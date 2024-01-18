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    22 комментария
    18 января 2024, 19:40

    Зеленский отметился в Давосе скандалом и просьбами

    Зеленский отметился в Давосе скандалом и просьбами
    @ Halil Sagirkaya/Reuters

    Tекст: Василий Стоякин

    Одной из главных тем проходящего в Давосе экономического форума стала Украина. Лидер киевского режима Владимир Зеленский лично приехал на форум. Чего именно он хотел добиться, что ему удалось и не удалось – и почему интрига вокруг возможной встречи Зеленского с китайскими представителями обернулась скандалом?

    Пожалуй, самым скандальным для Украины моментом форума в Давосе стал отказ главы китайской делегации от встречи с Зеленским. Без особых объяснений – китайцы вообще отрицают, что украинская сторона обращалась к ним с таким запросом. Это, однако, дало возможность Зеленскому выкрутиться – он якобы сам не собирался встречаться с китайским премьером Ли Цяном, потому что ему не по чину. Он, мол, собирается встречаться только с людьми, «принимающими решения».

    Решения в КНР принимает Си Цзиньпин – и вот с ним-то Зеленскому встречаться действительно «не по чину». Зеленский не является человеком, который «принимает решения» за Украину, что он прямо признал: «Я не нуждаюсь в каких-то диалогах. Я нуждаюсь в очень важных решениях от тех, кто принимает решения. Мы хотим вовлечь их в «формулу мира» и саммит мира. И мы нуждаемся в них на правильной стороне мира».

    Иначе говоря, Зеленский в данном случае выступает почтальоном от глобальной элиты, которая предлагает китайскому лидеру отказаться от проведения самостоятельной внешней политики. Понятно, почему это предложение было проигнорировано.

    Разумеется, на форуме в Давосе какие-то решения не принимаются. Там просто идут разговоры о текущей повестке дня. Но на мероприятии присутствуют люди, действительно близкие к центрам принятия решений. Потому к Давосу приурочивают двусторонние и многосторонние переговоры. Да и сами разговоры не случайны и принимаются во внимание при выработке политики отдельных государств.

    В частности, в ходе Давоса состоялась встреча с Зеленским Джейка Салливана, советника президента США по нацбезопасности. По информации автора Bloomberg Андреаса Клута, Салливан должен был передать Зеленскому пожелание Белого дома не пытаться идти в наступление. Надо понимать это так, что в Вашингтоне боятся нового провала своих украинских протеже, который окажет неблагоприятное влияние на электоральный результат Джозефа Байдена.

    Какие были цели участия Украины в форуме? Зеленский просил денег на продолжение войны и восстановление Украины (процессы эти параллельные, поскольку войну он прекращать не собирается, а если бы собирался, то не был бы уже президентом).

    Источников для этого он видит два. С одной стороны, это российские активы, которые надлежит украсть и отдать Украине. Правда, для мировой финансовой системы это будет нелегким испытанием, поскольку у людей во всем мире возникнет вопрос: можно ли в таком случае хранить деньги в западных финансовых институтах и в долларах?

    С другой стороны, это инвестиции, которые должен будет понести на Украину западный бизнес. Тут вообще непонятно, на что расчет.

    Зачем вкладывать деньги в зерновой терминал, в который может прилететь российская ракета и на котором некому работать, потому что все мобилизованы?

    Во-вторых, Владимир Зеленский просил оружия. Но тут сам форум бесполезен, полезными могут быть только двусторонние встречи на его полях. Скорее всего, переговоры по соглашениям о поставках оружия пойдут более бодро, поскольку такое соглашение уже заключила Великобритания. Остальные будут подтягиваться, раз уж процесс пошел. В частности, на это уже намекает Франция. Правда, в обмен на оружие украинцам предложить нечего – Великобритании вон предложили живую силу для колониальных войн…

    Удачен ли был для Украины Всемирный экономический форум в Давосе? Скорее да.

    Прежде всего украинский кризис был, безусловно, важнейшей темой форума. Причем тема эта подается в соответствии с пожеланиями украинской стороны, без какого-то противодействия. Другие важные темы (климат, эпидемия какого-то «Х», конфликты на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии) существенной конкуренции украинской тематике не составили. В общем, с рекламно-пиаровской точки зрения тут почти чистая победа нынешней украинской власти. Для рейтингозависимого Зеленского это главное.

    Помимо этого, подтверждено существование мировой антироссийской коалиции, которую по простоте душевной украинцы полагают проукраинской, хотя это не так с точностью до наоборот. Иначе говоря, несмотря на все проблемы социально-экономического и политического порядка без западной помощи Украина не останется. Разве что размеры будут, скорее всего, не те. Но тут надо понимать – в «победе» Украины Запад заинтересован не в большей степени, чем в победе России.


    В чем Украина совершенно точно не выиграла, так это в том, что ей не удалось добиться внешнеполитической изоляции России. Внешнеторговый оборот России переориентируется с европейского на азиатское направление. Основными торгово-экономическими партнерами становятся Китай, Индия, Иран (это в сумме почти три миллиарда человек).

    Но и Европа и даже США тоже отнюдь не рвутся полностью потерять российский рынок. Во всяком случае, российские энергоносители они по-прежнему покупают, какую бы боль это не причиняло киевскому режиму.

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