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Трампу в США предъявили обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия
Трампа обвинили в попытке использовать «насилие и хаос» для вмешательства в выборы в США 2020 года
Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены новые обвинения в рамках дела о попытке вмешательства в выборы 2020 года в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, следует из опубликованного судом документа.
Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав» – передает РИА «Новости».
В обвинительном заключении утверждается, что Трамп «и его сообщник» хотели «использовать насилие и хаос в Капитолии, призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов».
Утверждение присяжными обвинительного заключения требуется по закону, только после этой процедуры прокуратура может вменить деяния фигуранту. Трампа вызвали в суд. По данным СМИ, он должен явиться туда 3 августа в 16.00 (23.00 мск).
Американский спецпрокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Аппарат специального прокурора утверждает, что у Трампа было шесть сообщников, передает ТАСС.
Штаб Трампа назвал обвинения «свежей коррумпированной главой» в попытке «преступной семьи Байдена» вмешаться в президентские выборы 2024 года. Команда Трампа обвинила президента США Джо Байдена в использолвании минюста США «в качестве оружия».
Подчеркивается, что Трамп – «неоспоримый фаворит» в предстоящей борьбе за кресло президента США. Штаб Трампа сравнил его преследование с событиями в Германии 1930-х годов и «других авторитарных странах». Штаб заверил, что Трамп «всегда следовал букве закона и конституции, а также рекомендациям многих высококвалифицированных юристов».
Напомним, Трампу уже были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, которые он забрал из Белого дома, и препятствовании правосудию.
6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин – в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.