицию, в которую уже вошли британцы и французы. Теперь к ней, вероятно, присоединится и Норвегия», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако данные действия вызывают опасения региональных игроков, которые выступают против эскалации ситуации. В частности, Саудовская Аравия не хотела бы, чтобы конфликт перешел в фазу ударов по самому Йемену. Данное развитие событий может спровоцировать новые столкновения между хуситами и войсками королевства, что Эр-Рияду не нужно», – пояснил он.

    «Политически важно, чтобы безопасность в Красном море обеспечивала международная коалиция. Это важный регион с точки зрения глобальных коммуникаций, поскольку там расположен маршрут торговых судов, причем один из важнейших», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай.

    «Единоличное американское вмешательство может вызывать у стран арабских монархий отрицательную реакцию, так как их отношение к этой идее весьма неоднозначное. Недоверие к США у государств Ближнего Востока в последнее время также возросло. Вашингтон рассчитывает, что международная коалиция может смягчить их недовольство», – подчеркивает собеседник.

    «А поводы для опасений есть. Хуситы являются врагами Саудовской Аравии, да и другие монархии Ближнего Востока относятся к ним отрицательно. Вроде бы Эр-Рияд должны устраивать боевые действия против Йемена, однако королевство не заинтересовано во вмешательстве в США, так как оно может вызывать эскалацию конфликта в регионе», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее Норвегия получила запрос от США о проведении совместной международной операции по обеспечению безопасности в Красном море, сообщает норвежское E24. Представитель МИД страны Эйвинд Вад Петерссон заявил, что просьба Вашингтона находится на рассмотрении. Также сообщается, что норвежские судовладельцы рассчитывают на участие Осло в операции в Баб-эль-Мандебском проливе.

    Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) в ответ на атаки по гражданским судам в Красном море, сообщает портал Semafor. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что хуситы и хотят подорвать морскую торговлю.

    Ранее стало известно о желании США создать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда. Предполагается, что в акватории будет развернута «специальная модернизированная многонациональная оперативная группа».

    Напомним, хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что произвели два ракетных удара по израильским контейнеровозам Alanya и PALATIUM III, об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа. Ранее хуситы атаковали с помощью противокорабельной ракеты норвежское судно Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти.

    Кроме того, в понедельник стало известно о том, что BP приостанавливает поставки нефти на танкерах через Красное море из-за участившихся атак хуситов, сообщает Bloomberg.

    Ранее о прекращении поставок через Красное море заявили и другие крупные перевозчики, в числе которых мировой лидер по контейнерным перевозкам Maersk, передает «Коммерсант». Такое решение компания приняла после того, как на прошлой неделе в сторону одного из контейнеровозов, Maersk Gibraltar, следовавшего из оманского порта Салала в Джидду (Саудовская Аравия) и проходившего у берегов Йемена, была выпущена ракета.

    Коментарии (10)
    19 декабря 2023, 13:44
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ

    Путин: К границам России переброшены значительные силы США

    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    @ Valda Kalnina/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США, заявил президент Владимир Путин.

    Так, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны он отметил, что к российским границам переброшена авиатехника НАТО, также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе, передает ТАСС.

    «Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, президент напомнил об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток.

    «Ну вот, пожалуйста. Такие вот партнеры – врут беззастенчиво, просто на каждом шагу», – заметил Путин.

    Президент заметил, что агрессивный характер альянса при этом даже не скрывается за оборонительными формулировками, как ранее заверяли, что они (НАТО) – не военный блок, а политическая организация.

    «Только пятую статью устава НАТО никто не отменял никогда, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство», – подчеркнул глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией.

    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 11:53
    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины

    Американист Дудаков: Заявляя о последнем пакете помощи для Украины, Белый дом оказывает давление на республиканцев

    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Белый дом заявляет о последнем транше помощи Украине, чтобы заставить республиканцев выделить новые деньги. Однако оппоненты администрации настроены на дальнейшее сокращение финансовой поддержки офиса Зеленского, заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал последний пакет помощи Украине.

    «Кирби лукавит, и это, скорее всего, не последний пакет помощи Украине. Про предыдущий транш говорили то же самое. На самом деле, у Пентагона еще осталось в запасе около 500–700 млн долларов. Этой суммы хватит, чтобы провести еще несколько выплат», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Такая риторика – безусловно, элемент давления на республиканцев, чтобы они согласились выделить новые средства для Украины. Однако компромисса найти пока не удается. Оппоненты продолжают шантажировать Белый дом неразрешенным миграционным кризисом на южных границах США», – отмечает собеседник.

    «Обсуждение новой помощи Украине переносится на январь, так как нижняя палата Конгресса США уже на рождественских каникулах, а верхняя уйдет на отдых через пару дней. Законодатели вернутся к работе не ранее 3 января, а затем у них будет две недели на согласование бюджета. Вероятно, за это время они и договорятся о каком-то компромиссе», – подчеркивает он.

    «Вместе с тем республиканцы всерьез настроены на сокращение траншей для Украины. Особенно финансовой помощи для ее бюджета, которую планируется резать, что называется, «по живому». Скорее всего, будет выделено 15–20 млрд для ВСУ, но этих средств не хватит ни для наступления, ни даже для полноценной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Не исключаю, что в скором времени финансовую ответственность за будущее Украины Вашингтон переложит на Европу. Однако полностью заместить Штаты там попросту не смогут. Так или иначе, сокращение выделяемых Соединенными Штатами средств – это плохие новости для офиса Зеленского», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Соединенные Штаты в конце декабря объявят новый пакет военной помощи Украине, который будет последним в связи с исчерпанием ресурсов на ее поддержку, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также добавил, что без решения Конгресса США о выделении новых средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов для помощи офису Зеленского.

    Между тем Сенат США, который пока также не может одобрить выплаты Украине, решил из-за этого вопроса не уходить на новогодние каникулы и продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. Об этом сообщал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Однако Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и планирует продолжить работу только в январе.

    Джон Кирби осудил решение конгрессменов-республиканцев прервать работу на рождественские каникулы. Он посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а законодатели тем временем «отправляются домой на праздники».

    Напомним, американский президент Джо Байден еще в октябре запросил у Конгресса выделить чуть более 100 млрд долларов на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из них 60 млрд долларов предлагается отправить Украине. Этих денег должно хватить на весь 2024 год. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Украину без американских денег.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 08:26
    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине

    Чешский президент Павел признал, что на Украине ожидается плачевная для Европы перемена

    Президент Чехии предположил будущее конфликта на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году конфликт на Украине станет еще более неприятным для Запада, поделился мнением с изданием Seznam Sprаvy чешский лидер Петр Павел.

    По его словам, развитие украинского конфликта приближается к моменту, когда ожидается значительный прогресс уже к 2024 году, однако с учетом имеющихся данных, это произойдет не в удачном для европейских стран смысле, передает РИА «Новости».

    Павел добавил, что в ЕС ожидают нового сдвига в политике конфликта, связанного с предстоящими в России и Соединенных Штатах выборами.

    Так, по мнению главы Чехии, в случае успеха кандидата Дональда Трампа в США мирные переговоры по украинскому конфликту состоятся уже вне зависимости от мнения Киева или представителей ЕС.

    Кроме того, Павел отметил, что Москва сможет найти компромисс, при котором она вернет себе статус «ключевого игрока», что Европе невыгодно.

    «Придется с этим смириться», – заключил президент Чехии.

    Ранее американские конгрессмены не достигли консенсуса относительно 60 млрд долларов для Украины.

    Коментарии (5)
    18 декабря 2023, 07:55
    В секретной службе США прокомментировали инцидент с кортежем Байдена

    Секретная служба США: Инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным

    Tекст: Вера Басилая

    Инцидент с автоколонной президента США Джо Байдена не был преднамеренным, заявил представитель секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства Стив Копек.

    В заявлении секретной службы говорится, что в автомобиль охраны Байдена непреднамеренно врезался другой автомобиль в Уилмингтоне, округ Колумбия, кортеж президента отбыл без происшествий, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной Байдена, когда он с женой выходил из штаб-квартиры предвыборного штаба демократа в центре Уилмингтона.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 01:58
    Россия сократила объем вложений в госдолг США

    Россия в октябре сократила объем вложений в госбумаги США до 31 млн долларов

    Россия сократила объем вложений в госдолг США
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Объем вложений России в американские ценные бумаги в октябре сократился с 73 млн до 31 млн долларов, следует из документов минфина США.

    На долгосрочные гособлигации приходится 28 млн, на краткосрочные – 3 млн долларов, передает ТАСС.

    Напомним, Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США весной 2018 года, тогда их уровень снизился с 96 млрд долларов до 14,9 млрд долларов. Весной 2023 года этот показатель составлял 77 млн долларов. К концу лета вложения упали до 31 млн, но в сентябре выросли до 73 млн долларов.


    Коментарии (7)
    19 декабря 2023, 21:59
    WSJ: При обмене Ярошенко на Рида была нарушена договоренность о телесъемке
    WSJ: При обмене Ярошенко на Рида была нарушена договоренность о телесъемке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    При обмене российского летчика Константина Ярошенко на американского морпеха Тревора Рида в минувшем году в Турции была нарушена договоренность о телесъемке, сообщает The Wall Street Journal.

    Издание узнало детали обмена. Утверждается, что ни один из самолетов не должен был получить разрешения на посадку, пока их экипажи не выполнят контрольный список, включающий фотографирование и отправку фотографий офицеру каждого пассажира на борту. Также не должно было быть никаких новостных камер, передает Lenta.ru.

    Обмен прошел на оцепленной взлетно-посадочной полосе в южной части аэропорта Анкары, утверждается, что хотя кадры обмена все равно появились в СМИ, Россия вновь использовала этот аэропорт при обмене с участием Виктора Медведчука.

    Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.


    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 06:28
    Трампу запретили участвовать в праймериз в Колорадо

    Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

    Трампу запретили участвовать в праймериз в Колорадо
    @ Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшему президенту США Дональду Трампу запрещено участвовать в праймериз в Колорадо в рамках определения кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, сообщил Верховный суд штата.

    Суд подтвердил решение первой инстанции, отказавшейся допускать Трампа на основании 14 поправки к конституции как лицо, которое «занимая должность, участвовало в мятеже или восстании против США». Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг счел решение суда в Колорадо ошибочным и заявил, что оно будет оспорено, передает РИА «Новости».

    Кандидата от республиканцев выберут на национальном съезде партии по итогам праймериз в штатах, которые определяют количество делегатов от каждого в поддержку кого-либо из номинантов. Даже если Трамп не будет представлен в одном из штатов, он сможет стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.


    Коментарии (4)
    18 декабря 2023, 04:35
    Водитель в США врезался в машину рядом с кортежем Байдена

    Reuters: Неизвестный врезался в машину рядом с автоколонной Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    В США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена, президент не пострадал, передает Reuters.

    Инцидент, как уточняется, произошел в штате Дэлавер, где американский лидер проводит выходные вместе со своей супругой Джилл. Байден и первая леди США не пострадали, передает РИА «Новости».

    Во время ЧП Байден с женой выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба демократа в центре Уилмингтона. По данным пресс-пула, серебристый седан врезался в автомобиль, который прикрывал кортеж на перекрестке напротив входа в предвыборный штаб, передает ТАСС.

    Журналисты сообщили, что раздался сильный удар, Байден стоял у машины с удивленным выражением лица. Агенты Секретной службы США быстро окружили автомобиль виновника ДТП и наставили оружие на водителя, который тут же поднял руки вверх.

    Ранее полицейская машина, ехавшая впереди кортежа Байдена, попала в аварию.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 06:59
    Байден назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Байден увидел «много общего» между Москвой и Мар-а-Лаго и назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье бывшего президента США Дональда Трампа) есть много общего.

    Байден сказал, что Трамп «на выходных поддержал своего старого приятеля Путина» и «даже процитировал его». Как заявил президент США, «это неудивительно», передает РИА «Новости».

    Речь идет о высказывании Трампа о том, что «политически мотивированное преследование оппонентов» в США «очень хорошо для России», так как демонстрирует «загнивание американской системы». В связи с этим, отметил Трамп, США лишаются возможности «притворяться учителем демократии».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.


    Коментарии (2)
    18 декабря 2023, 17:11
    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с другими странами

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты», – приводит ТАСС слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, США и президент Джо Байден «это прекрасно понимают», и им «хорошо известно», что у России «нет никаких территориальных споров со странами НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Коментарии (2)
    18 декабря 2023, 01:29
    Трамп обвинил США в приближении катастрофы на Ближнем Востоке

    Трамп: Ситуация на Ближнем Востоке грозит катастрофой по вине США

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США и теперь грозит обернуться катастрофой, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

    Трамп на странице в социальной сети Truth Social написал, что на Ближнем Востоке происходят «действительно плохие вещи», и в силах США остановить происходящие там ужасы, в противном случае может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью, передает РИА «Новости».

    По его словам, данная его позиция относится и к конфликту на Украине, причем, «возможно, даже и в большей степени».

    Ранее Трамп назвал администрацию Джо Байдена угрозой демократии в США, процитировав Путина.

    Коментарии (2)
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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    США начинают новую безнадежную войну

    Целую коалицию собирают Соединенные Штаты для военной операции с силой, которая угрожает всей мировой торговле. Фактически Вашингтон объявил новую войну в тысячах километров от своих границ. И война это, скорее всего, вновь будет для Америки неудачной. Почему? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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